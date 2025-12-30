Свят

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Сина Гами и Латиф Айоделе, и двамата приятели на Джошуа, загинаха при инцидента

30 декември 2025, 13:28
Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока
Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин
Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир
Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо
Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания
Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси
Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

"Искате ли да хапнете нещо?": Тръмп осигури обяд за журналисти по време на срещата си със Зеленски

Д вете жертви, които загубиха живота си при автомобилната катастрофа с участието на английската боксова звезда в тежка категория Антъни Джошуа в Нигерия в понеделник, вече са идентифицирани, съобщава New York Post.

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Сина Гами и Латиф Айоделе, и двамата приятели на Джошуа, загинаха при инцидента, съобщи Matchroom Boxing – промоутърската компания, представляваща британеца, в официално изявление.

„Антъни Джошуа претърпя пътнотранспортно произшествие в Лагос, Нигерия, по-рано днес“, се казва в съобщението. „С дълбока тъга беше потвърдено, че двама близки приятели и членове на отбора – Сина Гами и Латиф Айоделе – трагично починаха.“

„Matchroom Boxing и 258BXG могат да потвърдят, че Антъни е получил наранявания при инцидента и е бил откаран в болница за прегледи и лечение. Той е в стабилно състояние и ще остане под наблюдение.“

„Нашите най-дълбоки съболезнования и молитви са със семействата и приятелите на всички засегнати, и молим да се уважава тяхната поверителност в този изключително труден момент.“

Според Федералния корпус за безопасност на движението по пътищата на Нигерия, колата, в която е бил Джошуа – въпреки че той не е шофирал – е превишила скоростта и е загубила контрол „по време на маневра за изпреварване“, което организацията определя като „сериозно нарушение на правилата за движение“.

Само преди 10 дни бившият шампион в тежка категория се би с Джейк Пол и спечели с нокаут в шестия рунд в доходоносен мач в Маями.

Според съобщенията Джошуа е спечелил около 92 милиона долара от битката.

„Разговарях с Ей Джей, за да му предам лично съболезнованията си за кончината на двамата му близки сътрудници, Кевин Латиф Айоделе и Сина Гами, при скорошния инцидент“, написа президентът на Нигерия, Бола Ахмед Тинубу, в X. „Пожелах му пълно и бързо възстановяване и се помолих с него. Ей Джей ме увери, че получава възможно най-добрите грижи.“

„Говорих и с майка му и се помолих за нея. Тя беше дълбоко благодарна за обаждането. Губернаторът Дапо Абиодун, който беше в болницата с тях, ме увери, че ще направи всичко възможно, за да гарантира, че Ей Джей ще получи най-доброто внимание.“

Антъни Джошуа Автомобилна катастрофа Нигерия Смъртни жертви Бокс Пътнотранспортно произшествие Приятели Лагос Президент на Нигерия Наранявания
Последвайте ни
Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Годината ще започне със студ и сняг: От -18 до 18 градуса ни очакват през януари

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Изплащаме жилище за 26 години

Изплащаме жилище за 26 години

pariteni.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Средната продължителност на живота в България се увеличава

Средната продължителност на живота в България се увеличава

България Преди 9 минути

При мъжете тя е 71.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 79.3 години

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Любопитно Преди 16 минути

2025-а беше трудна година за всички нас и може би основното ви постижение беше, че запазихте психичното си здраве и продължихте да работите

НСИ: На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

НСИ: На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

България Преди 37 минути

Днес НСИ оповести ключовите показатели за България към 30 декември 2025 година. Следваща актуализация ще е на 3 април 2026 година

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Любопитно Преди 45 минути

Китай продължи мащабните си военни учения с бойни стрелби около Тайван

Китай продължи мащабните си военни учения с бойни стрелби около Тайван

Свят Преди 1 час

Освен това Тайван е засякъл 14 китайски военни кораба, осем други плавателни съда и един стратостат

.

Европейски лидери обсъждат преговорите за мир в Украйна

Свят Преди 1 час

Срещата е част от продължаващите неспирно от ноември дипломатически усилия за прекратяване на конфликта

,

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 1 час

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на страната му напредват уверено по цялата фронтова линия

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Любопитно Преди 1 час

Джордж и Амал Клуни официално получиха френско гражданство, след като напуснаха Холивуд от притеснение за възпитанието на 8-годишните си близнаци, избирайки живот във ферма във Франция, далеч от папараци и средата на Лос Анджелис

Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

България Преди 1 час

Деянието е извършено по особено мъчителен начин чрез нанасяне на удари с нож в областта на гръдния кош

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Свят Преди 2 часа

Въпреки това в страната остават зад решетките над 1000 политически затворници

.

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

България Преди 2 часа

Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември

Зимна ваканция - 10 възможности за радост и единение!

Зимна ваканция - 10 възможности за радост и единение!

Малките неща Преди 2 часа

Вероятен външен вид на „Орешник“

Официално: Рускoто страшилище „Орешник“ вече е на бойно дежурство в Беларус

Свят Преди 2 часа

Беларус показа разполагането на ракетите, които могат да носят ядрени бойни глави. Новината беше потвърдена и от руското министерство на отбраната

„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца

„Моите слънчица“: Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха снимка на четирите си деца

Любопитно Преди 2 часа

Енрике Иглесиас и Анна Курникова споделиха първата семейна снимка с четирите си деца, след раждането на най-малкото на 17 декември, като отново показаха своя дискретен, отдаден на семейството живот далеч от светлините на прожекторите

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

Президентът назначи посланици в Колумбия, Италия, Португалия и Финландия

България Преди 2 часа

Процедурата предвижда кандидатите да са предложени от Министерския съвет

,

Арестуваха мъж за домашно насилие над съпругата му

България Преди 2 часа

Обвиняемият вече е осъждан

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Какво е било последното публично желание на Бриджит Бардо?

Edna.bg

Бионсе влезе в клуба на милиардерите: турнето, което ѝ донесе над 400 млн. долара!

Edna.bg

Стойчо Младенов празнува в Стара Загора

Gong.bg

Страхотно! Алекс Николов ще е №1 или №2 в света

Gong.bg

Слънце, дъжд или сняг: Каква е месечната прогноза за януари

Nova.bg

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Nova.bg