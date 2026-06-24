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Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?

Задържаният за нападението, при което бяха наръгани млад мъж и жена, е бивш затворник, излязъл наскоро на свобода след излежаване на присъда

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 10:34
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Л юбовна ревност е една от водещите версии, по които МВР работи след ужасяващото престъпление в Угърчин.

Задържаният за нападението, при което бяха наръгани млад мъж и жена, е бивш затворник, излязъл наскоро на свобода след излежаване на присъда. Преди да влезе зад решетките, той е имал интимна връзка с 27-годишния мъж.

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Хронология на трагедията

  • Новата връзка: Докато извършителят е изтърпявал наказанието си в затвора, неговият бивш партньор е започнал нова връзка с жена.
  • Ескалация на конфликта: Именно двамата влюбени са открити впоследствие мъртви с прободни рани в дом за социално слаби. Според информация на "24 часа", нападателят е отишъл на място, за да търси сметка от двойката, което е довело до фаталния край. Скандалът се е разиграл през изминалата нощ, а предполагаемият убиец е заловен малко по-късно.

Мистерия около трето тяло на местопрестъплението:

На мястото на трагедията е открито и тялото на 15-годишно момиче, братовчедка на убитата жена. По тялото му няма видими следи от насилие. Тъй като девойката е страдала от епилепсия, разследващите допускат, че може да ѝ е прилошало от шокиращата гледка и това да е довело до падане от терасата.

Редактор: Василена Василева
Източник: "24 Часа"    
Угърчин престъпление убийство ревност криминално проявен трагедия разследване МВР насилие битов инцидент
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