Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

А нтъни Джошуа беше изписан от болницата в деня на Нова година и направи емоционално посещение в погребална агенция, за да отдаде почит на двамата си близки приятели, загинали при автомобилна катастрофа, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Боксовата звезда едва не загуби живота си и беше откаран в Duchess International Hospital в Лагос, която през последните две години е оценявана като най-добрата частна болница в Нигерия.

Латиф Айоделе и Сина Гами, членове на тренировъчния екип на Джошуа, загинаха на място, след като джипът, в който пътували заедно, се врязал в неподвижен камион на магистралата Лагос–Ибадан в Макун, Нигерия.

What are the odds that this same accident that Anthony Joshua survived but unfortunately got two other people killed could have happened to him in the UK where he is based? I admit that accident can happen anywhere in the world, but I know that an overloaded truck would never be… pic.twitter.com/zqhZEWY6t1 — Son of Grace (but people call me Olamide) (@olajideobe) December 29, 2025

В изявление регионалните власти на щатите Лагос и Огун потвърдиха, че Джошуа вече е изписан от болницата и отново изразиха съболезнованията си. „Молим Всемогъщия да прости душите им и да дари семействата и близките им с сила да понесат тази много тъжна и болезнена загуба.

Антъни Джошуа беше изписан от болницата късно следобед, макар и със сърце, пълно с емоции за загубата на двамата си близки приятели, и беше обявен за клинично годен да продължи възстановяването си у дома.

Антъни и майка му бяха в погребалната агенция в Лагос следобед, за да отдадат последна почит на двамата им приятели, чиито тела ще бъдат репатрирани по-късно вечерта. Губернаторите на щатите Огун (Дапо Абиодун) и Лагос (Бабаджиде Санво-Олу) дълбоко оценяват обществената загриженост и проявата на любов и съчувствие по повод този много тъжен и нещастен инцидент.

Те също така благодарят на президента Бола Ахмед Тинубу за цялата бащинска подкрепа по време на целия процес“, гласи изявлението.

Източник, близък до Джошуа, каза пред Daily Mail: „Антъни ще остане в Нигерия през следващите няколко дни и ще се възстановява у дома“.

Според информацията Джошуа е оцелял в катастрофата в понеделник без счупени кости и вече се възстановява в дома си в Нигерия. Телата на приятелите му ще бъдат репатрирани във Великобритания.

The driver of the SUV conveying Anthony Joshua was very reckless and the passengers were reckless as well.

Given the truck 🚛🚒 was packed by the road side and not supposed but every trained diver not drunk or under influence of drugs would have avoided the truck a million times.… pic.twitter.com/TwDAmn8HAM — Chief Ikechukwu Ude (@OzoUde_4th) December 30, 2025

След това Daily Mail разкри, че шофьорът на камиона, в който се врязал автомобилът на Джошуа, е изчезнал, предизвиквайки полицейско издирване. Нигерийската полиция потвърди, че мъжът, на около 30 години, но без да се споменава името му, е издирван във връзка със смъртоносната катастрофа. Полицията също потвърди, че камионът е бил паркиран незаконно на аварийната лента северно от Лагос.

Освен това шофьорът на джипа, в който пътувал Джошуа, се разследва за превишена скорост и може да бъде съден за опасно шофиране след катастрофата в понеделник.

Гами и Айоделе – и двамата на 36 години – бяха част от близкия приятелски кръг на Джошуа и пътували с него в Нигерия само седмица след като боксьорът спечели около 75 милиона лири за победата си срещу YouTuber-а Джейк Пол.