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Легендата Лионел Меси на 39 години: Човекът, който промени футбола завинаги

Носителят на 8 "Златни топки" не спира да чупи рекорди и на Мондиал 2026, където вече надмина легендарния Мирослав Клозе

24 юни 2026, 12:52
Легендата Лионел Меси на 39 години: Човекът, който промени футбола завинаги
Източник: БГНЕС/ВЕСТИ

Л егендата на световния футбол Лионел Меси навършва днес 39 години.

Роден в Росарио, Аржентина, на 24-и юни 1987-а година, пълното му име е Лионел Андрес Меси Кучитини. Наричан от мнозина "Бълхата", той е постигнал всичко на клубно и национално ниво, а индивидуалните му отличия и рекорди са безкрайни, дори и на "преклонна" за футбола възраст.

Меси пренаписа историята на световните първенства
23 снимки
Меси
Меси
Меси
Меси

Меси е смятан от мнозина за най-великия футболист на всички времена. Той е носител на рекордните 8 Златни топки и 6 Златни обувки, както и на над 40 отборни трофея на клубно и международно ниво. Актуалният световен шампион с Аржентина продължава да води представителния тим на родината си към нови успехи.

Ключови постижения и рекорди

Аржентинската звезда държи десетки световни рекорди. Сред тях са най-много голове в рамките на една календарна година (91 гола през 2012 г.) и най-много голове за един клуб (672 гола за Барселона). Напоследък той стана реализатор номер 1 на световните първенства, като дубълът му срещу Австрия го изкачи до кота 18, надминавайки рекорда на Мирослав Клозе. Меси има вече пет гола на Мондиал 2026 след само две срещи.

Иконата Лионел Меси: Кадрите на един гений, за когото рекордите са просто статистика
21 снимки
Меси
Лионел Меси
Меси
Меси

Най-значими международни успехи с Аржентина включват:

  • Световен шампион (Катар 2022)
  • Копа Америка – двукратен носител (2021, 2024)
  • Финалисима (2022)
  • Олимпийски златен медалист (Пекин 2008)
  • Световен шампион за младежи (U20 през 2005 г.)
  • Меси е единственият играч, който два пъти е печелил наградата за Играч на турнира на Световно първенство – през 2014 г. и през 2022 г.

Любопитни факти от кариерата

Кръстен е на Лайънъл Ричи, тъй като майка му е била почитателка на певеца по време на раждането му. Впечатляващ е и фактът, че първият му договор с Барселона е бил написан на хартиена салфетка, която по-късно е продадена за 965 000 долара. На 10-годишна възраст Меси е диагностициран с дефицит на хормона на растежа, като Барселона поема разходите за лечението му.

Доналд Тръмп посрещна Меси в Белия дом
9 снимки
Тръмп Меси
Тръмп Меси
Тръмп Меси
Тръмп Меси

Преди да се присъедини към Барселона, той е бил част от юношески отбор на Нюелс Олд Бойс, където е вкарал близо 500 гола. Жестът му да сочи към небето след гол е в памет на баба му Селия, която го е подкрепяла силно в началото на кариерата му.

Клубни успехи и настояще

Голяма част от кариерата му преминава в испанския гранд Барселона, където той печели 4 пъти Шампионска лига, 10 пъти Ла Лига, 7 пъти Купа на Краля, 8 пъти Суперкупа на Испания, 3 пъти Световно клубно първенство и 3 пъти Суперкупа на Европа. Следват периоди в ПСЖ, където печели 2 пъти Лига 1, и настоящият му клуб Интер Маями, с който спечели Купа на лигите.

Меси е най-младият и най-възрастният голмайстор едновременно в историята на Аржентина, благодарение на представянето си на Мондиал 2026. След спечелването на Мондиал 2022, негова публикация в Instagram постави рекорд за най-много харесвания в историята на социалната мрежа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Факти за Лео Меси, които може би не знаете
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Източник: БГНЕС / Фокус    
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