Любопитно

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

1 януари 2026, 11:04
Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.
Източник: iStock/GettyImages

Г олямата любов често идва неочаквано, точно когато най-малко я очакваш. Срещаш някого и светът сякаш за миг спира, всяка дума, всеки жест придобиват нов смисъл. В този момент разбираш, че си срещнал половинката си, човек, с когото времето и пространството губят значение.

Сърцето започва да бие по-бързо, а мислите се въртят около него или нея. Голямата любов не е просто емоция, тя е усещане за пълнота и спокойствие едновременно. Тя променя начина, по който гледаш на живота, превръщайки обикновените моменти в незабравими спомени. 

Любов на хоризонта: Тези 4 зодии ще намерят своята половинка
8 снимки
зима сърце елха
зима любов
зима любов
зима любов

Срещата с истинската половинка носи вълнение, доверие и смелост да бъдеш себе си. И макар пътят да не винаги е лесен, усещането за съвършенство в споделените мигове оправдава всичко. Голямата любов е онзи рядък дар, който осветява дните и топли сърцето за цял живот

До 2026 г. представители на четири зодиакални знака ще се влюбят. Астролозите смятат, че тези хора имат висока вероятност да срещнат истинската си сродна душа и да започнат нови, хармонични връзки. 

Вижте в нашата галерия кои са те.

По темата

Източник: rbc.ua    
голяма любов зодии астрология сродна душа влюбване любовни връзки прогноза емоции щастие неочаквана любов
Последвайте ни
Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

Ужас в Алпите: Пожар в бар, има десетки жертви и ранени

Ужас в Алпите: Пожар в бар, има десетки жертви и ранени

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Вдигат възрастта и стажът за пенсия

Вдигат възрастта и стажът за пенсия

pariteni.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

България Преди 1 час

Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болница „Н.И. Пирогов“

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 1 час

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

<p>ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин</p>

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

Свят Преди 3 часа

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е информирал президентът на САЩ Доналд Тръмп за тази оценка в сряда

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

България Преди 4 часа

2026 г. – година на еврото, какво пожелаха политиците на българите

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

България Преди 4 часа

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., ще бъде 620,20 евро. Линията на бедност също се вдига и вече ще е 390,63 евро

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Любопитно Преди 4 часа

Как да привлечете повече късмет през новата година – от храната на масата до ритуалите в полунощ

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

България Преди 5 часа

Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година

Свети Василий Велики

Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

България Преди 5 часа

Днес е Обрезание Господне, Българската православна църква почита св. Василий Велики

.

Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

България Преди 12 часа

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

България Преди 12 часа

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Свят Преди 13 часа

За финансирането на въоръжените си сили Украйна харчи около 30% от брутния си вътрешен продукт

<p>Светът на ръба на нови кризи: Най-горещите точки през 2026 година&nbsp;</p>

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Свят Преди 14 часа

ACLED – глобален проект за мониторинг, който проследява политическото насилие и безредиците – идентифицира районите с най-голям риск от ескалация през 2026 г.

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

България Преди 14 часа

„Ауди“, управлявано от 28-годишен водач, не е спряло на подаден сигнал за спиране от полицейски екип

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Свят Преди 15 часа

Тихи: Напълно сме убедени, че подобна атака не се е случвала

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

България Преди 15 часа

Електричеството в целия град е било спряно за около 40 мин

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Ново начало за семейство Боянови: И певицата Алекс се омъжи!

Edna.bg

Васильовден е! Днес гадаем каква ще бъде цялата година

Edna.bg

Перлата на Славия е все по-близо до ЦСКА

Gong.bg

Кошмарна новина за треньор, спряган за ЦСКА преди три месеца

Gong.bg

Исторически ден за България: Еврото е официалната парична единица у нас

Nova.bg

Честита Нова 2026 година!

Nova.bg