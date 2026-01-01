България

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

1 януари 2026, 10:47
Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа
Валдис Домбровскис   
Източник: БГНЕС

„Преходът от лев към евро е нещо повече от промяна на валутата – той поставя България в сърцето на Европа“, заявява еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по повод присъединяването на страната ни към еврозоната. Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. От днес България е 21-вият член на еврозоната.

„България, поздравления за приемането на еврото“, заявява Домбровскис. По думите му страната ни положи изключителни усилия, за да се подготви за еврото, и българите могат да се гордеят с това постижение.

„Знаем, че промяната може да бъде трудна, но този път промени страната ви към по-добро. Подготовката за еврото направи България по-устойчива и по-добре подготвена за днешната предизвикателна икономическа обстановка.

Например, финансовата ви система стана по-силна. Сега България е в по-добра позиция да се възползва от възможностите на еврозоната – опростени плащания, по-лесно пътуване, по-ниски лихвени проценти“, коментира еврокомисарят.

Домбровскис посочва, че еврото ще доведе до повече инвестиции, повече растеж и повече работни места. „Накратко – повече възможности за българите“, добавя той. Такъв е опитът на всяка страна, която се присъединява към еврото – така ще бъде и за България.

Това е исторически момент за България, за еврозоната и за Европейския съюз. Изпращаме ясен сигнал към света, че силата ни е в нашето единство. Заедно вървим напред“, заявява още Валдис Домбровскис.

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз. По този повод в първите минути на 2026 г. върху фасадата на Българската народна банка беше проектиран 3D мапинг, посветен на единната валута.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
преход към еврото присъединяване към еврозоната България в Европа Валдис Домбровскис икономически ползи единна валута исторически момент финансова стабилност повече възможности Европейски съюз
