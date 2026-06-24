Легендата Лионел Меси на 39 години: Човекът, който промени футбола завинаги

Л егендата на световния футбол Лионел Меси навършва днес 39 години.

Роден в Росарио, Аржентина, на 24-и юни 1987-а година, пълното му име е Лионел Андрес Меси Кучитини. Наричан от мнозина "Бълхата", той е постигнал всичко на клубно и национално ниво, а индивидуалните му отличия и рекорди са безкрайни, дори и на "преклонна" за футбола възраст.

Меси е смятан от мнозина за най-великия футболист на всички времена. Той е носител на рекордните 8 Златни топки и 6 Златни обувки, както и на над 40 отборни трофея на клубно и международно ниво. Актуалният световен шампион с Аржентина продължава да води представителния тим на родината си към нови успехи.

Ключови постижения и рекорди

Happy 39th birthday to the iconic Lionel Messi. pic.twitter.com/FKq1nbyAKN — Pop Crave (@PopCrave) June 24, 2026

Аржентинската звезда държи десетки световни рекорди. Сред тях са най-много голове в рамките на една календарна година (91 гола през 2012 г.) и най-много голове за един клуб (672 гола за Барселона). Напоследък той стана реализатор номер 1 на световните първенства, като дубълът му срещу Австрия го изкачи до кота 18, надминавайки рекорда на Мирослав Клозе. Меси има вече пет гола на Мондиал 2026 след само две срещи.

Най-значими международни успехи с Аржентина включват:

Световен шампион (Катар 2022)

Копа Америка – двукратен носител (2021, 2024)

Финалисима (2022)

Олимпийски златен медалист (Пекин 2008)

Световен шампион за младежи (U20 през 2005 г.)

Меси е единственият играч, който два пъти е печелил наградата за Играч на турнира на Световно първенство – през 2014 г. и през 2022 г.

Любопитни факти от кариерата

#SaludoAlbiceleste 🇦🇷



🔝 39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán! 🤍🩵



📝 https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

Кръстен е на Лайънъл Ричи, тъй като майка му е била почитателка на певеца по време на раждането му. Впечатляващ е и фактът, че първият му договор с Барселона е бил написан на хартиена салфетка, която по-късно е продадена за 965 000 долара. На 10-годишна възраст Меси е диагностициран с дефицит на хормона на растежа, като Барселона поема разходите за лечението му.

Преди да се присъедини към Барселона, той е бил част от юношески отбор на Нюелс Олд Бойс, където е вкарал близо 500 гола. Жестът му да сочи към небето след гол е в памет на баба му Селия, която го е подкрепяла силно в началото на кариерата му.

Клубни успехи и настояще

Голяма част от кариерата му преминава в испанския гранд Барселона, където той печели 4 пъти Шампионска лига, 10 пъти Ла Лига, 7 пъти Купа на Краля, 8 пъти Суперкупа на Испания, 3 пъти Световно клубно първенство и 3 пъти Суперкупа на Европа. Следват периоди в ПСЖ, където печели 2 пъти Лига 1, и настоящият му клуб Интер Маями, с който спечели Купа на лигите.

Меси е най-младият и най-възрастният голмайстор едновременно в историята на Аржентина, благодарение на представянето си на Мондиал 2026. След спечелването на Мондиал 2022, негова публикация в Instagram постави рекорд за най-много харесвания в историята на социалната мрежа.