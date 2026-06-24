България

След като КЗК спря поръчката за детската болница: Общественият съвет излезе с позиция

От Здравната инвестиционна компания заявиха, че ще обжалват решението

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 12:18
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С лед като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждане на болницата, днес с позиция излезе и обновеният състав на Обществения съвет.

КЗК спря обществената поръчка за проектиране на детската болница

От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в поръчката, а именно – да имат опит в дейности, идентични или сходни с тези за строеж на Национална детска болница. Това съвпада с част от притесненията, изразени преди месеци от Обществения съвет за детска болница.

Членовете на този съвет видяха риск от ново забавяне на целия проект, след като стана ясно – Здравната инвестиционна компания за детска болница ще обжалва решението на КЗК.

„За мен не е добра новина Министерството на здравеопазването и инвестиционната компания да обжалват. Защото така ще се изгуби още време в съдебни процедури. Фактът, че изразяване позицията си на брифинг от министерството - е достатъчно показателен дали има диалог, дали има прозрачност. Нямаме достъп и до документите, които поискахме да получим”, заяви Надежда Цекулова от Обществения съвет за Национална детска болница, цитирана от NOVA.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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