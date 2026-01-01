Свят

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни

1 януари 2026, 18:46
Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни
Източник: iStock

А встралийската национална научна агенция CSIRO съобщи за изненадващ резултат от експеримент в Антарктида. 

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни, показващи опасно топене на един от ключовите ледници в Антарктида.

Откриха нова "критична точка" и тя е толкова лоша, колкото звучи

Първоначално той е бил изпратен да изучава ледника Тотен, един от най-големите в Източна Антарктида, чието потенциално топене може значително да повиши морското равнище. Силни течения обаче отнесли робота далеч от планирания му маршрут, под ледника Денман - район, който преди това на практика не е бил изследван директно. Устройството било оборудвано със сензори за температура и соленост и е трябвало да излиза на повърхността на всеки 10 дни, за да предава данни на спътници. След като е бил хванат под ледения шелф, той не е успял да излезе на повърхността, което е накарало учените да сметнат робота за изгубен. 

Междувременно роботът продължил да работи автономно, събирайки измервания от морското дъно до долната страна на ледника. В продължение на девет месеца роботът събрал 195 пълни профила с данни. Анализът им разкрива, че топла океанска вода циркулира под ледения шелф Денман, ускорявайки топенето му. Учените смятат, че пълната дестабилизация на този ледник може да доведе до покачване на морското равнище в световен мащаб с близо 1,5 метра. Същевременно данните показват, че съседният леден шелф Шакълтън все още не е под същото влияние на топла вода, което им позволява ясно да идентифицират зоните с най-голям риск. 

Най-големият ледник в Източна Антарктида се топи

Учените отбелязват, че това са първите по рода си непрекъснати океанографски измервания под ледените шелфове на Източна Антарктида. Получената информация е от решаващо значение за разбирането на скоростта на топене на леда и бъдещите промени в морското равнище.

CSIRO отбелязва, че успехът на „изгубения“ робот променя подхода към антарктическите изследвания. В бъдеще има планове за изпращане на повече роботи в труднодостъпни райони под леда, въпреки риска от тяхната загуба.

Източник: БГНЕС    
Антарктически изследвания Автономен робот
Последвайте ни
Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария

Десетки загинали и над 100 ранени при пожар в Швейцария

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

Отменят пенсии заради фалшив стаж

Отменят пенсии заради фалшив стаж

pariteni.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

Токът за бизнеса утре поскъпва с близо 30 на сто

България Преди 2 часа

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

България Преди 2 часа

Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

Свят Преди 4 часа

Кулеба: За щастие пострадали няма

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

България Преди 5 часа

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, лицата с хронични заболявания и с отслабена имунна система

Доналд и Мелания Тръмп

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Свят Преди 6 часа

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно Преди 6 часа

Много семейства се отправят към по-топъл климат за новогодишните празници

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

България Преди 7 часа

Снимката е илюстративна

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

България Преди 7 часа

На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута – еврото

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

Любопитно Преди 8 часа

От 1 януари обновена визия имат и телевизионните канали NOVA NEWS и KINO NOVA

<p>Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците</p>

Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците

Любопитно Преди 8 часа

Организъм, претоварен с мазни храни и захар, хвърля всичките си ресурси върху храносмилането, оставяйки ви без енергия. За да „рестартирате“ метаболизма си експертите съветват да обърнете внимание на определена напитка

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Любопитно Преди 8 часа

Хората са насърчавани да преследват мечтите си през идната година, тъй като тя ще предложи множество златни възможности

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Любопитно Преди 9 часа

До 2026 г. представители на четири зодиакални знака ще се влюбят - Овен, Близнаци, Лъв и Везни. Астролозите смятат, че тези хора имат висока вероятност да срещнат истинската си сродна душа и да започнат нови, хармонични връзки

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

България Преди 9 часа

Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болница „Н.И. Пирогов“

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 9 часа

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

<p>Трагедия на Нова година &ndash; жена загина при пожар в София</p>

Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София

България Преди 9 часа

В последния ден на 2025 г. в страната са потушени 130 пожара

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

България Преди 10 часа

От 1 януари 2026 г., осигурените лица трябва да имат навършена нова минимална пенсионна възраст и определен стаж за да имат право на пенсия

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Любов с неочакван край: Звездните раздели през 2025-а

Edna.bg

Когато звездите се издънят: Най-запомнящите се гафове на годината

Edna.bg

Манчестър Юнайтед се прицели в нападател от Висшата лига

Gong.bg

НА ЖИВО: Ливърпул 0:0 Лийдс

Gong.bg

След преминаването в евро: Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми

Nova.bg

Акция на пътя по Нова година: Хванаха 29 пияни и 4 дрогирани шофьори

Nova.bg