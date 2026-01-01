Свят

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

1 януари 2026, 14:07
Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир
Доналд и Мелания Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха домакини на бляскавото новогодишно парти, изпълнено с привърженици на MAGA, в Мар-а-Лаго в сряда вечер.

Първата дама беше избрала впечатляваща сребриста рокля, комбинирана със сребристи обувки с капси, докато президентът беше облечен в традиционен смокинг, отбелязва „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Докато първата двойка вървеше по черния килим, президентът ясно заяви своята новогодишна резолюция. „Мир. Мир на Земята“, каза той, след година, в която твърди, че е сложил край на редица войни по света.

Сребърната Мелания и смокингът на Тръмп: как изглеждаше новогодишната нощ в Мар-а-Лаго
6 снимки
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго

Когато Тръмп за кратко се обърна към събралите се репортери, той избегна въпрос дали би изпратил американски войски в Украйна като част от гаранции за сигурност – нещо, което полският премиер Доналд Туск заяви във вторник, че е било обсъждано.

Той също така игнорира въпрос за ролята на ЦРУ при удар с дрон във Венецуела. „Благодаря ви“, каза президентът с усмивка и влезе в залата за партито, държейки Мелания за ръка и покани събралите се журналисти да го последват.

Сред забелязаните на събитието известни фигури от MAGA бяха бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, прокурорът на САЩ за окръг Колумбия Джанийн Пиро, главният изпълнителен директор на MyPillow и кандидат за Сената на САЩ Майк Линдел, холивудският режисьор Брет Ратнър, който режисира предстоящ документален филм за Мелания, както и министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

Децата на Тръмп – Доналд Тръмп-младши, Ерик и Барън – също бяха забелязани, като президентът пожела честит рожден ден на Тръмп-младши от сцената. Той навърши 48 години на 31 декември.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който проведе официални срещи с Тръмп в Мар-а-Лаго в понеделник, също беше видян на партито.

Вътре Тръмп пое ролята на водещ и помогна за търга на картина на Исус, нарисувана от художничката Ванеса Хорабуена. Картината беше продадена за 2,75 милиона долара, като Тръмп пошегува, че би се радвал да я подпише, ако цената стане още по-висока.

Докато държеше микрофона, президентът продължи да критикува продължаващия скандал с измами в системата за детски грижи в Минесота, като намекна, че разследванията ще обхванат и други щати. „Откраднали са 18 милиарда долара – това е само онова, за което сега научаваме. В Калифорния е по-зле, в Илинойс е по-зле и за съжаление в Ню Йорк е по-зле, на много други места също“, заяви той. След това той обяви, че „ще стигнем до дъното на всичко — това беше огромна измама. Ще стигнем до дъното“.

Тръмп не акцентира върху присъствието на израелския премиер, докато беше на сцената, но двамата лидери бяха заснети в социалните мрежи как наблюдават фойерверките над Палм Бийч.

Новогодишната традиция на Тръмп датира от края на 90-те години, след като той превърна историческия крайбрежен имот в Палм Бийч в частен клуб. През десетилетията сред гостите са били Марта Стюарт, Серина Уилямс, Силвестър Сталоун, покойният Реджис Филбин, Джейсън Алдийн и Тайгър Уудс.

През последните години събитието не привлича толкова много холивудски знаменитости, а по-скоро редовни фигури от MAGA движението, както и заможни гости, които могат да си позволят членство в частния крайбрежен клуб на президента във Флорида.

Членовете на клуба имат право да доведат по двама гости, като партито е срещу допълнително заплащане – сума, която според член на Мар-а-Лаго възлиза на няколко хиляди долара.

По темата

Източник: Daily Mail    
новогодишно парти Доналд Тръмп Мар а Лаго MAGA привърженици Мелания Тръмп Бенямин Нетаняху мир на Земята Руди Джулиани деца на Тръмп измама с детски грижи
Последвайте ни
Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Отменят пенсии заради фалшив стаж

Отменят пенсии заради фалшив стаж

pariteni.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно Преди 2 часа

Много семейства се отправят към по-топъл климат за новогодишните празници

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

България Преди 2 часа

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Любопитно Преди 3 часа

Хората са насърчавани да преследват мечтите си през идната година, тъй като тя ще предложи множество златни възможности

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

До 2026 г. представители на четири зодиакални знака ще се влюбят - Овен, Близнаци, Лъв и Везни. Астролозите смятат, че тези хора имат висока вероятност да срещнат истинската си сродна душа и да започнат нови, хармонични връзки

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

България Преди 4 часа

Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болница „Н.И. Пирогов“

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 4 часа

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

<p>Трагедия на Нова година &ndash; жена загина при пожар в София</p>

Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София

България Преди 5 часа

В последния ден на 2025 г. в страната са потушени 130 пожара

<p>BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото</p>

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

България Преди 5 часа

Анкетите показват, че населението от 6,5 милиона души е почти разделено по равно по отношение на новата валута, а политическата нестабилност не улеснява прехода

Антъни Джошуа

Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

Свят Преди 5 часа

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк с ръка върху Корана, който съпругата му Рама държеше

Зохран Мамдани стана първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

Свят Преди 6 часа

„Това в действителност е чест и привилегия за цял живот“, каза Мамдани

<p>ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин</p>

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

Свят Преди 6 часа

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е информирал президентът на САЩ Доналд Тръмп за тази оценка в сряда

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

България Преди 7 часа

2026 г. – година на еврото, какво пожелаха политиците на българите

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

България Преди 7 часа

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., ще бъде 620,20 евро. Линията на бедност също се вдига и вече ще е 390,63 евро

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Любопитно Преди 8 часа

Как да привлечете повече късмет през новата година – от храната на масата до ритуалите в полунощ

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

България Преди 8 часа

Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година

Свети Василий Велики

Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

България Преди 8 часа

Днес е Обрезание Господне, Българската православна църква почита св. Василий Велики

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Нова година: 10 малки обещания към себе си, които наистина можеш да спазиш

Edna.bg

След като го пропусна в равносметката за 2025: Дейвид Бекъм с жест към сина си Бруклин

Edna.bg

Неудържимият Йоханес Клаебо продължава да пише история

Gong.bg

Брахим Диас остава в Реал Мадрид

Gong.bg

Как да разпознаем истинските еврови банкноти и монети

Nova.bg

Кое ще е първото бебе за 2026 година

Nova.bg