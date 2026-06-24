КНСБ с критика към идеята държавните служители да плащат осигуровките си сами

И деята държавните служители сами да поемат осигурителните си вноски поставя под въпрос смисъла на Закона за държавния служител. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция, като предупреди, че синдикатът няма да остане безучастен, ако подобни предложения бъдат заложени в бюджета.

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„Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките сами, какъв е смисълът тогава от Закона за държавния служител, след като той ще остави само вреди и никакви ползи за тях“, коментира Димитров.

По думите му, ако подобен вариант бъде включен в бюджета, синдикатите ще реагират.

Той уточни, че позицията му е свързана с публичния дебат и обсъжданите идеи от страна на изпълнителната власт и част от опозицията за промени в осигурителния модел на държавните служители.

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От КНСБ категорично се противопоставят на начина, по който се комуникират тези предложения.

„Противопоставяме се на подхода и на начина, по който ни се сервира това“, заяви още синдикалният лидер и подчерта необходимостта от реални консултации и задълбочени разчети.

Димитров допълни, че ако се върви в посока прехвърляне на осигурителната тежест върху служителите, синдикатите ще предложат по-радикална промяна – отпадане на специалния статут и преминаване на всички държавни служители към трудови правоотношения.

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По думите му това би им осигурило права като колективно трудово договаряне, право на стачка, допълнителна заетост и по-широки възможности за защита на интересите им.

„Държавните служители в момента нямат редица права, които са налични в частния сектор – включително ефективни стачни действия, допълнително трудово договаряне и еднакво прилагане на бонусни системи във всички администрации“, посочи Димитров.

Той добави, че около 16:00 ч. Министерството на финансите се очаква да публикува на сайта си проекта за бюджет за 2026 г., който ще даде по-ясна представа за предвидените промени в публичния сектор.