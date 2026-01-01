Свят

Зохран Мамдани стана първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

„Това в действителност е чест и привилегия за цял живот", каза Мамдани

1 януари 2026, 09:06
Зохран Мамдани стана първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк
Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк с ръка върху Корана, който съпругата му Рама държеше   
Източник: БТА/AP

З охран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на американския мегаполис Ню Йорк малко след полунощ местно време (7:00 ч. бълг. вр.) днес, предаде Асошиейтед прес. Демократът положи клетва в историческа, изведена от експлоатация метространция в Манхатън.

Първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк, бе положил ръка върху Корана по време на церемонията, отбелязва АП.

„Това в действителност е чест и привилегия за цял живот“, каза Мамдани.

Първата церемония, която е частна, но има телевизонно излъчване, ще се състои в историческа метростанция под кметството. Тя ще бъде последвана от друга, публична церемония днес, председателствана от популярния сред американската левица сенатор Бърни Сандърс, както и от голямо празненство. Очаква се да присъстват десетки хиляди хора.

Това празнично събитие е в унисон с „едно от основните послания“, което новоизбраният кмет повтаряше по време на кампанията си – че „Ню Йорк е чудесен град, в който е приятно да се живее“, коментира за АФП Линкълн Мичъл, професор по политически науки в Колумбийския университет.

Мамдани се самоопределя като социалист в страна, където тази дума се свързва с крайната левица. Той е изградил програмата си около непосилните разходи за живот в мегаполиса с 8,5 милиона жители. Неговият предшественик, Ерик Адамс, обаче се опита да усложни прилагането на една от основните мерки – замразяването на наемите на над един милион апартамента, като назначи или преназначи няколко свои близки в комисията, отговаряща за вземането на решение по този въпрос.

Шансовете да бъдат спазени другите обещания на Мамдани (изграждане на 200 000 достъпни жилища, достъпна за всички детска градина, общински супермаркети с ниски цени, безплатни автобуси) все още не са известни. В негова полза работят отличните му отношения с Кати Хоукъл, губернаторът демократ на щата Ню Йорк. На равнище губернатор се одобряват много решения, по-специално увеличенията на данъците, каквито той планира.

Против всички очаквания след ожесточената кампания срещата между Доналд Тръмп и Зохран Мамдани в края на ноември беше сърдечна. След изборите „резултатите са по-важни от символиката“, отбелязва Джон Кейн, преподавател в Нюйоркския университет.  Бъдещият кмет „разумно е потърсил обща мисия с Тръмп: да превърне Ню Йорк отново в град, в който се живее добре“, обръща внимание АФП.

С увеличеното присъствие на имиграционната полиция в града е трудно да се каже колко дълго ще продължи това затопляне на отношенията. Избирателите „наистина очакват“ новият им кмет да се противопостави категорично на политиката на Тръмп, припомня Мичъл.

На 34 години Мамдани е един от най-младите кметове на Ню Йорк, като преди това единственият му мандат е бил като представител на района си в щатската асамблея. Критикуван за липсата си на опит, избраният кмет се обгражда с опитни сътрудници, някои от които са работили за предишни кметове, или дори за администрацията на бившия президент Джо Байдън.

Още преди избирането си той започна диалог с бизнес средите. Предвижданото масово изселване на богатите нюйоркчани засега не се очертава, потвърдиха през последните седмици няколко влиятелни фигури от сектора на недвижимите имоти.

Като защитник на палестинската кауза кметът, мюсюлманин от индийски произход, трябва да продължи да вдъхва успокоение на еврейската общност, акцентира Франс прес. Наскоро една от неговите новоназначени служителки подаде оставка, след като бяха разкрити нейни антисемитски публикации в социалните мрежи, които е публикувала на младини.

Съпругата му Рама Сауаф Дуаджи, художничка от сирийски произход, също се радва на популярност. Според статистиките на „Сошъл блейд“ (Social Blade) от ноември насам профилът ѝ в Инстаграм е спечелил над един милион последователи. Тя наскоро заяви на първа страница на изданието за мода и култура „Кът“ (Cut), че не е политическа фигура, а подкрепя съпруга си и иска да използва ролята си на първа дама на Ню Йорк „по най-добрия възможен начин“.

