Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Р усия обяви, че Украйна е атакувала резиденцията на руския президент Владимир Путин и заради това редица аспекти на мирните преговори с участието на САЩ ще бъдат преразгледани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е ядосан от атаката след телефонен разговор с Путин.

"Знаете ли кой ми каза за това? Президентът Путин. Рано сутринта той заяви, че е бил нападнат. Това не е добре. Спрях ракетите "Томахоук" за Украйна. Не исках това. Сега не е подходящият момент, положението е деликатно. Едно е да си нападателен, защото те нападат. Друго е да атакуваш дома му. Бях много ядосан заради това", коментира Тръмп.

Путин ядоса Тръмп, каза му за украинската атака

Иран също осъди предполагаемата украинска атака.

"По време на телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, президентът на Ислямска република Иран Масуд Пезешкян осъди мащабната атака с дронове, организирана от киевския режим срещу държавната резиденция на президента на Русия в Новгородския регион", предаде ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски категорично отрече да е извършавана такава атака и нарече руските твърдения - "лъжи". Каква е истината?

Базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW) посочи, че не е регистрирал никакви потвърждения на твърденията на Русия за предполагаемия украински удар по резиденцията на Владимир Путин във Валдай, предава "Фокус".

Русия: Украйна опита да убие Путин

"Обстоятелствата около тази предполагаема атака не съответстват на модела на наблюдаваните доказателства, когато украинските сили извършват удари в Русия", подчертават от ISW.

Съобщенията за "атаката" не съдържат никакви характерни признаци на потвърдени украински удари. В отворените източници липсват видеоклипове с геолокация, кадри на експлозии, пожари или дим в близост до обекта, коментари на местни служители или съобщения на регионалните медии за нанесени щети.

От ISW обръщат внимание и на противоречията в официалните изявления на Москва. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че руската ПВО е свалила 91 украински дрона над Новгородска област, докато Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за 47 свалени дрона в нощта от 28 на 29 декември.

"Такива разминавания подкопават достоверността на изявленията на Кремъл“, подчертават от ISW.

От Института за изследване на войната отчитат, че по-рано украинските сили са нанасяли удари по военни цели в Новгородска област и тези атаки са били потвърдени. В същото време руската страна не е предоставила никакви факти в подкрепа на версията за удара по резиденцията на Путин на 29 декември.

Допълнителни съмнения предизвиква и съобщението на руската опозиционна медия "Сота". Според нейните данни, жителите на Валдай не са чули през нощта работата на системите за противовъздушна отбрана. Медията стига до заключението, че удар върху свръхзащитената резиденция на Путин би бил "технически невъзможен“ и би могъл да се осъществи само по случайност или при целенасочени действия от страна на руското военно командване.

От ISW също припомнят, че от 2022 г. до август 2025 г. Русия значително е усилила противовъздушната отбрана около Валдай – броят на защитните системи е нараснал от две на дванадесет.

Бившият украински президентски съветник Алексей Арестович коментира, че сега Русия ще използва предполагаемата атака за повод да предложи отстраняването на Володимир Зеленски от власт като условие за стартиране на мирния процес в Украйна.