Работници в Индия са принуждавани да записват движенията си, за да захранват AI алгоритми

Н ова вълна от експлоатация в технологичния сектор засяга стотици нископлатени работници в Индия. Те са принуждавани да записват всяко свое движение на работното място, за да захранват с данни алгоритми за изкуствен интелект (AI), които в близко бъдеще се очаква да заменят... самите тях. Профсъюзи и правозащитници вече алармираха за сериозни нарушения на човешките права и правото на личен живот, съобщава The Guardian.
Според разследване работници в редица индийски производствени предприятия и логистични центрове са поставени под огромен натиск от мениджмънта. От тях се изисква да носят камери или да работят пред постоянни видеосензори, които улавят детайлно жестовете, скоростта на работа и манипулацията с предмети.
Да подпишеш собствената си замяна
Целта на тези масивни записи е събирането на огромни масиви от данни, с които се обучават следващото поколение хуманоидни роботи и AI системи за автоматизация. Парадоксът е жесток: работниците буквално преподават занаята си на машините, които ще ги оставят без препитание.
Thousands of Indian workers continue to film themselves doing household chores to train robots— S p r i n t e r (@SprinterPress) June 23, 2026
The earnings range from two to 5 dollars per hour of video, and these recordings are considered invaluable for global technology companies. pic.twitter.com/NMWylC5QjS
Мнозина от служителите споделят, че не са били информирани за какво точно ще се използват записите, а договорите за съгласие са им били предоставени принудително – с ултиматум, че ако не подпишат, ще бъдат уволнени незабавно.
„Чувстваме се като затворници в собствената си фабрика. Карат ни да повтаряме определени движения по десетки пъти пред камерите. Знаем, че обучаваме роботите, които ще ни изхвърлят на улицата, но нямаме избор – трябва да храним семействата си днес“, споделя един от работниците, пожелал анонимност.
Нарушения в сивата зона на закона
Правните експерти посочват, че този тип събиране на данни се случва в пълна „сива зона“ на индийското трудово законодателство. Липсата на строги регулации за защита на личните данни на работното място позволява на големите технологични и производствени корпорации да експлоатират евтината работна ръка без никакви последствия.
Освен етичния проблем с бъдещата автоматизация, налице е и огромен натиск върху психиката на служителите. Те са подложени на денонощен дигитален надзор, като всяко забавяне или почивка се отчитат от системата като „аномалия“ в данните, което води до глоби и наказания.
Протести и призиви за регулация
Международни организации за защита на правата на работниците вече настояват за глобални стандарти при използването на човешки труд за обучение на изкуствен интелект. Синдикатите в Индия се опитват да организират протести, но бързата замяна на кадри и страхът от бедност спират по-мащабните действия.
Случаят повдига фундаментален въпрос за бъдещето на технологиите: морално ли е най-бедните и уязвими общности в света да бъдат принуждавани да коват инструментите за собствената си икономическа изолация?