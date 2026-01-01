България

Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности

Георгиева: Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа

1 януари 2026, 20:49
Кристалина Георгиева: Смелост, реформи и вяра в европейските ценности
Източник: ЕПА/БГНЕС

Д иректорът на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева определи влизането на България в еврозоната като важен и дълбоко личен етап от развитието на страната.

"Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен", написа тя в профилите си в ЛинктИн и във Фейсбук, спомняйки си за "трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно".

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

В публикацията Георгиева отбелязва, че това пътуване е изисквало "смелост, реформи и вяра в европейските ценности".

"Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще спомогне за формирането на бъдещето на Европа", изтъква Кристалина Георгиева. Тя допълва в заключение, че "уроците - правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие - са важни за всяка нация, търсеща стабилност в един променящ се свят".

Кристалина Георгиева: България в еврозоната е реална и изпълнима цел

Източник: БТА, Цветомира Маринова    
Кристалина Георгиева МВФ България
