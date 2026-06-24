Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

С енатът на САЩ одобри законодателна мярка, която призовава за прекратяване на американските военни действия срещу Иран, нанасяйки политически удар на президента Доналд Тръмп в момент, когато администрацията му води преговори за евентуално мирно споразумение с Техеран.

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Резолюцията беше приета с 50 гласа „за“ срещу 48 „против“, след като по-рано този месец получи одобрение и от Камарата на представителите. Вотът отразява нарастващото безпокойство сред част от републиканците относно продължаващия конфликт с Иран, който според наблюдатели не се радва на широка обществена подкрепа сред американските избиратели.

Гласуването премина почти изцяло по партийна линия. Четирима сенатори от Републиканската партия подкрепиха мярката заедно с всички демократи с изключение на един. Други двама републиканци не участваха във вота.

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Резолюцията задължава президента да изтегли американските въоръжени сили от военните действия срещу Иран. Въпреки това нейното практическо значение остава неясно и според мнозина тя може да има предимно символичен характер.

Причината е, че съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г. подобна резолюция не се изпраща в Белия дом за президентски подпис, както се случва с повечето законодателни актове. От администрацията на Тръмп вече заявиха, че смятат мярката за противоконституционна и не са длъжни да я изпълняват.

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Това поставя въпроса за правната тежест на решението и за баланса между правомощията на Конгреса и президента по отношение на военните операции.

Според юридически експерти спорът вероятно ще бъде решен в съда.

„Изпълнителната власт вероятно ще го игнорира на конституционни основания и не е ясно кой би имал право да заведе дело за прилагането му“, коментира Скот Андерсън, старши научен сътрудник в института „Брукингс“ и главен редактор на юридическото издание „Лоуфеър“.

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Решението на Сената идва на фона на продължаващи дипломатически усилия за деескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран. Макар че резолюцията сама по себе си едва ли ще доведе до незабавна промяна в американската политика, тя е ясен сигнал за нарастващото недоволство в Конгреса от продължаването на военната конфронтация и може да усложни действията на Белия дом в следващите месеци.