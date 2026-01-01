Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

М инути след полунощ на 1 януари 2026 г. в болница „Майчин дом” проплака първото бебе за новата година. Момчето, което е второ дете в семейството на Джулия Манова, се роди точно в 00:35 ч. под звуците на празничната заря, информира NOVA.

Новороденото носи българското име Боян и е със забележителните мерки от 4.160 килограма и височина 54 сантиметра.

Майката на Боян сподели, че чувството е прекрасно и семейството очаква с нетърпение срещата между бебето и по-голямата му сестра. „Надявам се все повече бебенца да се раждат, защото екипът е прекрасен“, заяви Джулия Манова.

Педиатърът д-р Стефка Георгиева също пожела на Боян да расте здраво и щастливо дете, да среща само добри хора и да бъде добър човек.

От болницата съобщиха, че изпращат 2025 година с две близначки, а общо за изминалата година в „Майчин дом” на бял свят са се появили над 3000 бебета.

Празничната нощ донесе радост и в други столични болници. В МБАЛ „Света София“ първото бебе за новата година се роди още по-рано – в 00:24 минути. Момчето се казва Теодор, тежи 3.670 кг и е с височина 52 см.

Две момичета пък са първите бебета в общинските АГ болници в София. В Първа САГБАЛ „Света София“ и Втора САГБАЛ „Шейново“ малките дами се появиха в ранните часове на 1 януари.

Първото от тях проплака в 6:15 ч. в болница „Шейново“. Момиченцето тежи 2.800 кг и е високо 49 см. До този час в същото лечебно заведение са се родили още две деца. Малко след нея, в 6:33 ч., се роди и първото бебе за 2026 г. в АГ болница „Света София“. Момичето е с мерки от 3.300 кг и 51 см.

Статистиката показва, че през 2024 г. в Първа АГ болница „Света София“ са се родили общо 1506 деца. В болница „Шейново“ през изминалата година са родени общо 2257 бебета, което е с 87 повече спрямо предходната 2024 г.