Работници в Индия са принуждавани да записват движенията си, за да захранват AI алгоритми

Н ова вълна от експлоатация в технологичния сектор засяга стотици нископлатени работници в Индия. Те са принуждавани да записват всяко свое движение на работното място, за да захранват с данни алгоритми за изкуствен интелект (AI), които в близко бъдеще се очаква да заменят... самите тях. Профсъюзи и правозащитници вече алармираха за сериозни нарушения на човешките права и правото на личен живот, съобщава The Guardian.

Според разследване работници в редица индийски производствени предприятия и логистични центрове са поставени под огромен натиск от мениджмънта. От тях се изисква да носят камери или да работят пред постоянни видеосензори, които улавят детайлно жестовете, скоростта на работа и манипулацията с предмети.

Да подпишеш собствената си замяна

Целта на тези масивни записи е събирането на огромни масиви от данни, с които се обучават следващото поколение хуманоидни роботи и AI системи за автоматизация. Парадоксът е жесток: работниците буквално преподават занаята си на машините, които ще ги оставят без препитание.

Thousands of Indian workers continue to film themselves doing household chores to train robots



The earnings range from two to 5 dollars per hour of video, and these recordings are considered invaluable for global technology companies. pic.twitter.com/NMWylC5QjS — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 23, 2026

Мнозина от служителите споделят, че не са били информирани за какво точно ще се използват записите, а договорите за съгласие са им били предоставени принудително – с ултиматум, че ако не подпишат, ще бъдат уволнени незабавно.

„Чувстваме се като затворници в собствената си фабрика. Карат ни да повтаряме определени движения по десетки пъти пред камерите. Знаем, че обучаваме роботите, които ще ни изхвърлят на улицата, но нямаме избор – трябва да храним семействата си днес“, споделя един от работниците, пожелал анонимност.

Нарушения в сивата зона на закона

Правните експерти посочват, че този тип събиране на данни се случва в пълна „сива зона“ на индийското трудово законодателство. Липсата на строги регулации за защита на личните данни на работното място позволява на големите технологични и производствени корпорации да експлоатират евтината работна ръка без никакви последствия.

Освен етичния проблем с бъдещата автоматизация, налице е и огромен натиск върху психиката на служителите. Те са подложени на денонощен дигитален надзор, като всяко забавяне или почивка се отчитат от системата като „аномалия“ в данните, което води до глоби и наказания.

Протести и призиви за регулация

Международни организации за защита на правата на работниците вече настояват за глобални стандарти при използването на човешки труд за обучение на изкуствен интелект. Синдикатите в Индия се опитват да организират протести, но бързата замяна на кадри и страхът от бедност спират по-мащабните действия.

Случаят повдига фундаментален въпрос за бъдещето на технологиите: морално ли е най-бедните и уязвими общности в света да бъдат принуждавани да коват инструментите за собствената си икономическа изолация?