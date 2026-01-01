Любопитно

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

От 1 януари обновена визия имат и телевизионните канали NOVA NEWS и KINO NOVA

1 януари 2026, 12:12
NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

С настъпването на 2026 година NOVA постави началото на вълнуваща глава в историята си. Водещата медийна компания представи своята нова, смела и иновативна визуална идентичност. Промяната отразява растежа и затвърждава лидерската позиция на NOVA, чиято сила е да информира и създава качествено съдържание, достигащо до всеки дом и всички платформи. Обновлението е естествен етап в развитието на телевизията, коeто не е само визуална промяна, но подчертава ролята й да свързва хора, идеи, истории и места вече 31 години.

В центъра на модерната визия стои посланието „Тук сме заедно“, което е израз на ценностите и мисията на NOVA да обединява в една общност различни аудитории, споделящи емоционални моменти пред екрана. То е символ на стремежа на телевизията ежедневно да предлага информация, развлечениe и вдъхновение.

Новата бранд идентичност е резултат на мащабен двугодишен процес на анализ, стратегическо планиране и творческо развитие на концепция, отговаряща на стандартите на най-големите световни медии. За този важен етап NOVA работи съвместно с една от водещите глобални бранд агенции DixonBaxi, която стои зад създаването на бранд стратегии, визуални идентичности и дизайн системи на водещи телевизионни канали по света, както и на едни от най-влиятелните световни марки: ITV, Netflix, Warner Bros Discovery, Eurosport, Google, Formula 1, Roblox, Hulu, AC Milan, Samsung, AT&T и др.

От началото на Новата година информационният канал NOVA NEWS и филмовият канал KINO NOVA също са с нова визия, което осигурява разпознаваемост и единство на медийното семейство.

За Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп е една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от United Media – медийното подразделение на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа United Group. Компанията преминава през период на изключително динамично развитие, като предлага на своите клиенти и партньори богато разнообразие от медийни канали - 11 телевизионни канала, четири радиостанции, множество уебсайтове и дигитални платформи, както и две печатни издания. Нова Броудкастинг Груп създава сериали в почти всички жанрове и през последните години активно подкрепя българската филмова индустрия и нейното развитие.

NOVA е водещият политематичен канал в България, отличаващ се с иновативните си програми и с въвеждането на много международни телевизионни формати у нас. NOVA предлага висококачествени актуални предавания, а новинарските й емисии са сред водещите източници на информация, според годишните доклади на Института за изследване на журналистиката на Ройтерс.

