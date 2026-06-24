Белгия разследва предполагаем опит за саботаж срещу руски газов танкер

Б елгийската прокуратура потвърди, че води разследване по информация за предполагаем опит за саботаж срещу танкер, използван от Русия за превоз на втечнен природен газ. За случая съобщават местни медии, като се уточнява, че инцидентът е от края на май.

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Според данни на руските служби за сигурност при пристигането на кораба в руско пристанище след отплаването му от белгийското пристанище Антверпен на борда са били открити морски мини.

По информация на руската страна взривните устройства са били прикрепени с магнити в кърмовата част на плавателния съд, над водолинията, в близост до машинното отделение и корабния винт. Именно тези зони са сред най-критичните за безопасната експлоатация на кораба.

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Проверяват се всички версии

Белгийските власти подчертават, че разследването е в ход и към момента не се изключва нито една хипотеза.

Първоначално, в края на май, белгийското външно министерство отхвърли обвиненията на Москва за предполагаем саботаж. Впоследствие обаче е бил извършен подробен анализ на записи от системите за видеонаблюдение в пристанището на Антверпен.

Според публикациите прегледът на кадрите е показал, че при напускането на пристанището по корпуса на кораба действително се забелязват предмети, които наподобяват устройствата, показани по-късно в снимки и видеа, разпространени от руските власти след пристигането на танкера в Балтийско море.

Плавателният съд е плавал под либерийски флаг.

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Какво е установило разузнаването

Белгийското военно разузнаване е проследило маршрута на кораба и е установило, че след напускането на Антверпен той е спирал само на две места – веднъж на рейд в териториалните води на Нидерландия заради 24-часова стачка в белгийското пристанище и втори път в самия Антверпен за товаро-разтоварни дейности.

Според анализите на белгийските служби мястото, на което са открити предполагаемите мини, прави малко вероятно те да са били поставени по време на движение на плавателния съд. Именно затова разследващите се фокусират върху периода, в който танкерът е бил в пристанище или на котва.

От своя страна руското контраразузнаване твърди, че откритите устройства са произведени в държава членка на НАТО, но към момента не са представени публични доказателства в подкрепа на това твърдение.

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Поредица от съмнителни инциденти

Случаят се развива на фона на нарастващо напрежение около морския транспорт на руски енергийни суровини след началото на войната в Украйна и последвалите западни санкции срещу Москва.

По данни на белгийското военно разузнаване от декември 2024 г. досега най-малко 18 плавателни съда, използвани от Русия за търговия с петрол и природен газ, са били замесени в инциденти, за които съществуват подозрения за саботаж. В повечето случаи обаче не са представени окончателни доказателства за умишлени действия.

Миналата година друг танкер, свързван с руския енергиен износ и преминал през Антверпен, също е пострадал след експлозия на взривни устройства, задействани след завръщането му в руско пристанище на Балтийско море.

Разследването по последния случай продължава, като белгийските власти работят съвместно със службите за сигурност и международни партньори за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.