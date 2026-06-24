Енергията на бъдещето

Защо все повече компании мислят за енергията като за стратегически разход

Как контролът върху енергията се превръща в част от доброто бизнес планиране

24 юни 2026, 10:43
Защо все повече компании мислят за енергията като за стратегически разход
Източник: iStock

И ма един прост тест, който показва доколко добре една компания управлява енергията си: попитайте кой носи отговорност за нея. Ако отговорът е „счетоводството, когато дойде фактурата", то компанията все още гледа на електроенергията като на обикновен режиен разход. Ако отговорът включва име, процес или стратегия - нещо вече се е променило.

Този втори сценарий става все по-разпространен. И причината не е само цената на тока, а ролята, която енергията вече има в управлението на бизнеса.

Енергията вече се управлява като суровините и капитала

Всяка компания има няколко основни ресурса, които отдавна управлява целенасочено: суровини, труд, логистика и капитал. За всеки от тях съществуват процеси и стратегии - никой не очаква снабдяването със суровини да се случва без планиране.

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Електроенергията дълго оставаше извън този списък - третирана като комунална услуга, нещо постоянно и предвидимо. Тази нагласа беше оправдана, докато цената и снабдяването с електроенергия бяха сравнително предвидими. Когато тази стабилност изчезна, енергията се премести в категорията на ресурсите, които изискват активно управление - точно както суровините или логистиката. Разликата е, че повечето фирми все още нямат установени процеси за това. Именно изграждането им отличава компаниите, които разбират разхода едва след фактурата, от онези, които го планират предварително.

На практика това означава три неща: ясно решение спрямо риска, който е готова да поеме компанията, вместо това да се случва по подразбиране; избор на договор за по-дълъг период, когато компанията може да си позволи по-малка гъвкавост в замяна на по-голяма предвидимост; и използване на собствения профил на потребление като отправна точка за всяко следващо решение - а не просто като число във фактурата.

От покупка на ток към активно управление на енергията

Управлението на енергията не спира до избора на договор. Все повече компании вече не се питат само „от кого купуваме ток", а и „как управляваме собственото си потребление и производство".

За някои това означава най-често слънчеви панели върху покрив или свободна площ, които покриват част от потреблението и намаляват зависимостта от пазарните цени в определени часове. За други означава батерия или система за съхранение, която изглажда пиковете и позволява енергията да се ползва тогава, когато е най-нужна, а не само в момента на производството й. Има и модели, при които потреблението на компанията се обвързва директно с производството на конкретна ВЕИ централа, а доставчикът поема балансирането - допълва енергия, когато производството не е достатъчно, и управлява излишъка, когато има такъв. За бизнеса това означава достъп до предимствата на дългосрочен договор с производител, без сам да поема сложната техническа и пазарна организация на сделката.

Общото между тези подходи е, че компанията започва да използва собствения си профил на потребление, за да договаря и управлява енергията по-подходящо.

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Данните имат стойност, когато водят до решения

Това, че профилът на потреблението е важен, не означава автоматично, че се използва. Разликата идва от въпроса „кога" - не само колко енергия харчи бизнесът, а в кои часове и при какви условия.

На практика това може да означава преместване на енергоемки процеси към по-евтините часове - например работа на производствени линии и охладителни системи или зареждане на оборудване в периодите на високо производство от възобновяеми източници през деня. Може да означава и ограничаване на пиковото потребление. Пиковете могат да увеличат разходите или да затруднят планирането и прогнозирането на потреблението. А когато компанията познава по-добре профила си и прогнозира по-точно потреблението, могат да се ограничат и отклоненията между заявените и реално използваните количества енергия.

Връзката с финансирането

Начинът, по който компанията управлява енергийния си профил, започва да има значение и извън самата енергийна сметка. При оценката на една компания банките и инвеститорите разглеждат и доколко предвидими са основните й разходи и рискове, а европейската рамка за устойчиво финансиране включва екологични и ESG критерии в инвестиционните решения - макар че от добре структуриран енергиен договор не следва автоматично по-добро кредитиране. По-реалистичната връзка е, че компания с по-предвидими енергийни разходи дава на финансовите партньори по-ясна представа за рисковете си. Това има значение при разговори за инвестиции или дългосрочно планиране.

От плащане постфактум към предварително планиране

Може би най-съществената промяна е тази: компаниите, които управляват енергията си стратегически, не чакат пазарните условия да ги поставят пред свършен факт, а предварително решават как да действат. Компанията без такава подготовка разбира каква цена плаща едва когато получи фактурата и може да реагира чак при следващото подновяване на договора. Подготвената компания е определила предварително какъв риск може да поеме, за каква част от потреблението си е осигурила по-предвидими условия и какви алтернативи има, ако пазарът се промени - и тази разлика не е въпрос на размера на бизнеса.

Тази подготовка има значение и в отношенията с международните партньори. Все по-чест е сценарият, в който български производител получава запитване от голям международен клиент за произхода на енергията, която използва, или за въглеродния отпечатък на конкретна продуктова линия - запитване, което идва, защото самият клиент трябва да отговори на същите въпроси пред своите партньори и регулатори. В такива случаи начинът, по който компанията управлява енергията си, се превръща в условие за запазване на договор или за участие в нова верига за доставки, редом до цена, качество и срокове.

Електроенергията остава разход - това не се променя. Но мястото ѝ в начина, по който компанията разбира собствените си рискове и възможности, вече е различно. Енергийната трансформация не е гаранция за по-ниска сметка - тя дава на бизнеса нещо, което става все по-важно: по-добра предвидимост, по-ясен контрол върху риска и повече възможности да отговори на изискванията на клиенти, партньори и пазари, дори когато пазарните условия се променят.

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