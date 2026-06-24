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Пет симптома, които бъркаме с остаряването, а може да са рак

„Целта не е да караме хората да изпитват тревожност. Целта е да ги накараме да осъзнаят, че „остаряването“ не трябва автоматично да се използва като извинение за промените в здравословното състояние“, обяснява онколог

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 юни 2026, 11:18
Пет симптома, които бъркаме с остаряването, а може да са рак
Източник: iStock/GettyImages

О старяването идва със своя дял от болки и неразположения, но не всяка нежелана промяна трябва да се прехвърля на възрастта. Всъщност понякога те могат да бъдат симптоми на нещо много по-сериозно, включително рак.

„На по-възрастните хора им отнема повече време да разпознаят, че даден симптом може да е сериозен, отчасти защото отдават промените на остаряването, а не на болест“, споделя пред The New York Post д-р Джад Шахуд, онколог и главен научен и иновационен директор в Института за ракови заболявания „Орландо Хелт“ (Orlando Health Cancer Institute).

„Бих оценил, че значителна част от пациентите могат да погледнат назад и да идентифицират симптоми, които са присъствали седмици или месеци преди диагностицирането, но са били отдадени на остаряване, стрес, работа, предишна травма, менопауза или други чести състояния“, обяснява експертът.

Много от симптомите на рака се застъпват с промените, които хората обикновено свързват с напредването на възрастта.

И така, кога трябва да се тревожите?

„Казвам на пациентите да не изпадат в паника при всеки симптом, но и да не игнорират постоянните промени. Ако нещо е ново, необяснимо и продължава повече от няколко седмици, си струва да го обсъдите с вашия лекар“, казва Шахуд.

Шахуд допълва, че страхът е една из най-големите причини, поради които хората отлагат търсенето на медицинска помощ, независимо дали става дума за страх от неудобство, страх от това какво може да открие лекарят, или притеснение, че губят времето на медика. 

Но чакането може да има своята цена. Ранното откриване е от ключово значение, тъй като много видове рак са много по-лечими, когато бъдат уловени рано, а по-бързият преглед може да спаси живот.

„Целта не е да караме хората да изпитват тревожност. Целта е да ги накараме да осъзнаят, че „остаряването“ не трябва автоматично да се използва като извинение за промените в здравословното състояние“, обяснява той.

Знанието кои симптоми обикновено се пренебрегват може да помогне на хората да разпознаят кога е време да се обадят на лекар. Д-р Шахуд споделя пет симптома на рак, които хората често пренебрегват, и защо те заслужават внимание.

1. Умора

Чувството на изтощение, слабост или замаяност лесно може да бъде прехвърлено на натоварения график, стреса или просто на възрастта. Но постоянната, необяснима умора понякога може да бъде свързана с онкологични заболявания, включително рак на дебелото черво и рак на бъбреците, както и с рак на кръвта, като левкемия и лимфом.

„Ключовият червен флаг: умора, която е непропорционална на активността, прогресира и не се облекчава от почивка“, казва Шахуд. Д-р Шахуд подчертава, че самото остаряване не би трябвало да причинява рязък спад в това как се чувствате или функционирате.

2. Ненадейна загуба на тегло

Някои хора може да приветстват неочакваното отслабване – или да приемат, че в комбинация с намаления апетит, това е нормално с натрупването на годините. Шахуд обаче обяснява, че свалянето на килограми без усилия може да бъде предупредителен знак, свързан с няколко вида рак – от рак на панкреаса и белия дроб до рак на стомаха и колоректален рак.

Загубата на 5% или повече от телесното тегло в рамките на шест до 12 месеца без очевидна причина трябва да бъде прегледана от специалист.

3. Промени в изхождането

Въпреки че диетата често е виновник за запека и диарията, проблемите с червата могат да бъдат и предупредителен знак за колоректален рак и не трябва да се пренебрегват, съветва Шахуд. Това включва промени във формата, размера, консистенцията или честотата на изпражненията. Изпражнения, тънки колкото молив, по-конкретно, могат да индикират тумор близо до края на дебелото черво или по вътрешната му повърхност.

Преди собствената си диагноза за рак на дебелото черво, звездата от „Доусън Крийк“ Джеймс Ван Дер Бик, който почина от болестта на 48-годишна възраст през февруари, първоначално пренебрегнал факта, че изхожданията му са се променили.

„Помислих си, че може би трябва да спра кафето. Или може би да не слагам сметана в кафето. Но когато спрях това и състоянието не се подобри, си казах: „Добре, по-добре да отида на преглед“, споделя той пред People през 2024 г.

4. Уринарни симптоми

Честото уриниране, събуждането по няколко пъти на нощ или забелязването на кръв в урината обикновено се свързват с увеличена простата и напреднала възраст, но могат да бъдат показатели за рак на пикочния мехур, бъбреците или простатата и трябва да бъдат обсъдени с медицински специалист.

5. Постоянни болки, неразположения или болки в гърба

„Въпреки че по-голямата част от болките не са рак, постоянната или остра, прогресираща болка понякога може да бъде свързана с ракови заболявания, засягащи костите, бъбреците, панкреаса или други органи“, предупреждава Шахуд.

По-добре в безопасност, отколкото да съжалявате

„Самото остаряване не трябва да причинява рязък спад в това как се чувствате или функционирате. Целта не е да плашим хората, а да ги накараме да осъзнаят, че напредването на възрастта не трябва автоматично да обяснява промените в здравето им“, подчертава той.

Освен това, само един симптом рядко означава рак. „Това, което тревожи лекарите, е симптом, който не изчезва, влошава се или е придружен от други предупредителни знаци, като необяснима загуба на тегло, кървене, постоянна умора или влошаваща се физическа функция“, казва той.

В крайна сметка, проявата на активност по отношение на собственото здраве може да се окаже решаваща. „Посланието, което е от значение: Повечето ракови заболявания са по-лечими, когато бъдат уловени рано, и нито един симптом не е твърде „тривиален“, за да бъде споменат на лекар“, заключава Шахуд.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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