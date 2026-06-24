Любопитно

Лъжа за мозъка: Младежи в Азия поръчват фалшива храна и пушат виртуално за щастие

Младите хора в Южна Корея масово прибягват до хиперреалистични „допаминови сайтове“. Платформите симулират поръчки на храна и почивки за по пушене, за да доставят хормона на щастието без реални финансови разходи в условията на тежка икономическа криза

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 11:31
Куриоз в Лима: Спецчасти дегизирани като футболни талисмани хванаха наркодилър

Куриоз в Лима: Спецчасти дегизирани като футболни талисмани хванаха наркодилър
След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди

След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди
24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния

24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния
23 юни: Призраци в дълбините: Мистерията с 58 души, които езеро погълна завинаги

23 юни: Призраци в дълбините: Мистерията с 58 души, които езеро погълна завинаги
От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда
22 юни: Денят, в който византийското високомерие беше съкрушено

22 юни: Денят, в който византийското високомерие беше съкрушено
Създадоха първата българска програма за обучение на служители с изкуствен интелект

Създадоха първата българска програма за обучение на служители с изкуствен интелект
Йордан Камджалов пред Мон Дьо: В Берлин живеех само на хляб и ябълки

Йордан Камджалов пред Мон Дьо: В Берлин живеех само на хляб и ябълки

Н ова, необичайна мода завладява младежите в Южна Корея. Таканречените „сайтове за допамин“ стават все по-популярни, предлагайки на потребителите симулирани, напълно фалшиви потребителски преживявания. Платформите предлагат услуги като фиктивна доставка на храна или виртуално тютюнопушене, превръщайки се в бързо и безплатно бягство от финансовия и социалния натиск на ежедневието.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNN (@cnn)

Според специализираното издание Psychology Today, тези платформи успяват да уловят чистото удоволствие, свързано с покупката на дадена стока, но без да натоварват банковата сметка. По този начин те разделят емоционалното преживяване на очакването от реалните му финансови последици.

Потребителите споделят, че изпитват силен прилив на желание, щастие и вълнение, породени единствено от мисловната симулация на бъдещата покупка. Оказва се, че предварителното очакване генерира психологическа награда за мозъка, която е равна, а понякога дори по-голяма от реалното пазаруване.

Често чуваме допаминът да бъде описван просто като „химикалът на удоволствието“ в човешкия мозък, но това определение напълно пропуска ключовата роля на очакването. Този невротрансмитер е в основата на мотивацията и ученето. Огромна част от дейността на допаминовата система за възнаграждение се активира именно преди реално да получим наградата, а не след това.

  • Как да си поръчаш храна, която никога няма да дойде?

Въпросните сайтове са хиперреалистични и умишлено пародират големите корейски гиганти в електронната търговия и приложенията за доставка на храна.

Една от най-популярните платформи в момента се казва FoodNeverComes („Храната никога не идва“). Тя напълно копира интерфейса на стандартно приложение за доставка. В нея потребителят може да сравнява ястия от менюто, да чете отзиви, да избира любимите си изкушения, да пълни виртуалната си количка и дори да наблюдава на карта в реално време как дигитален куриер напредва към дома му.

Други подобни платформи симулират традиционните почивки за по цигара. Те позволяват на потребителите да „седнат“ във виртуални стаи за отдих заедно с напълно непознати анонимни хора, пресъздавайки целия социален ритуал на откъсване от работния процес, без реално да се запалва вреден тютюнев продукт.

Тази тенденция бързо стана популярна сред младите южнокорейци, които са изправени пред непрекъснато растящи разходи за живот, инфлация и огромен обществен натиск за висок стандарт на потребление. Вместо да харчат реални пари, те избират тази дигитална ролева игра, която защитава спестяванията им.

Пред авторитетния вестник The Korea Times един от потребителите споделя, че фалшивото приложение за доставка му помага изключително много да се справи с вълчия глад и капризите късно вечер. Студент пък разказва, че усещането за самота изчезва, когато посещава виртуалните стаи за пушачи, докато заляга над учебниците за тежки изпити.

  • Силата на споделения ритуал

Поръчването на храна, пазаруването и кратките почивки извън офиса са важни социални ритуали. Те осигуряват структура на деня, чувство за контрол и временно облекчение от стреса.

Дигиталните стаи за почивка успешно пресъздават тези възстановителни аспекти. Когато човек седне в симулирана стая с анонимни аватари, се създава усещане за споделено присъствие. В дигитална среда невронните системи в мозъка, отговорни за емпатията, могат да преодолеят физическата дистанция. Тъй като мозъкът ни обработва виртуалните образи като реални хора, той генерира усещане за общо преживяване, което ефективно бори депресията.

  • Спасение или дигитален капан?

Реакциите на учените и психолозите относно популярността на „допаминовите сайтове“ са смесени. Всичко зависи от това как точно се използват платформи от този тип. Виртуалното преживяване може да бъде изключително полезно като невинно забавление, игра на въображението или бърз метод за релаксация.

Ако обаче тези симулации започнат трайно да заместват истинските социални контакти и смислените дейности в реалния свят, или пък ако симулираните покупки засилват усещането за бедност и лишение, психическата цена за потребителя може да се окаже твърде висока.

Предстои да разберем дали тези фалшиви сайтове ще завоюват популярност и на Запад. Но разделяйки емоцията от пазаруването от самата финансова трансакция, този нов тренд ясно доказва едно: удоволствието ни от консуматорството се крие в нашите фантазии за бъдещето, а не в притежанието на самите вещи. По-доброто разбиране на този механизъм може да ни помогне да правим много по-съзнателни избори за времето и парите си в реалния живот.

Редактор: Стела Христова
допаминови сайтове Южна Корея виртуални преживявания психология на потреблението дигитални симулации допамин
Последвайте ни
Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?

Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?

След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди

След вълна от недоволство: DARA отказа международен фестивал заради руски звезди

Радев: Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни

Радев: Американските самолети ще напуснат Летище „Васил Левски“ до края на юни

Куриоз в Лима: Спецчасти дегизирани като футболни талисмани хванаха наркодилър

Куриоз в Лима: Спецчасти дегизирани като футболни талисмани хванаха наркодилър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ми се задъхва толкова много?

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 4 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 3 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 4 часа
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Пет симптома, които бъркаме с остаряването, а може да са рак&nbsp;</p>

Пет симптома, които бъркаме с остаряването, а може да са рак

Свят Преди 24 минути

„Целта не е да караме хората да изпитват тревожност. Целта е да ги накараме да осъзнаят, че „остаряването“ не трябва автоматично да се използва като извинение за промените в здравословното състояние“, обяснява онколог

На първо четене: НС прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми

На първо четене: НС прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми

България Преди 41 минути

Измененията целят хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз

Снимката е илюстративна

Строят гигантски монолит за края на света: Ще пращаме S.O.S. сигнал в космоса

Свят Преди 1 час

Германската организация Rouser Lab създаде и подготвя за окончателно монтиране уникален проект, наречен „Черната кутия на Земята“

Безпрецедентен трус в Чехия: Президентът съди правителството заради срещата на НАТО

Безпрецедентен трус в Чехия: Президентът съди правителството заради срещата на НАТО

Свят Преди 1 час

Безпрецедентен правен казус разделя Прага, след като генерал Петър Павел беше изваден от делегацията за срещата на върха в Анкара. В основата на конфликта стоят орязаният военен бюджет на страната и битката за конституционните правомощия

<p>Удар&nbsp;по егото: Роналдо побесня след въпрос за Меси и обърна гръб на журналист (ВИДЕО)</p>

Удар по егото: Роналдо прекъсна интервю след въпрос за Меси

Любопитно Преди 1 час

Кристиано Роналдо влезе в историята като първия футболист с голове на 6 световни първенства, но изпусна нервите си в микс зоната. Португалецът демонстративно обърна гръб на репортер веднага щом чу името на вечния си съперник Лионел Меси

<p>3 причини, поради които Европа не може да спре да се поти тази седмица</p>

Европа се пече на над 40°C: Защо домовете ни не издържат на рекордите

Свят Преди 1 час

За европейците, които се чудят към кого да насочат пръст, ето трите причини да се потите в домовете и работните си места тази седмица: изкопаеми горива, лоша инфраструктура и разсеяни политици

,

Разследват жестоко убийство на осем новородени кученца край Полски Тръмбеш

България Преди 1 час

Животните са намерени в необитаем имот. Полицията е установила, че смъртта им е причинена умишлено след удари в областта на главата

<p>Тайната на спортното дълголетие на Кристиано Роналдо е разкрита</p>

Режимът на Кристиано Роналдо: Какво казва науката за навиците на португалската суперзвезда

Любопитно Преди 1 час

Спи ли наистина на парчета по 90 минути, как му влияе замразяването на –160 °C и защо шестте хранения на ден не са за всеки? Ето какво се случва, когато медицината анализира екстремния режим на португалската суперзвезда

Ракът на дебелото черво „подмладява“; защо след 45-ата година профилактиката е задължителна

Ракът на дебелото черво „подмладява“; защо след 45-ата година профилактиката е задължителна

България Преди 1 час

Доц. д-р Александър Кацаров от ВМА предупреждава за тревожната тенденция сред родените след 1980 година и призовава за по-активен скрининг

Парламентът прекрати правомощията на Делян Добрев като депутат

Парламентът прекрати правомощията на Делян Добрев като депутат

България Преди 1 час

Решението идва след подадената му оставка, част от депутатите от ГЕРБ гласуваха против, а един се въздържа

Технически срив спря влаковете в Германия и блокира хиляди пътници

Технически срив спря влаковете в Германия и блокира хиляди пътници

Свят Преди 2 часа

Проблем в комуникационната система на „Дойче Бан“ доведе до временно спиране на движението, последваха закъснения и отменени курсове в цялата страна

Хераклея Синтика

Археолози намериха уникална мозайка с четири цвята в Хераклея Синтика

България Преди 2 часа

ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци

ООН започва евакуация от Ормузкия проток за 11 000 блокирани моряци

Свят Преди 2 часа

ИМО съобщи, че по време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и че корабите ще получат индивидуални инструкции

Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му "фалшива" шофьорска книжка

Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му "фалшива" шофьорска книжка

България Преди 2 часа

Според Дейвид документът му е напълно легален и е издаден от испанските власти, докато случаят вече шест месеца стои без решение

Нови правила за млечните продукти: Как ще разбираме какво точно купуваме

Нови правила за млечните продукти: Как ще разбираме какво точно купуваме

България Преди 2 часа

Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина

Пиян шофьор се вряза в коли и размаха пистолет пред сватбени гости във Варна

Пиян шофьор се вряза в коли и размаха пистолет пред сватбени гости във Варна

България Преди 2 часа

Очевидци описват хаос и паника, а полицията задържа мъжа след серия катастрофи и заплахи към хора и униформени

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Ромео Бекъм влиза в киното с дръзка роля в романтична ЛГБТИ драма

Edna.bg

Рачков изненада половинката си с огромен букет за рождения ѝ ден, тя му се обясни в любов

Edna.bg

Сестрата на Кристиано: С теб до смъртта и във вечността

Gong.bg

Мароко ще търси изразителна победа над Хаити

Gong.bg

Кабинетът слага таван на заплатите за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи

Nova.bg

Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, има задържан (СНИМКИ)

Nova.bg