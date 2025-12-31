Свят

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

ACLED – глобален проект за мониторинг, който проследява политическото насилие и безредиците – идентифицира районите с най-голям риск от ескалация през 2026 г.

31 декември 2025, 22:20
Д окато светът навлиза в година, белязана от политически преходи, икономическа несигурност и изостряне на геополитическите съперничества, нови оценки на конфликти предупреждават, че нестабилността ще се засили в няколко ключови региона. Много от факторите, които определяха последните години – разпокъсани въоръжени групировки, подложени на натиск правителства и разрастващи се престъпни мрежи – сега се пресичат с нови катализатори, от оспорвани избори до променящи се регионални съюзи, предаде Newsweek

На този фон ACLED – глобален проект за мониторинг, който проследява политическото насилие и безредиците – идентифицира районите с най-голям риск от ескалация през 2026 г. Тези горещи точки разкриват как вкоренените конфликти, крехкостта на държавите и адаптивните недържавни субекти могат да оформят международния пейзаж на сигурност през следващите месеци.

Очакваните да се засилят конфликти през 2026 г. пресичат ключови глобални сфери като търговията, енергийните потоци, миграцията и баланса на силите между регионални и международни играчи. Нестабилността в една област може да предизвика вълнообразен ефект в други, особено когато конфликтите стават все по-фрагментирани и водени от децентрализирани въоръжени групировки, променящи се съюзи и асиметрични тактики.

За политиците, хуманитарните организации и глобалните институции предвиждането на тази динамика е от съществено значение. Разбирането къде е най-вероятно да се задълбочи нестабилността помага за оформянето на готовността, дипломатическите приоритети и планирането на кризисни реакции, докато светът навлиза в политически натоварена година.

Горещите точки в света: Взривоопасната реалност на глобалните конфликти и хуманитарните бедствия

От Латинска Америка до Близкия изток, данни и анализи на ACLED за 2026 г. открояват 10 региона, където въоръжени групировки, променящи се съюзи и продължаващи конфликти са готови да прекроят динамиката на сигурността:

Латинска Америка се сблъсква с милитаризация

В Латинска Америка и Карибите напрежението нараства, тъй като Венецуела остава гореща точка. Заплахите на САЩ за интервенция рискуват да дестабилизират вътрешния ред и да се разпространят в съседни държави. Този по-широк климат на натиск и несигурност кара правителствата в региона да разширяват ролята на военните в полицията и да задълбочават сътрудничеството в областта на сигурността с чуждестранни партньори. Очаква се страни като Боливия, Чили, Хондурас, Коста Рика, Перу, Колумбия и Бразилия да приемат по-строги мерки за сигурност преди изборите, докато милитаризираните политики на „война срещу престъпността“ и твърдите мерки за прилагане рискуват да ескалират насилието, да дадат възможност на държавните актьори да извършват злоупотреби и допълнително да ерозират гражданските свободи. Тази регионална динамика подготвя почвата за локализирани кризи, включително в Еквадор, където вкоренените банди и напрегнатият държавен капацитет вероятно ще доведат до нарастваща несигурност.

Криминалното насилие в Еквадор

Еквадор се откроява като гореща точка, като се очаква вкоренените банди да се противопоставят на реформите в затворите, а политически мотивирани атаки са вероятни преди местните избори през 2027 г. Развитията в Колумбия и Перу, съчетани с американски военни операции в Карибите и Тихия океан, могат допълнително да засилят престъпността, трафика и натиска за разселване. Нарастващата несигурност в страната илюстрира по-широк модел в региона: милитаризираните отговори се борят да овладеят насилието – предизвикателство, което се отразява и в други части на света.

Украйна под натиск

В Европа Украйна многократно надхвърли очакванията в съпротивата срещу руските настъпления, но сега е изправена пред критични предизвикателства, тъй като конфликтът навлиза в потенциално решителна фаза. Руските сили засилват офанзивите в Донецк, разширяват ударите с далечен обсег по градове и енергийна инфраструктура и настояват за териториални отстъпки. Украинските войски са разтегнати, противовъздушната отбрана остава под натиск, а американската политика при президента Тръмп се пренастройва в отговор на действията на Москва, докато президентът Владимир Путин се стреми да отслаби западното единство. Как ще се развие войната през следващата година ще има трайни последици за европейската сигурност и по-широките глобални баланси.

Военните в Мианмар срещат съпротива

Преминавайки към Азия, Мианмар подчертава как държавното насилие може да увековечи нестабилността. Подкрепата на Китай за избори, започващи на 28 декември 2025 г., цели децентрализация на властта от лидера на преврата Мин Аунг Хлаинг и създаване на гражданско правителство, приемливо за международната общност, което потенциално ще ускори търговията и ще осигури проекти по „Един пояс, един път“. Въпреки това военните остават изключително непопулярни и принудителните избори е малко вероятно да донесат стабилност. Над 100 цивилни вече са арестувани по новия избирателен закон, а съпротивителните групи продължават да блокират гласуването в контролираните от тях райони, което увеличава риска от широко разпространено насилие. Дори с външна подкрепа, разчитането на хунтата на етнически разделения, принуда и гранични партньорства вероятно ще увековечи нестабилността и хуманитарното страдание през 2026 г.

Предизвикателствата пред сигурността в Пакистан

Междувременно в Южна Азия Пакистан е изправен пред нестабилна среда за сигурност. Устойчивият военен натиск върху бойците е подкопан от ограниченото политическо ангажиране с групировките на балучите и пущуните и продължаващите убежища в Афганистан. Пропускливата граница позволява на Техрик-и-Талибан Пакистан (TTP) и други бойци да се оттеглят и прегрупират, докато местните милиции и ударите с дронове могат допълнително да дестабилизират региона. Сепаратистката дейност в Белуджистан вероятно ще се засили, подхранвана от отглеждането на мак, спорове за добив и незаконно финансиране, създавайки допълнителни горещи точки, които биха могли да се разпространят в градските центрове. Без афганистанско сътрудничество или голяма промяна в стратегията на Пакистан, спорадичното насилие може да се разпространи в градовете, задълбочавайки предизвикателствата пред сигурността.

Напрежението в Червено море

Преминавайки към Близкия изток и Африканския рог, Червено море остава високорисков коридор за глобалната търговия, където примирието между Израел и Хамас и паузата в атаките на хусите предлагат само крехък шанс за стабилизация. Хусите запазват способности за дронове и ракети с голям обсег, а нарастващата им координация с АКАП (Ал-Каида на Арабския полуостров), Ал-Шабаб и Ислямска държава в Сомалия заплашва да разшири влиянието на бойците в Червено море и Африканския рог. Постоянните регионални съперничества, включително напрежението между Етиопия и Еритрея, наред с конкуриращи се интереси от страна на заливните сили и международните актьори, оставят коридора силно уязвим за прокси конфликти, внезапна ескалация и прекъсвания на глобалната търговия.

Разрастващата се войнственост в Сахел

В региона Сахел в Африка, Мали, Буркина Фасо и Нигер остават централни бойни полета, тъй като филиалите на Ал-Каида и Ислямска държава напредват към крайбрежна Западна Африка, експлоатирайки политически преходи, слаби институции и променящи се съюзи. Сахел и западна Нигерия все повече се сливат в единно, нестабилно театрално действие, като фракциите на JNIM, ISSP, ISWAP и местните банди засилват насилието. Слабите милиции, претоварените армии и ограничената външна подкрепа повишават риска от политическа дестабилизация, териториална фрагментация и потенциален ефект на доминото в целия регион.

Гражданската война в Судан

Судан допълнително илюстрира крехкостта на държавния контрол в конфликтни зони. Суданските въоръжени сили (SAF) и Силите за бърза подкрепа (RSF) продължават да консолидират територии в източните и западните региони, разширявайки офанзивите в Кордофан и Дарфур и подобрявайки въздушните и дроновите си възможности. Вътрешните фракционни напрежения, разчитането на съперничещи милиции и широко разпространеното насочване към цивилни правят това най-смъртоносния конфликт в Африка за цивилни, докато международните усилия за прекратяване на огъня и политически преговори срещат големи пречки.

Израел и многофронтовото напрежение в Близкия изток

Близкият изток навлиза в 2026 г. под значително напрежение, като припокриващи се конфликти, политически преходи и нерешени спорове оформят регионалния пейзаж. Израел управлява множество активни или потенциални фронтове – в Палестина, Ливан, Сирия и Иран – където периодите на спокойствие прикриват дълбоки структурни напрежения. Очаква се хуманитарната ситуация в Газа да остане тежка, като продължаващите израелски операции, контролът на Хамас и ограничените международни надзорни действия допринасят за нестабилността. Краткосрочните военни успехи съжителстват с дългосрочна стратегическа несигурност, особено след като Иран тихо възстановява военните и ядрените си способности след американски и израелски удари през юни.

Крехката стабилност на Сирия

И накрая, Сирия илюстрира постоянната крехкост на засегнатите от конфликти държави. Въпреки реформите в сигурността, интегрирането на бунтовниците и подновеното дипломатическо ангажиране, сектантските напрежения, икономическата крехкост и клетките на Ислямска държава оставят страната уязвима за избухвания, променящи се фронтови линии и насилие с голямо въздействие.

Взети заедно, тези взаимосвързани региони подчертават една нестабилна глобална среда за сигурност, където нестабилността в една страна може бързо да се разпространи в Латинска Америка, Африка и Близкия изток. Конфликтните зони вероятно ще се развиват чрез променящи се съюзи, урбанизиращи се бойни полета и разширяващо се участие на регионални актьори, докато въоръжените групировки и престъпните мрежи могат бързо да се реорганизират, създавайки нови несигурности за правителствата и хуманитарните агенции.

Нарастващите разселвания и трансграничният натиск ще увеличат търсенето на системи за ранно предупреждение, координирано управление на кризи и устойчива дипломация за предотвратяване на ескалацията на локализирани конфликти в по-широки регионални кризи. Прокси мрежите, стратегическата инфраструктура и променящите се съюзи ще останат ключови двигатели на нестабилността, оформяйки глобалния пейзаж на сигурност през цялата година.

Източник: Newsweek     
Ескалация на конфликти Глобална сигурност Политическа нестабилност Въоръжени групировки Конфликтни зони Регионални кризи Крехки държави Доклад на ACLED Геополитически съперничества Прогноза за 2026 г
