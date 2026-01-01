С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно

1 януари 2026
Н овогодишните празници са идеалната възможност да прекарате време с децата си. Много семейства се отправят към по-топъл климат през това време, към морето и слънцето. Въпреки това, заедно с доза витамин D, децата често носят у дома цял куп неразположения, вместо подобрение в здравето.

Педиатърът Павел Бережански, доцент в катедрата по детски болести в университета „Сеченов“, говори с Rambler за това какво е важно да се помни, когато се отправяте на море с деца и как да защитите тяхното здраве.

Как правилно да аклиматизираме дете

Новогодишната почивка в топъл климат с дете е прекрасна идея. Тя обаче изисква внимателна подготовка, за да се гарантира, че ваканцията ще донесе радост и ползи, а не здравословни проблеми. За разлика от възрастните, децата са по-чувствителни към промените в климата, диетата и рутината, така че е важно да се вземат предвид много нюанси преди пътуването. Най-важният от тях е аклиматизацията.

„Ваканцията извън сезона не е просто ваканция; това е сложно предизвикателство за поддържане на здравето както на децата, така и на възрастните. Значителните промени в температурата, налягането и сезоните винаги са голямо предизвикателство. За да се осигури успешна ваканция, е важно правилно да се аклиматизирате“, казва експертът.

Много е трудно за детското тяло да се адаптира от зимните студове към летните жеги, различната влажност и новото меню. Педиатърът предупреждава, че минималното време за адаптация е около една седмица. В идеалния случай са необходими 10–11 дни, за да се адаптират и аклиматизират вегетативната, съдовата, храносмилателната и ендокринната системи на детето. Само тогава почивката ще е от полза за детето.

„За съжаление, зимните ваканции често са кратки. Обикновено семействата прекарват от 5 до 10 дни в по-топъл климат. В резултат на това зимните ваканции в екзотични места могат да бъдат стресиращи за тялото и имунната система. И детето няма да спечели нищо от подобно пътуване освен вълнение. Ако планирате зимна ваканция на море, не забравяйте: минималната продължителност трябва да бъде 15 дни. Най-добрият вариант е 21 дни, каквато е била практиката в санаториумите на Съветския съюз“, категоричен е  Павел Бережански.

Как да предпазите детето си от чревни инфекции

Зимната почивка на море с дете винаги носи висок риск от чревни инфекции. Освен това, те лесно могат да бъдат прихванати по пътя към почивката ви – в самолети и на летища, където винаги има тълпи от хора.

Сред най-мръсните места на летищата и самолетите:

  • кабини за контролно-пропускателни пунктове и багажни подноси (докоснати от ръцете на хиляди хора);
  • повърхности на пътническите седалки в самолет;
  • разтегателни маси в самолетите;
  • джобове на седалките, разположени пред пътниците;
  • тоалетни в самолетите.

На път за почивка е важно редовно да дезинфекцирате ръцете си с антисептик или мокри кърпички.

В горещите страни закритите басейни и детските площадки са развъдник на чревни инфекции: те осигуряват идеална среда за разпространение на вируси и бактерии. Обяснете на детето си, че поглъщането на вода от басейна е строго забранено. Уверете се, че не си слага ръцете в устата, докато играе в детските стаи и на детските площадки.

Не всички хотели в горещите страни предлагат пречистена питейна вода в своите охладители за вода. Ако имате някакви съмнения относно качеството ѝ, най-добре е да не рискувате, а пийте бутилирана вода.

Как да намалим риска от топлинен удар при деца

Друг риск от зимна почивка на море е слънчево изгаряне и топлинен удар. Педиатърът споделя: „Човешкото тяло се отпуска през зимата. Вярваме, че слънцето не е толкова ярко и парещо по това време и количеството ултравиолетова радиация, което получаваме, е значително по-малко, отколкото през лятото. Въпреки това, в топлите страни слънчевата UV активност е най-висока“.

Какво е необходимо, за да избегнете слънчево изгаряне в морето (това е възможно и през зимата):

  • Плуването и слънчевите бани са разрешени само преди 11 ч. и след 16:00–17:00 ч.
  • Нанасяйте слънцезащитен крем със SPF 50+ на всеки 2 часа и след всяко плуване, дори ако кремът е водоустойчив.
  • Носете шапки и дрехи с UV защита.
  • По време на пикова слънчева активност, както децата, така и възрастните трябва да останат на сянка.
  • След като се стоплите на плажа, не бързайте да пускате климатика на пълна мощност, когато се върнете в хотела. Температурната разлика е сигурен начин да се настинете.

Полезни съвети за родители

Преди да пътувате до горещи страни през зимата, е важно:

  • Направете на детето си всички планирани ваксинации съгласно националния календар, включително срещу рубеола, морбили, паротит, варицела, хепатит А и В и други инфекции;
  • Не забравяйте да се ваксинирате срещу грип, ако все още не сте го направили;
  • Направете рутинен преглед при вашия педиатър и общопрактикуващ лекар.
  • Обсъдете с вашия лекар всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат по време на вашата почивка, особено ако вие или вашето дете имате хронични заболявания.

Павел Бережански: „Семействата с деца често пътуват на зимни почивки в последния момент. В стремежа си към страхотни сделки, родителите често пренебрегват здравето на децата си. Те бързат да се качат на самолета, дори ако детето им е настинало, надявайки се, че горещото слънце ще го накара да се почувства по-добре. Внезапната промяна в климата обаче може в крайна сметка да доведе до усложнения. Запомнете: ако детето ви не е добре, най-добре е да отложите пътуването си“.

Аптечка за първа помощ

Когато опаковате куфарите си, не забравяйте да включите аптечка. Лекарят препоръчва да включите:

  • антипиретични и аналгетични лекарства;
  • капки за нос при запушване;
  • средства за предотвратяване на повръщане и диария;
  • антихистамини;
  • средства за морска болест;
  • антисептици и лепенки, превръзки и памучни тампони;
  • капки за уши за отит;
  • пастили за гърло;
  • термометър;
  • средства за ухапване от насекоми;
  • лекарства, които приемате редовно (за хронични заболявания)

„При резки промени в климата и температурата децата често се разболяват, а възрастните могат да развият херпес. За да се предотврати това, е важно да се спазва правилото за пет дни. През това време почивката трябва да бъде възможно най-спокойна и релаксираща. През първите два до три дни избягвайте екскурзии и продължително слънчево излагане. Избягвайте физически и емоционален стрес. Изключвайте климатика през нощта; по-добре е просто да оставите прозорец отворен за проветрение“, съветва педиатърът.

Важно е както възрастните, така и децата да пият много вода, докато са на почивка. Ако детето ви не е жадно, предлагайте му поне по една глътка от време на време. Това ще му помогне да предотврати прегряване.

Не забравяйте да закупите пълна застраховка за пътуване , която покрива медицинското лечение на децата, включително посещения при лекар, хоспитализация и в критични случаи медицинска евакуация. Внимателно прегледайте условията и списъка със застрахователни събития.

Здравословно хранене

Ключов компонент на добрата почивка е правилното хранене. Не гладувайте, но и не преяждайте, особено при пакет „ол инклузив“.

Педиатърът също така съветва да се избягва:

  • салати и ястия, подправени с майонеза и мазни сосове;
  • лед в напитките, особено през първите няколко дни;
  • лошо сготвено месо и риба, ястия, приготвени от сурово месо и рибни продукти;
  • вода от чешмата – не я пийте, дори ако персоналът на хотела казва, че е безопасна;
  • торти и сладкиши със сметана;
  • неизмити плодове и зеленчуци

Какво е важно да се има предвид при избора на хотел:

  • Изберете хотели с добри отзиви за детско меню, наличието на детски клуб и плувен басейн.
  • Обърнете внимание на плажа: идеален е леко наклонен пясъчен бряг, без скали или остри дълбини. Проверете за спасители.
  • Разстояние от пътя/шумни райони: изберете тихи райони.
  • Преди да платите за пътуването си, проверете дали хотелът разполага с лекар или медицинска сестра.
  • Когато плувате в морето, спазвайте правилата за безопасност:
  • Уверете се, че детето ви не поглъща морска вода.
  • След къпане в солена вода, незабавно изплакнете детето си под душ с прясна вода.
  • Грижете се за ушите на детето си: ако е предразположено към ушни инфекции, използвайте специални тапи за уши за плуване или капки след плуване.
  • Никога не оставяйте детето си без надзор дори за секунда, дори в плитки води.
  • Обърнете внимание на местните обитатели: медузи, морски таралежи, скатове.

Правила за безопасност при плуване в басейна:

  • Вземете предвид хигиената на басейна. Ако водата е мътна или има силна миризма на хлор, най-добре е да избягвате плуването.
  • Не позволявайте на детето си да стои в басейна дълго време, за да избегнете хипотермия и кожно дразнене от хлор.
  • След плуване в басейна, изплакнете детето си с прясна вода.

