Кога дългосрочните договори за зелена енергия работят за бизнеса?

Г олямата сметка за ток не е достатъчна причина един бизнес да подпише дългосрочен договор за зелена енергия. Една компания може да използва много електроенергия, но неравномерно - на резки пикове, в различни часове и без ясен ритъм. Друга може да харчи по-малко, но всеки делничен ден да повтаря почти един и същ модел.

Тъкмо тази разлика има значение. При дългосрочните договори с ВЕИ производител въпросът не е само колко ток използва бизнесът, а кога му е необходим, доколко предвидимо е потреблението и дали то може да се съчетае с производството на конкретна централа.

Как работят дългосрочните договори

Класическият корпоративен PPA е дългосрочен договор, при който обикновено голям потребител купува електроенергия от конкретен ВЕИ производител. За голяма фабрика подобна сделка може да е напълно логична. За по-малък производител, търговска верига или офисен комплекс обаче пътят е по-труден.

Причината не е само в размера на потреблението. Соларната или вятърната централа произвежда по свой ритъм, а бизнесът потребява по свой. Двете линии рядко съвпадат напълно. Освен това някой трябва да изготви договора, да прогнозира количествата, да управлява отклоненията и да следи какво се случва всеки час.

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Затова на пазара се развиват решения, при които енергията от една ВЕИ централа може да бъде договорно разпределена между един или няколко бизнеса. Координиращият доставчик анализира профилите, предлага подходящо съчетание между производител и потребители и организира търговската и оперативната част на сделката. Ако централата произведе по-малко от необходимото, той осигурява липсващата енергия. Ако произведе повече, излишъкът се реализира на пазара. Така бизнесът получава дългосрочна връзка с ВЕИ производител, без сам да навлиза в сложността на балансирането и търговията.

Голямото потребление помага, но не решава всичко

Представете си две предприятия с еднаква годишна консумация. Едното работи всеки делничен ден по сходен график. Другото изпълнява отделни поръчки, спира производството за седмици и после натоварва машините почти денонощно.

На хартия количеството е едно и също. За дългосрочен енергиен модел обаче това са два съвсем различни случая.

Колкото по-добре може да се предвиди потреблението, толкова по-лесно е то да се съчетае с подходящ производител. При силно неравномерен профил това не е невъзможно, но изисква повече данни и по-внимателно структуриране. Понякога решението е да се намери друг тип ВЕИ производство. Друг път потреблението на няколко компании се комбинира така, че общият им профил да използва произведената енергия по-пълноценно.

Много ниското потребление също не изключва автоматично участие. То просто означава, че самостоятелната сделка може да няма достатъчен мащаб и трябва да се търси подходящо съчетание с други потребители.

Кога часовете на потребление работят във ваша полза

Бизнес, който използва най-много електроенергия през деня, често има естествено предимство при съчетаването със соларно производство. Това може да е предприятие с дневни смени, офисен комплекс или търговска верига, чиито обекти са най-активни именно в часовете със силно слънце.

Но само видът на бизнеса не дава готов отговор. Един хотел например може да има високо дневно потребление през активния туристически сезон, но и сериозни сутрешни, вечерни или нощни товари. При него трябва да се видят заетостта, отоплението, охлаждането и сезонните разлики.

Същото важи и за компании, които работят основно нощем. Те не отпадат автоматично. Просто соларната централа вероятно няма да бъде очевидното решение. Може да се търси друг производствен профил или комбинация от източници и потребители, която по-добре следва часовете на работа.

Това е причината общата месечна сметка да не е достатъчна. Реалният отговор се намира в почасовите данни.

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Кога предвидимата цена наистина има стойност

За някои компании колебанията в цената на тока са неприятни. За други те могат да обърнат цялата сметка на бизнеса.

Производител на храни, метални изделия или текстил може да е договорил цените с клиентите си за месеци напред. Ако разходът за енергия внезапно скочи, компанията не винаги може да прехвърли увеличението върху крайния продукт. Разликата остава за нейна сметка и свива маржа.

Точно при такива бизнеси дългосрочно определената цена има най-осезаем ефект. Тя не премахва всички рискове, но ограничава влиянието на краткосрочните борсови колебания върху договорената част от потреблението.

При компания, в която токът е малък дял от общите разходи, ползата може да бъде по-слаба. Там свободата да се сменят условията по-често понякога е по-ценна от дългосрочната стабилност.

Готов ли е бизнесът да гледа няколко години напред

Дългосрочният договор със зелен производител не е решение, което се избира само за следващите няколко месеца. За да работи добре, и производителят, и потребителят трябва да имат сравнително ясна представа как ще изглежда дейността им в по-дълъг период.

Ако предстои преместване на основния обект, сериозно разширяване, закриване на производство или рязка промяна в капацитета, бъдещото потребление трудно може да се оцени. В такъв момент първо трябва да се изясни новият профил. По-внимателна преценка е нужна и когато за бизнеса свободата да сменя договорните условия през кратки периоди е по-важна от ценовата предвидимост.

Ако обаче дейността е устойчива, обектите остават същите и консумацията се движи в сравнително ясни граници, дългосрочният договор има много по-здрава основа. Понякога компания с по-малко, но постоянно потребление е по-подходящ участник от много по-голям бизнес с непредвидим режим.

Добрият доставчик не просто продава ток

Дори бизнесът да отговаря на всички условия, той рядко може сам да намери подходящ ВЕИ производител и да управлява сделката през следващите години.

Тук идва същинската роля на доставчика. Той трябва да разполага с достъп до различни ВЕИ мощности, да вижда почасовите профили и да може да комбинира участници, които се допълват. Ако една компания използва твърде малко енергия или не съвпада достатъчно добре с производството, нейният профил може да бъде съчетан с потреблението на други бизнеси.

Работата не приключва с подписването. Доставчикът следи производството и потреблението, управлява балансирането, осигурява липсващите количества и се грижи излишъкът да бъде реализиран. Именно това превръща сложния PPA модел в работещо решение и за компании, които не разполагат със собствен енергиен екип.

В крайна сметка готовността за такъв тип договор не се измерва само с размера на фактурата. Тя личи от ритъма на потреблението, устойчивостта на дейността и реалната нужда от по-предвидима цена. Когато тези елементи се срещнат, дългосрочната връзка с ВЕИ производител вече не е решение само за най-големите компании.