Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

1 януари 2026, 09:39
Антъни Джошуа   
Източник: GettyImages

А нтъни Джошуа беше изписан от болницата в деня на Нова година и направи емоционално посещение в погребална агенция, за да отдаде почит на двамата си близки приятели, загинали при автомобилна катастрофа, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Боксовата звезда едва не загуби живота си и беше откаран в Duchess International Hospital в Лагос, която през последните две години е оценявана като най-добрата частна болница в Нигерия.

Латиф Айоделе и Сина Гами, членове на тренировъчния екип на Джошуа, загинаха на място, след като джипът, в който пътували заедно, се врязал в неподвижен камион на магистралата Лагос–Ибадан в Макун, Нигерия.

В изявление регионалните власти на щатите Лагос и Огун потвърдиха, че Джошуа вече е изписан от болницата и отново изразиха съболезнованията си. „Молим Всемогъщия да прости душите им и да дари семействата и близките им с сила да понесат тази много тъжна и болезнена загуба.

Антъни Джошуа беше изписан от болницата късно следобед, макар и със сърце, пълно с емоции за загубата на двамата си близки приятели, и беше обявен за клинично годен да продължи възстановяването си у дома.

Антъни и майка му бяха в погребалната агенция в Лагос следобед, за да отдадат последна почит на двамата им приятели, чиито тела ще бъдат репатрирани по-късно вечерта. Губернаторите на щатите Огун (Дапо Абиодун) и Лагос (Бабаджиде Санво-Олу) дълбоко оценяват обществената загриженост и проявата на любов и съчувствие по повод този много тъжен и нещастен инцидент.

Те също така благодарят на президента Бола Ахмед Тинубу за цялата бащинска подкрепа по време на целия процес“, гласи изявлението.

Източник, близък до Джошуа, каза пред Daily Mail: „Антъни ще остане в Нигерия през следващите няколко дни и ще се възстановява у дома“.

Според информацията Джошуа е оцелял в катастрофата в понеделник без счупени кости и вече се възстановява в дома си в Нигерия. Телата на приятелите му ще бъдат репатрирани във Великобритания. 

След това Daily Mail разкри, че шофьорът на камиона, в който се врязал автомобилът на Джошуа, е изчезнал, предизвиквайки полицейско издирване. Нигерийската полиция потвърди, че мъжът, на около 30 години, но без да се споменава името му, е издирван във връзка със смъртоносната катастрофа. Полицията също потвърди, че камионът е бил паркиран незаконно на аварийната лента северно от Лагос.

Освен това шофьорът на джипа, в който пътувал Джошуа, се разследва за превишена скорост и може да бъде съден за опасно шофиране след катастрофата в понеделник.

Гами и Айоделе – и двамата на 36 години – бяха част от близкия приятелски кръг на Джошуа и пътували с него в Нигерия само седмица след като боксьорът спечели около 75 милиона лири за победата си срещу YouTuber-а Джейк Пол.

Източник: Daily Mail    
Антъни Джошуа автомобилна катастрофа загинали приятели изписан от болница Нигерия боксова звезда погребална агенция възстановяване полицейско разследване Лагос
