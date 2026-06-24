Свят

Строят гигантски монолит за края на света: Ще пращаме S.O.S. сигнал в космоса

Германската организация Rouser Lab създаде и подготвя за окончателно монтиране уникален проект, наречен „Черната кутия на Земята“

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 10:39
Строят гигантски монолит за края на света: Ще пращаме S.O.S. сигнал в космоса
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Г ерманската организация Rouser Lab създаде и подготвя за окончателно монтиране уникален проект, наречен „Черната кутия на Земята“ (Earth’s Black Box).

Гигантският регистратор на данни е предназначен да документира подробно промените, които биха могли да доведат до потенциален залез на човешката цивилизация.

Структура на монолита

Обектът ще бъде изграден на ръба на отдалечено летище в Тасмания. Конструкцията с дължина 16 метра и височина 4 метра ще бъде изработена от свръхздрав стоманобетон и стомана.

Според Rouser Lab корпусът е проектиран така, че да издържи на всякакви възможни бедствия, включително опустошителни циклони, земетресения, мащабни пожари, наводнения или преки физически въздействия.

Техническо устройство

Енергийна система: На покрива ще бъдат монтирани 36 соларни панела, защитени от няколко слоя закалено, удароустойчиво стъкло.

Съхранение на данни: Вътрешните системи непрекъснато ще събират данни чрез интернет от базите данни на космически агенции, метеорологични служби и водещи университети.

„Индекс на земния живот“: Системата ще проследява температурните аномалии, нивата на окисляване на океана, концентрацията на CO₂ в атмосферата и темповете на изчезване на биологични видове.

Комуникационният феномен и проектът Climate S.O.S.

Rouser Lab не е традиционна научна или чисто технологична институция. Организацията определя себе си като експериментална агенция за екологични комуникации. Поради липсата на актуализации от 2021 г. насам, някои медии спекулираха, че „Черната кутия на Земята“ може да е просто ПР акция, целяща да привлече вниманието към климатичната криза. Настоящият старт обаче показва, че намеренията на екипа са сериозни.

В допълнение към наземния регистратор, агенцията работи и по друг футуристичен проект, наречен Climate S.O.S. Той включва изграждането на 50-метров „технологичен обелиск“, оборудван с мощен радиотелескоп. Основната му цел е непрекъснато да предава екологичен сигнал за помощ в дълбокия космос с надеждата, че извънземни цивилизации биха могли да го засекат и да помогнат на човечеството да се справи с последиците от екологичния колапс.

Засега основната цел на тасманийския монолит остава да служи като обективна хроника в реално време за учени, журналисти и обществеността.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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