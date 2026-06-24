На първо четене: НС прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми

Н ародното събрание прие на първо четене законопроект за промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше подкрепен със 141 гласа „за“, девет „против“ и два „въздържал се“.

НС прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Измененията целят хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз. Те включват мерки за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до капитал чрез промяна на праговете и видовете проспекти за допускане до търговия. Също така се намалява административната тежест и разходите за проучванията на инвестиционните посредници. Това е част от ангажимент към Европейската комисия по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, целящ повишаване на прозрачността при обществените поръчки.

Зам.-министърът на финансите Методи Методиев подчерта значението на промените. Той заяви, че те са ключови за изпълнението на целите по Реформа C10.R10 от Плана за възстановяване. Според него, целта е повишаване на ефективността и прозрачността в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Допълнително, законопроектът прецизира разпределението на правомощия между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Това касае издаването на разрешения за участие в търговията с квоти за емисии на парникови газове и одобряването на бенчмаркове. Промените също така адаптират стойностите на имуществени санкции и глоби от левове в евро, съобразно предстоящото въвеждане на еврото в страната.

Срокът за предложения за изменение на закона беше намален на пет дни.