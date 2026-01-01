Свят

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Много жители на района бяха евакуирани

1 януари 2026, 21:44
Източник: EPA/БГНЕС

П ожар в новогодишната нощ изпепели известна неоготическа църква в центъра на Амстердам, предаде ДПА.

Пожарът в църквата "Вондел" избухна в новогодишната нощ, като дошлите на място пожарникари се бориха с пламъците до сутринта. Гасенето бе затруднено от силен вятър, който разпалваше огъня.

Експлозия в нидерландска църква, не спазвала мерките

Камбанарията, която е висока около 50 метра, и покривът на църквата се срутиха. Много жители на района бяха евакуирани. Около 90 домакинства временно останаха без ток.

Все още не е ясно каква е причината за пожара, който избухна малко след полунощ.

На нидерландските граждани е забранено да пускат фойерверки в новогодишната нощ. Тази година обаче се оказа, че необичайно много хора са си купили незаконно пиротехнически средства и това доведе до много пожари. Все още не е ясно дали църквата "Вондел" се е запалила от фойерверки.

40 души пострадаха при пожар в жилищна сграда в Холандия

В борбата срещу пламъците се включиха пожарникари от други градове. Нидерландските военноморски сили подкрепиха усилията за потушаване на пожара с най-голямата въздушна работна платформа в Нидерландия. Платформата може да се разпъне на височина до 60 метра. 

Източник: istock/Getty Images

 

Източник: БТА, Николай Велев    
Пожар Амстердам Нидерландия
Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
