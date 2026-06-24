Свят

Пукнатини в крилата на Airbus A380, започват спешни проверки на самолети

Засегнати са машини на Emirates и Qantas, а европейските авиационни власти разпоредиха незабавни инспекции заради риск за конструктивната цялост на крилата

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 12:06
Пукнатини в крилата на Airbus A380, започват спешни проверки на самолети
Източник: iStock Photos

А irbus ще извърши проверки на 16 самолета от модела A380, след като при рутинна поддръжка бяха открити пукнатини в ключов елемент от конструкцията на крилата на част от машините. По искане на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) пет от самолетите ще бъдат инспектирани незабавно.

Проблемът е установен в лонжеронната структура на крилото – една от най-важните носещи части на самолета, която поема значителна част от аеродинамичното натоварване по време на полет. Според Airbus откритите пукнатини са локализирани в конструктивна греда, преминаваща по дължината на крилото.

От общо 16-те самолета, подлежащи на проверка, 15 се експлоатират от Emirates, а един е собственост на австралийската авиокомпания Qantas. Петте самолета, за които е разпоредена незабавна инспекция, са част от флота на Emirates.

„Проверките ще започнат в рамките на следващите 48 часа и всички необходими дейности ще бъдат извършени преди самолетите да бъдат върнати в експлоатация“, заявиха от Emirates.

От авиокомпанията допълниха, че работят в тясно сътрудничество с Airbus и авиационните регулатори, за да ограничат до минимум евентуалните смущения в полетните разписания.

Какво представлява проблемът

Според Airbus пукнатините са били открити по време на проверки, наложени от EASA след директива, издадена през декември 2025 г. Специалистите предупреждават, че подобни дефекти могат да окажат влияние върху конструктивната здравина на крилото, ако не бъдат своевременно отстранени.

Европейският самолетостроител вече е идентифицирал всички самолети A380 със сходна производствена история и е започнал анализ на ситуацията съвместно с регулаторните органи. Предстои да бъде решено дали ще са необходими допълнителни ремонтни дейности.

Останалите 11 самолета могат да бъдат проверени на по-късен етап, но преди да достигнат определен експлоатационен лимит, определен от авиационните власти.

Най-големият пътнически самолет в света

Airbus A380 е най-големият пътнически самолет в света и единственият серийно произвеждан двупалубен лайнер. Моделът може да превозва над 500 пътници при стандартна конфигурация, а в някои варианти капацитетът му надхвърля 800 души.

Сред авиокомпаниите, които продължават да използват A380, са Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, ANA и Asiana Airlines.

Emirates е най-големият оператор на този тип самолети и експлоатира повече от половината активен световен флот от A380.

Не е първият подобен проблем

Това не е първият случай, в който моделът се сблъсква с конструктивни проблеми, свързани с крилата. Още през 2012 г. EASA разпореди мащабни проверки на всички A380 в експлоатация, след като бяха открити пукнатини в елементи, свързващи обшивката на крилото с вътрешната му конструкция.

Тогава проблемът засегна целия световен флот и наложи скъпа ремонтна програма. Впоследствие Airbus въведе конструктивни промени в по-късно произведените самолети, за да отстрани дефекта.

Производството на A380 беше окончателно прекратено през 2021 г. заради слабия интерес на авиокомпаниите към модела, но самолетът продължава да бъде ключова част от дългите международни маршрути на някои от най-големите превозвачи в света.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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