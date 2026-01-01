Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

П рез 2026 г. Лунната нова година ще започне на 17 февруари, отбелязвайки края на Годината на Дървената Змия и началото на Годината на Огнения Кон, пише китайското издание South China Morning Post. За да добием представа колко „огнена“ може да бъде тази година, нека разгледаме някои изчисления от китайската астрология и тълкувания от фън шуй.

В китайската астрология всяка година се свързва с едно от 12-те зодиакални животни, комбинирано с един от петте елемента: метал, дърво, вода, огън или земя. Тези елементи се допълват и противопоставят един на друг, а именно това взаимодействие се смята, че създава хармония, баланс и ред в природния свят.

Фактът, че има пет елемента и 12 зодиакални знака, означава, че всяка комбинация се повтаря на всеки 60 години. Последната Година на Огнения Кон е била през 1966 г. Последната Година на Коня, през 2014 г., е била Годината на Дървения Кон; 2002 г. – Годината на Водния Кон; 1990 г. – Годината на Металния Кон; а 1978 г. – Годината на Земния Кон.

Китайският лунисоларен календар се основава на 60-годишния, или сексагенарен, цикъл ганчжи, което буквално означава „стебла и клони“. Това е един от най-древните начини за отчитане на времето.

„Означаването на годините по системата ганчжи се използва повече от 2000 години“, пише научният сътрудник Хуей Тай-уай на сайта на Хонконгската обсерватория. „Макар да предизвиква по-малък интерес в съвременното общество, около Китайската нова година то все още поражда значително внимание и дискусии в китайската общност“.

Цикълът ганчжи се състои частично от 10 „небесни стебла“ (или фази), които са свързани с петте елемента, както и с две енергийни качества: ин и ян. Смята се, че тази система създава метафизична рамка за разбиране на времето, енергията и космическия баланс.

През 2026 г. небесното стебло преминава във фазата бин, която се свързва с ян – мъжката енергия и с елемента огън. Тъй като основният елемент на знака Кон (неговият „земен клон“ у) също е огън, Годината на Огнения Кон е година на „двоен огън“, символизираща резки промени и трансформация.

Освен това, според фън шуй, в момента се намираме в т.нар. „Период 9“ – последната 20-годишна фаза от 180-годишен цикъл на елементарна енергия. „Период 9“ е свързан с огъня. Този период, който продължава от 2024 до 2043 г., символизира едновременно разрушение и съзидание.

В китайската култура огънят се представя чрез червения цвят, затова предстоящата година се нарича още Годината на Червения Кон.

След нея ще дойде Годината на Огнената (Червената) Овца през 2027 г., а тези две последователни „червени“ години, които се появяват веднъж на 60 години и са известни сред суеверните като „Бедствието на Червения Кон и Червената Овца“, се очаква да донесат сериозни сътресения или дори войни.

През 1966 г., последната Година на Огнения Кон, Културната революция потапя Китай в десетилетие на хаос и насилие. През следващата година в Хонконг избухват бунтове. Шейсет години по-рано, през 1906 г., Съединените щати преживяват най-смъртоносното си земетресение. То удря Сан Франциско с магнитуд 7,9 и отнема живота на над 3000 души.

Въпреки това Годината на Огнения Кон се свързва и с революционен напредък.

През 1966 г. Съветският съюз успешно приземява безпилотния космически апарат „Луна 9“ на Луната, а същата година САЩ завършват програмата Gemini, която разработва технологии и техники, ключови за космическите полети.

Китайският зодиак включва 12 животински знака в следния ред: плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, овца, маймуна, петел, куче и прасе.

А какво да кажем за родените в Годината на Огнения Кон? В китайската култура огънят е символ на светлина и топлина, а конят – на интелигентност, смелост и трудолюбие.

Смята се, че Огнените Коне са силни, инициативни и жизнени личности. Те са уверени и ентусиазирани в работата си и умеят да се справят с няколко проблема едновременно. Тези енергични хора обичат предизвикателствата и успяват въпреки трудностите.

Очаква се Годината на Огнения Кон да бъде изпълнена с пробиви, иновации и бързи промени – много гадатели вече предсказват големи технологични постижения, особено в областта на изкуствения интелект и медицината.

Хората са насърчавани да преследват мечтите си през идната година, тъй като тя ще предложи множество златни възможности.

Любопитно е, че едно голямо международно събитие през следващата година се смята за способно да неутрализира ефекта от „Бедствието на Червения Кон и Червената Овца“ – Световното първенство по футбол през 2026 г.

Според китайската Теория на петте елемента, макар огънят да разтопява метала, металът може да събира вода, която гаси огъня. Заради гладката си, кръгла форма сферичните обекти (като футболните топки) се свързват с елемента метал. Поради това, както и заради асоциациите на формата със съвършенство и единство, майсторите по фън шуй вярват, че глобалният футболен спектакъл може да „охлади“ част от напрежението на „двойния огън“.