Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

1 януари 2026, 20:59
Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария

Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария
Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.
Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?
Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали
Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока
Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин
Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир
Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Р усия е предала на САЩ дешифрирани данни от украински дрон, потвърждаващи, че крайната му цел е бил обект в руската президентска резиденция в Новгородска област. (Видеото е архивно.)

Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Според Москва дронът е бил свален на 29 декември.

Русия публикува видеозапис, показващ дрон, изстрелян по резиденцията на Путин

"Дешифрираните данни за маршрута и контролера на украинския дрон, който беше ударен от руски системи за противовъздушна отбрана в нощта на 29 декември 2025 г. над Новгородска област по време на терористичната атака срещу руската президентска резиденция, бяха предадени на представител на Офиса на аташето по отбраната в посолството на САЩ в Москва“, се казва в съобщението.

Украйна отрече атака, като украинският президент Володомир Зеленски нарече руските твърдения "лъжи". Редица военни експерти се усъмниха в разпространяваната от Москва информация, подозирайки, че руският президент Владимир Путин търси повод да провали, организираните от САЩ преговори за мир в Украйна. ЦРУ също обяви, че не е имало украинска атака срещу резиденцията на руския държавен глава.

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

Вчера Русия предприе нов ход, като показа видео със свален дрон в гориста местност, опитвайки се да докаже, че не си е измислила атаката.

Но на 29 декември руският външен министър Сергей Лавров обяви, че при атаката са били свалени цели 91 дрона.

Източник: БГНЕС    
