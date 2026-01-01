Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха домакини на бляскавото новогодишно парти, изпълнено с привърженици на MAGA, в Мар-а-Лаго в сряда вечер.
Първата дама беше избрала впечатляваща сребриста рокля, комбинирана със сребристи обувки с капси, докато президентът беше облечен в традиционен смокинг, отбелязва „Дейли Мейл“ (Daily Mail).
Докато първата двойка вървеше по черния килим, президентът ясно заяви своята новогодишна резолюция. „Мир. Мир на Земята“, каза той, след година, в която твърди, че е сложил край на редица войни по света.
Когато Тръмп за кратко се обърна към събралите се репортери, той избегна въпрос дали би изпратил американски войски в Украйна като част от гаранции за сигурност – нещо, което полският премиер Доналд Туск заяви във вторник, че е било обсъждано.
Той също така игнорира въпрос за ролята на ЦРУ при удар с дрон във Венецуела. „Благодаря ви“, каза президентът с усмивка и влезе в залата за партито, държейки Мелания за ръка и покани събралите се журналисти да го последват.
🚨 NOW: President Trump and First Lady Melania have just arrived at their New Year’s Eve party at Mar-a-Lago— Nick Sortor (@nicksortor) January 1, 2026
The First Lady is as breathtaking as ever.
Freaking stunning 🔥 pic.twitter.com/57VH9oYZvL
Сред забелязаните на събитието известни фигури от MAGA бяха бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, прокурорът на САЩ за окръг Колумбия Джанийн Пиро, главният изпълнителен директор на MyPillow и кандидат за Сената на САЩ Майк Линдел, холивудският режисьор Брет Ратнър, който режисира предстоящ документален филм за Мелания, както и министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.
Децата на Тръмп – Доналд Тръмп-младши, Ерик и Барън – също бяха забелязани, като президентът пожела честит рожден ден на Тръмп-младши от сцената. Той навърши 48 години на 31 декември.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който проведе официални срещи с Тръмп в Мар-а-Лаго в понеделник, също беше видян на партито.
Вътре Тръмп пое ролята на водещ и помогна за търга на картина на Исус, нарисувана от художничката Ванеса Хорабуена. Картината беше продадена за 2,75 милиона долара, като Тръмп пошегува, че би се радвал да я подпише, ако цената стане още по-висока.
Докато държеше микрофона, президентът продължи да критикува продължаващия скандал с измами в системата за детски грижи в Минесота, като намекна, че разследванията ще обхванат и други щати. „Откраднали са 18 милиарда долара – това е само онова, за което сега научаваме. В Калифорния е по-зле, в Илинойс е по-зле и за съжаление в Ню Йорк е по-зле, на много други места също“, заяви той. След това той обяви, че „ще стигнем до дъното на всичко — това беше огромна измама. Ще стигнем до дъното“.
Donald Trump is spending New Years at Mar-a-lago with the president of the United States. pic.twitter.com/cOGlaN86bT— Stew Peters (@realstewpeters) January 1, 2026
Тръмп не акцентира върху присъствието на израелския премиер, докато беше на сцената, но двамата лидери бяха заснети в социалните мрежи как наблюдават фойерверките над Палм Бийч.
Новогодишната традиция на Тръмп датира от края на 90-те години, след като той превърна историческия крайбрежен имот в Палм Бийч в частен клуб. През десетилетията сред гостите са били Марта Стюарт, Серина Уилямс, Силвестър Сталоун, покойният Реджис Филбин, Джейсън Алдийн и Тайгър Уудс.
През последните години събитието не привлича толкова много холивудски знаменитости, а по-скоро редовни фигури от MAGA движението, както и заможни гости, които могат да си позволят членство в частния крайбрежен клуб на президента във Флорида.
Членовете на клуба имат право да доведат по двама гости, като партито е срещу допълнително заплащане – сума, която според член на Мар-а-Лаго възлиза на няколко хиляди долара.