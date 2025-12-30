Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

"Искате ли да хапнете нещо?": Тръмп осигури обяд за журналисти по време на срещата си със Зеленски

Д вете жертви, които загубиха живота си при автомобилната катастрофа с участието на английската боксова звезда в тежка категория Антъни Джошуа в Нигерия в понеделник, вече са идентифицирани, съобщава New York Post.

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Сина Гами и Латиф Айоделе, и двамата приятели на Джошуа, загинаха при инцидента, съобщи Matchroom Boxing – промоутърската компания, представляваща британеца, в официално изявление.

Anthony Joshua statement confirms ‘close friends’ died in horror crash with victims ID’d https://t.co/ipk88iPh5t pic.twitter.com/kk2Su2uNFr — New York Post (@nypost) December 29, 2025

„Антъни Джошуа претърпя пътнотранспортно произшествие в Лагос, Нигерия, по-рано днес“, се казва в съобщението. „С дълбока тъга беше потвърдено, че двама близки приятели и членове на отбора – Сина Гами и Латиф Айоделе – трагично починаха.“

„Matchroom Boxing и 258BXG могат да потвърдят, че Антъни е получил наранявания при инцидента и е бил откаран в болница за прегледи и лечение. Той е в стабилно състояние и ще остане под наблюдение.“

„Нашите най-дълбоки съболезнования и молитви са със семействата и приятелите на всички засегнати, и молим да се уважава тяхната поверителност в този изключително труден момент.“

Според Федералния корпус за безопасност на движението по пътищата на Нигерия, колата, в която е бил Джошуа – въпреки че той не е шофирал – е превишила скоростта и е загубила контрол „по време на маневра за изпреварване“, което организацията определя като „сериозно нарушение на правилата за движение“.

Само преди 10 дни бившият шампион в тежка категория се би с Джейк Пол и спечели с нокаут в шестия рунд в доходоносен мач в Маями.

Confirmed 💔🕊️



An official spokesperson for 🇳🇬Anthony Joshua has confirmed the deaths of Kevin 'Lateef' Ayodele and Sina Ghami, following the road traffic accident in Nigeria.



Ayodele was Joshua's strength and conditioning coach, while Ghami served as his sport and exercise… pic.twitter.com/R3gxGHU5RQ — ballontheline (@ballontheline) December 30, 2025

Според съобщенията Джошуа е спечелил около 92 милиона долара от битката.

„Разговарях с Ей Джей, за да му предам лично съболезнованията си за кончината на двамата му близки сътрудници, Кевин Латиф Айоделе и Сина Гами, при скорошния инцидент“, написа президентът на Нигерия, Бола Ахмед Тинубу, в X. „Пожелах му пълно и бързо възстановяване и се помолих с него. Ей Джей ме увери, че получава възможно най-добрите грижи.“

„Говорих и с майка му и се помолих за нея. Тя беше дълбоко благодарна за обаждането. Губернаторът Дапо Абиодун, който беше в болницата с тях, ме увери, че ще направи всичко възможно, за да гарантира, че Ей Джей ще получи най-доброто внимание.“