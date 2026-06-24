България

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

По първоначална информация сред загиналите е 15-годишно момиче

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 28 минути / 24 юни 2026, 08:20
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Източник: iStock Photos

Т ри тела са открити в Угърчин, съобщиха от Окръжна прокуратура в Ловеч.

Починалите са две жени и един мъж, всички от града.

Изясняват се обстоятелствата за тяхната смърт, разследването се извършва от Областната дирекция на МВР в Ловеч под ръководството на Окръжна прокуратура, заяви говорителят на Окръжната прокуратура Светла Иванова.

По информация на NOVA трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник.

Източници на NOVA твърдят, че при разразилата се разпра мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож пълнолетна жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания.

Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като видяло нападението, то скочило от тераса на сградата. Данните сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането.

Според източниците то е страдало от епилепсия.

След подадения сигнал на място са изпратени полицейски екипи и медици. Задържан е и заподозрян. По информация на NOVA общежитието се използва за настаняване на хора в затруднено социално положение.

Към момента не е ясно какви са точните взаимоотношения между участниците в конфликта с фатален край.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова    
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Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

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