Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Опита ли Украйна да убие Путин, каква е истината

30 декември 2025, 15:51
Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали
Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока
Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин
Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир
Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо
Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания
Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси
Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Р усия обяви, че Украйна е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин и заради това редица аспекти на мирните преговори с участието на САЩ ще бъдат преразгледани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е ядосан от атаката след телефонен разговор с Путин.

"Знаете ли кой ми каза за това? Президентът Путин. Рано сутринта той заяви, че е бил нападнат. Това не е добре. Спрях ракетите "Томахоук" за Украйна. Не исках това. Сега не е подходящият момент, положението е деликатно. Едно е да си нападателен, защото те нападат. Друго е да атакуваш дома му. Бях много ядосан заради това", коментира Тръмп.

Путин ядоса Тръмп, каза му за украинската атака

Иран също осъди предполагаемата украинска атака.

"По време на телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, президентът на Ислямска република Иран Масуд Пезешкян осъди мащабната атака с дронове, организирана от киевския режим срещу държавната резиденция на президента на Русия в Новгородския регион", предаде ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски категорично отрече да е извършавана такава атака и нарече руските твърдения - "лъжи". Каква е истината?

Базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW) посочи, че не е регистрирал никакви потвърждения на твърденията на Русия за предполагаемия украински удар по резиденцията на Владимир Путин във Валдай, предава "Фокус".

Русия: Украйна опита да убие Путин

"Обстоятелствата около тази предполагаема атака не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства, когато украинските сили извършват удари в Русия", подчертават от ISW.

Съобщенията за "атаката" не съдържат никакви характерни признаци на потвърдени украински удари. В отворените източници липсват видеоклипове с геолокация, кадри на експлозии, пожари или дим в близост до обекта, коментари на местни служители или съобщения на регионалните медии за нанесени щети.

От ISW обръщат внимание и на противоречията в официалните изявления на Москва. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че руската ПВО е свалила 91 украински дрона над Новгородска област, докато Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за 47 свалени дрона в нощта от 28 на 29 декември.

"Такива разминавания подкопават достоверността на изявленията на Кремъл“, подчертават от ISW.

От Института за изследване на войната отчитат, че по-рано украинските сили са нанасяли удари по военни цели в Новгородска област и тези атаки са били потвърдени. В същото време руската страна не е предоставила никакви факти в подкрепа на версията за удара по резиденцията на Путин на 29 декември.

Допълнителни съмнения предизвиква и съобщението на руската опозиционна медия "Сота". Според нейните данни, жителите на Валдай не са чули през нощта работата на системите за противовъздушна отбрана. Медията стига до заключението, че удар върху свръхзащитената резиденция на Путин би бил "технически невъзможен“ и би могъл да се осъществи само по случайност или при целенасочени действия от страна на руското военно командване.

От ISW също припомнят, че от 2022 г. до август 2025 г. Русия значително е усилила противовъздушната отбрана около Валдай – броят на защитните системи е нараснал от две на дванадесет.

Бившият украински президентски съветник Алексей Арестович коментира, че сега Русия ще използва предполагаемата атака за повод да предложи отстраняването на Володимир Зеленски от власт като условие за стартиране на мирния процес в Украйна.

Източник: Фокус    
Кориандър

Тази подправка е супер здравословна, задължителна е за всяка кухня

Любопитно Преди 5 минути

Разберете защо трябва да включвате тази ароматна зелена съставка в диетата си всеки ден

Спряха всички влакове под Ламанша

Спряха всички влакове под Ламанша

Свят Преди 57 минути

Причината е прекъсване на електрозахранването

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

България Преди 2 часа

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 1 януари 2026 г.

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Технологии Преди 2 часа

Според някои твърдения в интернет, лаптопите имат предопределена продължителност на своята работа преди да е нужен нов и този срок може да бъде разбран чрез няколко семпли проверки на състоянието

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

България Преди 2 часа

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

България Преди 2 часа

Таксиметровите шофьори ще бъдат сред първите, които реално ще усетят преминаването към еврото

.

Мъж загина, след като беше блъснат от влак край Атина

Свят Преди 2 часа

Мъжът е починал от получените наранявания

Средната продължителност на живота в България се увеличава

Средната продължителност на живота в България се увеличава

България Преди 2 часа

При мъжете тя е 71.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 79.3 години

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Любопитно Преди 2 часа

2025-а беше трудна година за всички нас и може би основното ви постижение беше, че запазихте психичното си здраве и продължихте да работите

Бионсе официално стана милиардерка

Бионсе официално стана милиардерка

Любопитно Преди 2 часа

Бионсе официално стана милиардер благодарение на турнетата си, музиката и бизнес империята Parkwood Entertainment, присъединявайки се към съпруга си Джей Зи и утвърждавайки семейството си като музикална и бизнес сила

,

Русия призова за сдържаност, след като Тръмп предупреди Иран за възможен удар

Свят Преди 3 часа

Иран отрича да има програма за ядрени оръжия

НСИ: На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

НСИ: На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

България Преди 3 часа

Днес НСИ оповести ключовите показатели за България към 30 декември 2025 година. Следваща актуализация ще е на 3 април 2026 година

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Любопитно Преди 3 часа

Китай продължи мащабните си военни учения с бойни стрелби около Тайван

Китай продължи мащабните си военни учения с бойни стрелби около Тайван

Свят Преди 3 часа

Освен това Тайван е засякъл 14 китайски военни кораба, осем други плавателни съда и един стратостат

.

Европейски лидери обсъждат преговорите за мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

Срещата е част от продължаващите неспирно от ноември дипломатически усилия за прекратяване на конфликта

,

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 4 часа

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на страната му напредват уверено по цялата фронтова линия

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Дженифър Лопес не излиза с никого... година след развода с Бен Афлек!

Edna.bg

Какво е било последното публично желание на Бриджит Бардо?

Edna.bg

Феновете избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1

Gong.bg

Новак Джокович гледа към Игрите през 2028 година

Gong.bg

Баща и син са задържаните за грабежа на магазин в София, по-младият излежал присъда за убийство

Nova.bg

Слънце, дъжд или сняг: Каква е месечната прогноза за януари

Nova.bg