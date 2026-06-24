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Работници в Индия са принуждавани да записват движенията си, за да захранват AI алгоритми

Най-бедните работници в света са принудени да изковат инструментите за собствената си икономическа изолация. Докато корпорациите бързат да автоматизират производството, хората в сивата зона на закона буквално подаряват занаята си на машините

24 юни 2026, 11:11
Работници в Индия са принуждавани да записват движенията си, за да захранват AI алгоритми
Източник: iStock

Н ова вълна от експлоатация в технологичния сектор засяга стотици нископлатени работници в Индия. Те са принуждавани да записват всяко свое движение на работното място, за да захранват с данни алгоритми за изкуствен интелект (AI), които в близко бъдеще се очаква да заменят... самите тях. Профсъюзи и правозащитници вече алармираха за сериозни нарушения на човешките права и правото на личен живот, съобщава The Guardian.

Според разследване работници в редица индийски производствени предприятия и логистични центрове са поставени под огромен натиск от мениджмънта. От тях се изисква да носят камери или да работят пред постоянни видеосензори, които улавят детайлно жестовете, скоростта на работа и манипулацията с предмети.

Да подпишеш собствената си замяна

Целта на тези масивни записи е събирането на огромни масиви от данни, с които се обучават следващото поколение хуманоидни роботи и AI системи за автоматизация. Парадоксът е жесток: работниците буквално преподават занаята си на машините, които ще ги оставят без препитание.

Мнозина от служителите споделят, че не са били информирани за какво точно ще се използват записите, а договорите за съгласие са им били предоставени принудително – с ултиматум, че ако не подпишат, ще бъдат уволнени незабавно.

„Чувстваме се като затворници в собствената си фабрика. Карат ни да повтаряме определени движения по десетки пъти пред камерите. Знаем, че обучаваме роботите, които ще ни изхвърлят на улицата, но нямаме избор – трябва да храним семействата си днес, споделя един от работниците, пожелал анонимност. 

Нарушения в сивата зона на закона

Правните експерти посочват, че този тип събиране на данни се случва в пълна „сива зона“ на индийското трудово законодателство. Липсата на строги регулации за защита на личните данни на работното място позволява на големите технологични и производствени корпорации да експлоатират евтината работна ръка без никакви последствия.

Освен етичния проблем с бъдещата автоматизация, налице е и огромен натиск върху психиката на служителите. Те са подложени на денонощен дигитален надзор, като всяко забавяне или почивка се отчитат от системата като „аномалия“ в данните, което води до глоби и наказания.

Протести и призиви за регулация

Международни организации за защита на правата на работниците вече настояват за глобални стандарти при използването на човешки труд за обучение на изкуствен интелект. Синдикатите в Индия се опитват да организират протести, но бързата замяна на кадри и страхът от бедност спират по-мащабните действия.

Случаят повдига фундаментален въпрос за бъдещето на технологиите: морално ли е най-бедните и уязвими общности в света да бъдат принуждавани да коват инструментите за собствената си икономическа изолация?

Източник: The Guardian    
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