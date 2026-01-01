Свят

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Ударът „е засилил“ решимостта на Русия бързо да постигне целите си в Украйна

1 януари 2026, 15:45
Снимката е илюстративна   
Източник: istock/Getty Images

Н азначеният от Русия губернатор на южната украинска Херсонска област Владимир Салдо съобщи, че най-малко 24 души са загинали и повече от 50 са били ранени при удар с дрон, поразил хотел и кафене, пълно с хора, които са празнували Нова година, предаде "Ройтерс". По думите на Салдо атаката е украинска.

Салдо заяви в публикация в Телеграм, че ударът е нанесен по кафене и хотел в Хорли, крайбрежно селище близо до контролирания от Русия Кримски полуостров. Той допълни, че един от дроновете е пренасял запалителна смес, която е предизвикала пожар.

Към момента тази информация не е потвърдена от независим източник. 

Украинска атака с дрон в Русия, има жертви, сред които и шестгодишно момиче

Предполагаемата украинска атака беше осъдена от редица руски официални лица. Председателката на горната камара на руския парламент Валентина Матвиенко заяви, че ударът „е засилил“ решимостта на Русия бързо да постигне целите си в Украйна. Тази атака „за пореден път демонстрира валидността на първоначалните ни искания“, заяви тя.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви в Телеграм, че лидерите на ЕС и НАТО трябва да разберат, че милиардите, които изпращат на Киев, се използват за убиване на цивилни в навечерието на Нова година, предаде ТАСС.

Руски нападения с дронове и бомбардировки взеха жертва в Украйна

Дипломатът добави, визирайки западната военна помощ за Украйна, че „днес, на сутрешната маса с кроасаните и пошираните яйца, на президентите и премиерите на страните от колективния Запад трябва да бъдат представени и доклади за това как са похарчени милиардите долари и евро от парите на техните данъкоплатци, колко новогодишни подаръци са купени с тях, за да се убиват цивилни, как съучастнически са унищожавали деца“.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент Дмитрий Медведев  заяви, че "възмездието за този терористичен акт трябва да включва както извършителите, така и командирите им. Стига сме се церемонили".

Източник: БТА,     
Русия война Украйна
Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

