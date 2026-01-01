Мъж уби брат си и удари племенника си с брадва в Тетевенско

Ж ител на тетевенското село Глогово е задържан за убийството на брат си, потвърдиха пред БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът се е случил в първите часове на 2026 г.

По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Има лице, привлечено под наказателна отговорност, повдигнато му е обвинение за извършване на убийство с особена жестокост, каза пред БТА Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Задържаният се разпитва към момента, предстои да бъде задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и да бъде внесено искане за мярка задържане под стража.

Пострадал е и племенникът на задържания, който е настанен в болница за лечение.

На 1 януари извършителят, на 42 години, е привлечен в качеството на обвиняем, за това, че в същия ден, около 02:35 часа в Глогово, умишлено е умъртвил брат си, на 44 години, като е извършил деянието с особена жестокост - чрез нанасяне на удари с брадва в областта на главата.

Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства и е назначена съдебно медицинска експертиза, която да определи причините за смъртта на мъжа. Предстои на извършителя на деянието да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Обвиняемият е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд – Ловеч за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.