Пожар изпепели историческа църква в центъра на Амстердам

П ожар в новогодишната нощ изпепели известна неоготическа църква в центъра на Амстердам, предаде ДПА.

Пожарът в църквата "Вондел" избухна в новогодишната нощ, като дошлите на място пожарникари се бориха с пламъците до сутринта. Гасенето бе затруднено от силен вятър, който разпалваше огъня.

Камбанарията, която е висока около 50 метра, и покривът на църквата се срутиха. Много жители на района бяха евакуирани. Около 90 домакинства временно останаха без ток.

Все още не е ясно каква е причината за пожара, който избухна малко след полунощ.

На нидерландските граждани е забранено да пускат фойерверки в новогодишната нощ. Тази година обаче се оказа, че необичайно много хора са си купили незаконно пиротехнически средства и това доведе до много пожари. Все още не е ясно дали църквата "Вондел" се е запалила от фойерверки.

В борбата срещу пламъците се включиха пожарникари от други градове. Нидерландските военноморски сили подкрепиха усилията за потушаване на пожара с най-голямата въздушна работна платформа в Нидерландия. Платформата може да се разпъне на височина до 60 метра.