Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Т върди се, че майката на две малки момчета, които бяха открити мъртви в кола по време на гореща вълна във Франция, е забравила за децата си, докато е пазарувала.

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им.

Те са получили сърдечен арест, когато температурите са достигнали изпепеляващите 40 градуса по Целзий, и въпреки че спешните служби са били извикани на мястото, опитите за съживяване са били неуспешни, пише Daily Mail.

Първоначалната информация, разпространена от прокуратурата, предполагаше, че децата „уж са се заключили сами“ вътре в превозното средство. Сега обаче стана ясно, че майката на момчетата е твърдяла, че е „забравила децата си“, докато е пазарувала, съобщи френският всекидневник Le Parisien, позовавайки се на полицейски източник.

Започнало е разследване за непредумишлено убийство, според прокуратурата. Телата на децата са прехвърлени в Института по съдебна медицина в Ним за аутопсия, която ще се състои в сряда.

Франция е обхваната от задушаваща гореща вълна, като в понеделник голяма част от западните и централните региони на страната надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Горещото време продължи и във вторник с максимални температури от 43 градуса по Целзий.

Очаква се суровите температури да се задържат в цяла Европа поне до четвъртък, като условията е възможно да се засилят с напредването на седмицата.

Европейският топлинен купол идва след месец май, в който няколко страни отчетоха рекордни температури за това време на годината. Метеорологичните служби във Франция обявиха червен код за опасно време в 49 от 96-те континентални департамента, в сравнение с 35 през уикенда.

Синоптиците предупредиха, че изгарящото време може да се окаже толкова сериозно, колкото горещата вълна през 2003 г., която отне живота на близо 15 000 души в цялата страна.