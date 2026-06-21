Свят

Натискът върху Вучич расте: Нов масов протест разтърси Сърбия

Демонстрантите поискаха предсрочни избори и почетоха паметта на 16-те жертви от трагедията на железопътната гара, която отприщи най-мащабната протестна вълна в Сърбия от години

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 13:48
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Х иляди граждани се събраха снощи в сръбския град Нови Сад на пореден масов протест срещу управлението на президента Александър Вучич. Демонстрацията премина под знака на исканията за предсрочни парламентарни избори и в памет на 16-те души, които загубиха живота си при срутването на навес на железопътната гара в града през 2024 г., предаде Reuters.

Хиляди на протест в Белград, искат предсрочни избори

Митингът е поредният от серията антиправителствени протести, организирани основно от студенти и граждански активисти, които през последните месеци се превърнаха в най-сериозното предизвикателство пред 13-годишното управление на Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия.

  • „Победа“ и призиви за промяна

Въпреки високите температури, достигащи около 30 градуса, централните части на втория по големина сръбски град бяха изпълнени с демонстранти. Част от тях носеха плакати и тениски с надпис „Студентите печелят“, а сред скандиранията най-често се чуваше „Победа“.

Участниците отправиха критики към управляващите и настояха за политическа отговорност след трагедията в Нови Сад, която според тях е показала дълбоки проблеми в държавното управление.

„Без свободни и честни избори всичко останало са празни думи“, заяви пред събралото се множество университетската преподавателка Саня Белич.

Протестиращият Горан Сажин също призова за активна гражданска позиция.

„Трябва да се изправим, да изразим волята си и да победим; нямаме друг избор“, каза той.

Над 50 000 души протестираха срещу Вучич в Белград (ВИДЕО/СНИМКИ)

  • Трагедията, която промени политическия дневен ред

Масовите протести в Сърбия започнаха след срутването на навес на железопътната гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души.

Опозиционни партии, студентски организации и правозащитни групи определят инцидента като символ на по-широки проблеми в страната, включително съмнения за корупция, слаб контрол върху обществените поръчки и непрозрачно управление на инфраструктурни проекти.

Оттогава демонстрациите обхванаха различни градове в страната и многократно събраха десетки хиляди участници.

  • Студентите се готвят за изборна битка

Протестното движение вече заявява амбиции не само за уличен натиск, но и за участие в политическия процес.

Преди дни представители на студентските организации обявиха, че възнамеряват да издигнат собствен кандидат на следващите президентски избори в Сърбия.

Представителят на протестиращите студенти Чеда Алексич заяви пред телевизия N1, че движението възнамерява да се включи активно в бъдещите избори.

В момента редовните парламентарни и президентски избори са насрочени за 2027 г., но Александър Вучич вече е допускал възможността вотът да бъде изтеглен по-рано.

  • Вучич отхвърля обвиненията

Протестиращите обвиняват президента и управляващата партия в злоупотреби по време на избори, ограничаване на медийната свобода, корупция, натиск върху политически опоненти и близост с организираната престъпност.

Вучич и неговите съюзници категорично отхвърлят тези обвинения и определят протестите като политически мотивирани.

Докато в Нови Сад течеше демонстрацията, сръбският президент направи телевизионно обръщение, в което призова своите поддръжници да се включат в насрочено за 27 юни събиране.

„Приканвам хората да не проявяват гняв към никого, а да се съберат под сръбското знаме“, заяви Вучич.

Нови Сад на фокус: Вучич с контрапротест след годишнината

  • Сърбия между протестите и европейския път

Политическата нестабилност в страната идва в момент, когато Сърбия продължава преговорите си за членство в Европейския съюз.

Брюксел многократно е призовавал Белград да постигне напредък в областта на върховенството на закона, независимостта на съдебната система, свободата на медиите и борбата с корупцията.

Освен това от Сърбия се очаква постепенно да синхронизира външната си политика с тази на ЕС, включително по отношение на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна – тема, която продължава да предизвиква разногласия в сръбското общество и политическия елит.

На този фон протестите в Нови Сад показват, че общественото недоволство остава силно, а натискът върху управляващите вероятно ще продължи да нараства през следващите месеци.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Бойчо Попов    
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