България

На първо четене: НС прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми

Измененията целят хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 11:01
На първо четене: НС прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми
Източник: БТА

Н ародното събрание прие на първо четене законопроект за промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше подкрепен със 141 гласа „за“, девет „против“ и два „въздържал се“.

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Измененията целят хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз. Те включват мерки за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до капитал чрез промяна на праговете и видовете проспекти за допускане до търговия. Също така се намалява административната тежест и разходите за проучванията на инвестиционните посредници. Това е част от ангажимент към Европейската комисия по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, целящ повишаване на прозрачността при обществените поръчки.

Зам.-министърът на финансите Методи Методиев подчерта значението на промените. Той заяви, че те са ключови за изпълнението на целите по Реформа C10.R10 от Плана за възстановяване. Според него, целта е повишаване на ефективността и прозрачността в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Допълнително, законопроектът прецизира разпределението на правомощия между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Това касае издаването на разрешения за участие в търговията с квоти за емисии на парникови газове и одобряването на бенчмаркове. Промените също така адаптират стойностите на имуществени санкции и глоби от левове в евро, съобразно предстоящото въвеждане на еврото в страната.

Срокът за предложения за изменение на закона беше намален на пет дни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
Народно събрание законопроект инвестиционни схеми Европейски съюз финансов надзор Българска народна банка План за възстановяване и устойчивост обществени поръчки евро административна тежест
Последвайте ни
Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?

Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?

След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди

След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди

Радев: Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни

Радев: Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни

Куриоз в Лима: Спецчасти дегизирани като футболни талисмани хванаха наркодилър

Куриоз в Лима: Спецчасти дегизирани като футболни талисмани хванаха наркодилър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 4 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 3 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 4 часа
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лъжа за мозъка: Младежи в Азия поръчват фалшива храна и пушат виртуално за щастие

Лъжа за мозъка: Младежи в Азия поръчват фалшива храна и пушат виртуално за щастие

Любопитно Преди 10 минути

Младите хора в Южна Корея масово прибягват до хиперреалистични „допаминови сайтове“. Платформите симулират поръчки на храна и почивки за по пушене, за да доставят хормона на щастието без реални финансови разходи в условията на тежка икономическа криза

.

Работници в Индия са принуждавани да записват движенията си, за да захранват AI алгоритми

Свят Преди 30 минути

Най-бедните работници в света са принудени да изковат инструментите за собствената си икономическа изолация. Докато корпорациите бързат да автоматизират производството, хората в сивата зона на закона буквално подаряват занаята си на машините

Безпрецедентен трус в Чехия: Президентът съди правителството заради срещата на НАТО

Безпрецедентен трус в Чехия: Президентът съди правителството заради срещата на НАТО

Свят Преди 1 час

Безпрецедентен правен казус разделя Прага, след като генерал Петър Павел беше изваден от делегацията за срещата на върха в Анкара. В основата на конфликта стоят орязаният военен бюджет на страната и битката за конституционните правомощия

<p>Удар&nbsp;по егото: Роналдо побесня след въпрос за Меси и обърна гръб на журналист (ВИДЕО)</p>

Удар по егото: Роналдо прекъсна интервю след въпрос за Меси

Любопитно Преди 1 час

Кристиано Роналдо влезе в историята като първия футболист с голове на 6 световни първенства, но изпусна нервите си в микс зоната. Португалецът демонстративно обърна гръб на репортер веднага щом чу името на вечния си съперник Лионел Меси

<p>3 причини, поради които Европа не може да спре да се поти тази седмица</p>

Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите

Свят Преди 1 час

За европейците, които се чудят към кого да насочат пръст, ето трите причини да се потите в домовете и работните си места тази седмица: изкопаеми горива, лоша инфраструктура и разсеяни политици

,

Разследват жестоко убийство на осем новородени кученца край Полски Тръмбеш

България Преди 1 час

Животните са намерени в необитаем имот. Полицията е установила, че смъртта им е причинена умишлено след удари в областта на главата

<p>Тайната на спортното дълголетие на Кристиано Роналдо е разкрита</p>

Режимът на Кристиано Роналдо: Какво казва науката за навиците на португалската суперзвезда

Любопитно Преди 1 час

Спи ли наистина на парчета по 90 минути, как му влияе замразяването на –160 °C и защо шестте хранения на ден не са за всеки? Ето какво се случва, когато медицината анализира екстремния режим на португалската суперзвезда

Ракът на дебелото черво „подмладява“; защо след 45-ата година профилактиката е задължителна

Ракът на дебелото черво „подмладява“; защо след 45-ата година профилактиката е задължителна

България Преди 1 час

Доц. д-р Александър Кацаров от ВМА предупреждава за тревожната тенденция сред родените след 1980 година и призовава за по-активен скрининг

Парламентът прекрати правомощията на Делян Добрев като депутат

Парламентът прекрати правомощията на Делян Добрев като депутат

България Преди 1 час

Решението идва след подадената му оставка, част от депутатите от ГЕРБ гласуваха против, а един се въздържа

Технически срив спря влаковете в Германия и блокира хиляди пътници

Технически срив спря влаковете в Германия и блокира хиляди пътници

Свят Преди 2 часа

Проблем в комуникационната система на „Дойче Бан“ доведе до временно спиране на движението, последваха закъснения и отменени курсове в цялата страна

Хераклея Синтика

Археолози намериха уникална мозайка с четири цвята в Хераклея Синтика

България Преди 2 часа

ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци

ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци

Свят Преди 2 часа

ИМО съобщи, че по време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и че корабите ще получат индивидуални инструкции

Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му "фалшива" шофьорска книжка

Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му "фалшива" шофьорска книжка

България Преди 2 часа

Според Дейвид документът му е напълно легален и е издаден от испанските власти, докато случаят вече шест месеца стои без решение

Нови правила за млечните продукти: Как ще разбираме какво точно купуваме

Нови правила за млечните продукти: Как ще разбираме какво точно купуваме

България Преди 2 часа

Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина

Пиян шофьор се вряза в коли и размаха пистолет пред сватбени гости във Варна

Пиян шофьор се вряза в коли и размаха пистолет пред сватбени гости във Варна

България Преди 2 часа

Очевидци описват хаос и паника, а полицията задържа мъжа след серия катастрофи и заплахи към хора и униформени

Владимир Путин

Петролният нокаут принуди Путин да заговори за мир и преговори с Украйна

Свят Преди 2 часа

След като атаките срещу петролния сектор се удвоиха, руското правителство обмисля спешни данъчни промени и забрана за износ на дизел

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Ромео Бекъм влиза в киното с дръзка роля в романтична ЛГБТИ драма

Edna.bg

Рачков изненада половинката си с огромен букет за рождения ѝ ден, тя му се обясни в любов

Edna.bg

Сестрата на Кристиано: С теб до смъртта и във вечността

Gong.bg

Мароко ще търси изразителна победа над Хаити

Gong.bg

Кабинетът слага таван на заплатите за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи

Nova.bg

Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, има задържан (СНИМКИ)

Nova.bg