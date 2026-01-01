Свят

Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Според производител причината е технически проблем

1 януари 2026, 22:02
Русия с нов ход да докаже атаката срещу Путин, предаде данни на САЩ

Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Русия: Украйна опита да убие Путин

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

П реминаването от лева към евро създаде проблеми при таксиметровите шофьори. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.

По-големият проблем обаче е, че част от реновираните апарати, които показват цената в евро, увеличават изминатите километри почти двойно като така расте и цената, предава NOVA.

Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили този ремонт, от днес са в нарушение на закона за въвеждане на еврото.

На 30 декември Мартин Димитров, който е таксиметров шофьор, ремонтира апарата в своя автомобил, за да отговаря на новите изисквания. Тази сутрин променената валута обаче създава друг проблем.

„Днес, като почнах да работя, установих, че има проблем с изминатите километри - изчислява ги по 2 и съответно и сумата е по 2. Така клиентите си мислят, че ние нещо правим, което не е законно, а всъщност проблемът е в самия апарат или в чипа, който е сложен сега”, казва Мартин.

Затова вместо да е с клиенти по софийските улици, той идва в сервиза на Алекс Иванов, за да направи нов ремонт на апарата си. Собственикът споделя, че има шофьори, които са се обадили точно заради този проблем – апаратът отчита двойно.

При производителя на машините вече са пристигнали десетки таксита с дефектни уреди.

„Има такива случаи - при малък процент на апаратите. Това е заради незавършен на 100% процес по превалутиране. Проблемът е технически, което дори ние не можем да си обясним”, обяснява Бисер Данов, управител на фирма за таксиметрови апарати.

Кирил Кирилов също е таксиметров шофьор. Той е избегнал проблема с ремонтите, тъй като разполага с по-нов модел апарат, който автоматично е сменил валутата в първата минута на 2026 година. Мъжът посочва, че водещата цена, която отчита апарата, е в евро, а по-долу е в лева. 

Източник: NOVA    
Преминаване към евро Таксиметрови апарати Таксиметрови шофьори
