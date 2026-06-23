Свят

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юни 2026, 17:14
Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция
Източник: iStock/Guliver Images

Т върди се, че майката на две малки момчета, които бяха открити мъртви в кола по време на гореща вълна във Франция, е забравила за децата си, докато е пазарувала.

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им.

Те са получили сърдечен арест, когато температурите са достигнали изпепеляващите 40 градуса по Целзий, и въпреки че спешните служби са били извикани на мястото, опитите за съживяване са били неуспешни, пише Daily Mail.

Първоначалната информация, разпространена от прокуратурата, предполагаше, че децата „уж са се заключили сами“ вътре в превозното средство. Сега обаче стана ясно, че майката на момчетата е твърдяла, че е „забравила децата си“, докато е пазарувала, съобщи френският всекидневник Le Parisien, позовавайки се на полицейски източник.

Започнало е разследване за непредумишлено убийство, според прокуратурата. Телата на децата са прехвърлени в Института по съдебна медицина в Ним за аутопсия, която ще се състои в сряда.

Франция е обхваната от задушаваща гореща вълна, като в понеделник голяма част от западните и централните региони на страната надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Горещото време продължи и във вторник с максимални температури от 43 градуса по Целзий.

Очаква се суровите температури да се задържат в цяла Европа поне до четвъртък, като условията е възможно да се засилят с напредването на седмицата.

Европейският топлинен купол идва след месец май, в който няколко страни отчетоха рекордни температури за това време на годината. Метеорологичните служби във Франция обявиха червен код за опасно време в 49 от 96-те континентални департамента, в сравнение с 35 през уикенда.

Синоптиците предупредиха, че изгарящото време може да се окаже толкова сериозно, колкото горещата вълна през 2003 г., която отне живота на близо 15 000 души в цялата страна.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail, Le Parisien    
Франция гореща вълна инцидент с деца Карпантрас автомобил температурни рекорди разследване непредумишлено убийство топлинен купол безопасност на децата
Последвайте ни
Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“

Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“

Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“

На 85 години почина Джеймс Бъроуз - режисьор на „Приятели“ и „Фрейзър“

На 85 години почина Джеймс Бъроуз - режисьор на „Приятели“ и „Фрейзър“

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

България Преди 1 час

Инициирана е среща с представители на местната власт

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Любопитно Преди 1 час

Едва излязъл от затвора в Дубай, новият съпруг на Кейти Прайс реши да припечели пари от фенове и шокира с признанието, че вече е баща на петте ѝ деца – макар никога да не ги е виждал очи в очи

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Свят Преди 2 часа

Американският президент отчете рекордни доставки и понижение на цената на суровината след напредък в преговорите с Иран

Изтребител F-35 Lightning

Напрежение: НАТО вдигна изтребители заради руски ядрени бомбардировачи

Свят Преди 2 часа

Въпреки че страните от НАТО често вдигат изтребители по тревога, когато засекат руски самолети да летят близо до въздушното пространство на алианса, прелитането на бомбардировачи с ядрени способности близо до територията на НАТО обикновено се разглежда като тактика за сплашване – особено в Арктика

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

Свят Преди 2 часа

Брюксел и международни финансови институции зaлaгaт на по-добра транспортна и енергийна свързаност между Европа и Централна Азия

<p>Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект</p>

Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор на живо с трима членове на правителството за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект

Любопитно Преди 2 часа

По време на форума бяха обявени две правителствени инициативи — приложение за „справедлива цена" на основните храни и платформата СИГМА за прозрачност на обществените поръчки

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Свят Преди 2 часа

От пристигането си у нас преди седмица инвеститорът Олег Невзоров е разпитван няколко пъти като свидетел

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

България Преди 2 часа

Министър Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета

.

Родители кръстиха бебето си Xfrgolszzzxy, болницата отказа да го регистрира

Любопитно Преди 2 часа

Как едно непроизносимо име се превърна в кошмар за държавната администрация? Историята зад интернет сензацията, която доказа, че дори родителската лудост си има законни граници

Нов механизъм за определяне на МРЗ за 2027 г. ще се обсъжда през август

Нов механизъм за определяне на МРЗ за 2027 г. ще се обсъжда през август

България Преди 2 часа

Премиерът съобщи, че тристранните партньори ще разгледат механизма за МРЗ за 2027 г. заедно с бюджета за следващата година

Румен Радев: Подкрепяме Украйна, но спираме даренията за Киев

Румен Радев: Подкрепяме Украйна, но спираме даренията за Киев

България Преди 3 часа

Премиерът заяви, че след 13 пакета подкрепа страната не може да предоставя нови дарения от армията, без да застраши отбранителните си способности

Историческо постижение: Учен от INSAITспечели първия за страната ERC грант в инженерните и природните науки

Историческо постижение: Учен от INSAITспечели първия за страната ERC грант в инженерните и природните науки

България Преди 3 часа

Спечелването на ERC присъединява страната ни към „Шампионската лига на науката“

Одисея в Сицилия: Всички пищни детайли от мега сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър

Одисея в Сицилия: Всички пищни детайли от мега сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър

Любопитно Преди 3 часа

Поп звездата Дуа Липа и холивудският актьор Калъм Търнър вдигнаха пищна петдневна сватба между Лондон и Сицилия. Тържеството за 2,5 милиона долара събра световния елит и заслепи с висша мода от Chanel, Bottega Veneta, Schiaparelli и бижута Bulgari

<p>Румен Радев с ново назначение в кабинета - Зорница Грекова влиза в културата</p>

Още рокади в кабинета: Радев назначи нов зам.-министър на културата

България Преди 3 часа

Новото назначение идва след поредица от кадрови промени в кабинета през юни

<p>Шофьорът от ужаса на &bdquo;Челопешко шосе&ldquo; остава зад решетките</p>

САС остави в ареста Васил Филипов за катастрофата на „Челопешко шосе“ с четири жертви

България Преди 3 часа

Апелативните съдии приеха, че има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

Морбили плъзна в 11 области: Враца, Плевен и Ловеч с най-много случаи

Морбили плъзна в 11 области: Враца, Плевен и Ловеч с най-много случаи

България Преди 3 часа

Данните на Министерството на здравеопазването към 22 юни показват, че 83% от заболелите са деца

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Когато завесата не пада завинаги: Георги Парцалев и безсмъртието на таланта

Edna.bg

15 неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято

Edna.bg

НА ЖИВО: Португалия - Узбекистан, големи изненади в състава на Роберто Мартинес

Gong.bg

Огромен интерес към голмайстора на Германия, Рома го иска най-силно

Gong.bg

Жълт код за опасни бури и градушки в сряда

Nova.bg

Минималната работна заплата няма да бъде замразявана

Nova.bg