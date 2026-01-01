Изчезнал в Антарктида робот се появи с тревожни данни

А встралийската национална научна агенция CSIRO съобщи за изненадващ резултат от експеримент в Антарктида.

Автономен океански робот, който изчезна под леда за девет месеца, се завърна с уникални данни, показващи опасно топене на един от ключовите ледници в Антарктида.

Откриха нова "критична точка" и тя е толкова лоша, колкото звучи

Първоначално той е бил изпратен да изучава ледника Тотен, един от най-големите в Източна Антарктида, чието потенциално топене може значително да повиши морското равнище. Силни течения обаче отнесли робота далеч от планирания му маршрут, под ледника Денман - район, който преди това на практика не е бил изследван директно. Устройството било оборудвано със сензори за температура и соленост и е трябвало да излиза на повърхността на всеки 10 дни, за да предава данни на спътници. След като е бил хванат под ледения шелф, той не е успял да излезе на повърхността, което е накарало учените да сметнат робота за изгубен.

Междувременно роботът продължил да работи автономно, събирайки измервания от морското дъно до долната страна на ледника. В продължение на девет месеца роботът събрал 195 пълни профила с данни. Анализът им разкрива, че топла океанска вода циркулира под ледения шелф Денман, ускорявайки топенето му. Учените смятат, че пълната дестабилизация на този ледник може да доведе до покачване на морското равнище в световен мащаб с близо 1,5 метра. Същевременно данните показват, че съседният леден шелф Шакълтън все още не е под същото влияние на топла вода, което им позволява ясно да идентифицират зоните с най-голям риск.

Най-големият ледник в Източна Антарктида се топи

Учените отбелязват, че това са първите по рода си непрекъснати океанографски измервания под ледените шелфове на Източна Антарктида. Получената информация е от решаващо значение за разбирането на скоростта на топене на леда и бъдещите промени в морското равнище.

CSIRO отбелязва, че успехът на „изгубения“ робот променя подхода към антарктическите изследвания. В бъдеще има планове за изпращане на повече роботи в труднодостъпни райони под леда, въпреки риска от тяхната загуба.