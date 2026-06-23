Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

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Н яма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая с незаконното строителство в "Баба Алино". Това завиха от прокуратурата във Варна, предава NOVA .

От пристигането си у нас преди седмица инвеститорът Олег Невзоров е разпитван няколко пъти като свидетел. Досъдебното производство под наблюдение на Окръжната прокуратура е за престъпление по служба.

В Районната прокуратура се водят още 5 производства. Две от тях са във връзка с представени от Корпорация КУБ документи - удостоверения за търпимост на сградите и декларации, че част от постройките са изградени преди 2001 година. Другите три производства са за незаконна сеч, за установено водоземно съоръжение без разрешение и за извършените претърсвания и изземвания в офисите на корпорацията.

Засега няма постъпвали искания за екстрадирането или ареста му.

"Прокуратурата не издава заповеди за задържане. Тя би могла да задържи до 72 часа, за да доведе пред съда обвиняемо лице. По нито едно от делата, наблюдавани от Окръжна и Районна прокуратура, няма събрани достатъчно доказателства, които да мотивират повдигане на обвинение", обясни говорителят на Окръжна прокуратура - Варна Радослав Лазаров.

"Към днешна дата Невзоров е само свидетел. Предстои да бъдат събрани все още доказателства. Събират се, разследва се. Какво ще се случи в един бъдещ момент - ще преценим и съобразно събраните доказателства по делата", подчерта Невена Илиева, която е говорител на Районна Прокуратура - Варна.

"Баба Алино": Скандалът се разраства, шесто разследване и обиски в офиси

По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) се командироват във Варна за оказване на засилена методическа помощ по образуваните досъдебни производства, касаещи строителството в местността "Баба Алино", съобщиха от прокуратурата.

Предвижда се непосредствено проучване на материалите по делата и провеждане на работни срещи с наблюдаващите прокурори за оценка на събраните доказателства и координиране на по-нататъшните действия по разследването и други процесуални действия с цел осигуряване на срочност и ритмичност на разследването и гарантиране на пълно, обективно и всестранно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, предизвикал значителен обществен интерес.

Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността "Баба Алино", казаха по-рано от Апелативна прокуратура - Варна.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира днес пред журналисти в Пловдив, че показанията на собственика на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността "Баба Алино", Олег Невзоров са доста интересни и ще изяснят до голяма степен това, което се е случило, и това, което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това.