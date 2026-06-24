Свят

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Част от републиканците се присъединиха към демократите в подкрепа на резолюция за изтегляне на американските сили, но Белият дом оспорва нейната задължителна сила

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 07:35
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Източник: iStock photos/Getty images

С енатът на САЩ одобри законодателна мярка, която призовава за прекратяване на американските военни действия срещу Иран, нанасяйки политически удар на президента Доналд Тръмп в момент, когато администрацията му води преговори за евентуално мирно споразумение с Техеран.

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Резолюцията беше приета с 50 гласа „за“ срещу 48 „против“, след като по-рано този месец получи одобрение и от Камарата на представителите. Вотът отразява нарастващото безпокойство сред част от републиканците относно продължаващия конфликт с Иран, който според наблюдатели не се радва на широка обществена подкрепа сред американските избиратели.

Гласуването премина почти изцяло по партийна линия. Четирима сенатори от Републиканската партия подкрепиха мярката заедно с всички демократи с изключение на един. Други двама републиканци не участваха във вота.

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Резолюцията задължава президента да изтегли американските въоръжени сили от военните действия срещу Иран. Въпреки това нейното практическо значение остава неясно и според мнозина тя може да има предимно символичен характер.

Причината е, че съгласно Закона за военните правомощия от 1973 г. подобна резолюция не се изпраща в Белия дом за президентски подпис, както се случва с повечето законодателни актове. От администрацията на Тръмп вече заявиха, че смятат мярката за противоконституционна и не са длъжни да я изпълняват.

Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът подкрепи ключова резолюция

Това поставя въпроса за правната тежест на решението и за баланса между правомощията на Конгреса и президента по отношение на военните операции.

Според юридически експерти спорът вероятно ще бъде решен в съда.

„Изпълнителната власт вероятно ще го игнорира на конституционни основания и не е ясно кой би имал право да заведе дело за прилагането му“, коментира Скот Андерсън, старши научен сътрудник в института „Брукингс“ и главен редактор на юридическото издание „Лоуфеър“.

За девети път: Сенатът на САЩ блокира резолюция за прекратяване на войната с Иран

Решението на Сената идва на фона на продължаващи дипломатически усилия за деескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран. Макар че резолюцията сама по себе си едва ли ще доведе до незабавна промяна в американската политика, тя е ясен сигнал за нарастващото недоволство в Конгреса от продължаването на военната конфронтация и може да усложни действията на Белия дом в следващите месеци.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Арангелов    
САЩ Сенат Доналд Тръмп Иран военни правомощия Конгрес резолюция външна политика военни действия дипломация
Последвайте ни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния

24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как кучетата си намират приятели

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 3 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 3 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наводнения и свлачища застрашават Япония, обявена е масова евакуация

Наводнения и свлачища застрашават Япония, обявена е масова евакуация

Свят Преди 39 минути

Проливни дъждове заливат Нагасаки и южната част на страната, а два тропически циклона допълнително усложняват обстановката

Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток

Оман открива временен морски коридор през Ормузкия проток

Свят Преди 57 минути

Мярката цели да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през един от най-важните енергийни маршрути в света на фона на напрежението в региона

<p><strong>Бюджет 2026:</strong> Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита</p>

Бюджет 2026 влиза в подготовка: Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита

България Преди 1 час

Премиерът Румен Радев увери, че минималната работна заплата няма да бъде замразена, въпреки указания на финансовото министерство, предвиждащи запазване на сегашния ѝ размер до 2028 г.

Изкуството да оцелееш в икономична класа: 7 евтини неща, които ще подобрят следващия ви полет

Изкуството да оцелееш в икономична класа: 7 евтини неща, които ще подобрят следващия ви полет

Любопитно Преди 1 час

Можете да инвестирате в достъпна, компактна и изпитана екипировка, която ще направи часовете във въздуха много по-поносими – и, смеем ли да кажем, дори удобни

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

Свят Преди 1 час

Украйна подобри значително ефективността на своята противовъздушна отбрана, но и Русия активно модернизира и усъвършенства своите бойни средства

Вяра, магия и окултно: Защо Еньовден е най-странният български празник

Вяра, магия и окултно: Защо Еньовден е най-странният български празник

България Преди 1 час

На 24 юни отбелязваме празника Рождество на свети Йоан Предтеча и паметта на свети Никита Ремесиански. Традициите на този ден обаче крият белези, които не са типични за чистата религия. Изследователите откриват корените на тези чествания още във времената на мистичните траки

Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток

Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток

Свят Преди 9 часа

Тайван започна петдневни маневри, насочени към подготовката на ответни действия при евентуална китайска военна инвазия

Историческа гореща вълна във Франция затвори Айфеловата кула и Лувъра

Историческа гореща вълна във Франция затвори Айфеловата кула и Лувъра

Свят Преди 9 часа

Париж е сред най-засегнатите градове, а властите въвеждат ограничения заради екстремните жеги.

<p>Кристиано Роналдо пренаписа историята на световните първенства</p>

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Свят Преди 11 часа

Нападателят на Португалия стана първият играч, вкарвал гол на шест различни Мондиала.

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Свят Преди 11 часа

Пезешкиан заяви, че регионалният мир може да се постигне чрез диалог и сътрудничество, но не и чрез преговори за отбраната на Иран

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Свят Преди 11 часа

Здравните власти в Европа предупреждават за нови рискове заради климатичните промени

<p>Украйна взриви ключов мост в Крим</p>

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Свят Преди 11 часа

Киев съобщи, че съоръжението е било ключово за руската военна логистика на полуострова

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

България Преди 12 часа

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

България Преди 12 часа

Полетът Хургада–Крайова беше пренасочен заради буря и лоши метеорологични условия

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Свят Преди 13 часа

Техеран заявява, че няма договорка за МААЕ и ядрен контрол

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

България Преди 13 часа

Защитата му очаква решение на сръбския съд по искането за връщането му

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 юни, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 юни, сряда

Edna.bg

Колумбия пречупи ДР Конго и си осигури място в елиминациите

Gong.bg

Само 3% от феновете познаха хикса между Англия и Гана

Gong.bg

Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, има задържан

Nova.bg

Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните

Nova.bg