Радев: Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни

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А мериканските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни. Правителството е в регулярен диалог с американската страна, съобщи премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

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Радев подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект.

"Правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство", увери министър-председателят.

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Присъствието на американски военни самолети на Летище „Васил Левски“ е част от по-широкото сътрудничество между България и САЩ в сферата на отбраната и сигурността, което се развива в рамките на съюзническите ангажименти в НАТО. Подобни разполагания обикновено са свързани със съвместни учения, тренировки, логистична поддръжка или временно прехвърляне на авиационна техника в региона.

През последните години България последователно задълбочава военното си сътрудничество със Съединените щати, включително чрез модернизация на армията, съвместни учения на военновъздушните и сухопътните сили, както и използване на български летища за съвместни операции и тренировъчни мисии. Това се разглежда като част от усилията за повишаване на оперативната съвместимост в рамките на алианса.

Темата за пребиваването на американски самолети у нас периодично влиза в обществен и политически дебат, най-вече във връзка с продължителността на разполагането, прозрачността на договореностите и ролята на България в регионалната сигурност. Властите подчертават, че всички действия се извършват в съответствие с международните ангажименти и при координация между съюзниците.

Решението за удължаване на престоя на самолетите до 30 юни 2026 г., прието от правителството на 29 май, се разглежда като техническо продължаване на вече съществуващи договорености, свързани с логистиката и оперативната готовност на съюзническите сили.

В по-широк контекст България продължава да се позиционира като активен участник в политиката за колективна отбрана на НАТО, като поддържа балансирани отношения със своите стратегически партньори и акцентира върху ролята си на фактор за стабилност в Черноморския регион.