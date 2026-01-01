България

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

От 1 януари 2026 г., осигурените лица трябва да имат навършена нова минимална пенсионна възраст и определен стаж за да имат право на пенсия

1 януари 2026, 10:01
Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат
Източник: iStock/Guliver Images

О т 1 януари 2026 г., осигурените лица трябва да имат навършена нова минимална пенсионна възраст и определен стаж за да имат право на пенсия. 

Пенсионната възраст продължава да расте. През настоящата 2026 г. жените ще имат право на пенсия при навършени 62 г. и 6 месеца, което се равнява на 36 г. и 10 месеца трудов стаж. На свой ред мъжете ще имат това право при навършени 64 г. и 9 месеца или 39 г. и 10 месеца трудов стаж.

Припомняме, че правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за пенсиониране по общия ред (по чл. 68, ал. 1 от КСО) (както за жените, така и за мъжете) следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота (на основание чл. 68, ал. 5 от КСО).

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране (по чл. 68, ал. 2 от КСО) за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2027 г. на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Последни новини

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 4 минути

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

<p>Трагедия на Нова година &ndash; жена загина при пожар в София</p>

Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София

България Преди 34 минути

В последния ден на 2025 г. в страната са потушени 130 пожара

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

България Преди 3 часа

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., ще бъде 620,20 евро. Линията на бедност също се вдига и вече ще е 390,63 евро

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Любопитно Преди 3 часа

Как да привлечете повече късмет през новата година – от храната на масата до ритуалите в полунощ

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

България Преди 3 часа

Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година

Свети Василий Велики

Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

България Преди 3 часа

Днес е Обрезание Господне, Българската православна църква почита св. Василий Велики

.

Слънце и бавно затопляне в първия ден на Новата година

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

Президентът Румен Радев с обръщение към нацията за Нова година

България Преди 10 часа

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

Честита Нова година: 2026, когато думите имат значение

България Преди 10 часа

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Какво ще стане с огромната украинска армия след войната

Свят Преди 12 часа

За финансирането на въоръжените си сили Украйна харчи около 30% от брутния си вътрешен продукт

<p>Светът на ръба на нови кризи: Най-горещите точки през 2026 година&nbsp;</p>

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Свят Преди 12 часа

ACLED – глобален проект за мониторинг, който проследява политическото насилие и безредиците – идентифицира районите с най-голям риск от ескалация през 2026 г.

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

Пиян бяга от полицията и уби двама души в Нова Загора

България Преди 13 часа

„Ауди“, управлявано от 28-годишен водач, не е спряло на подаден сигнал за спиране от полицейски екип

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Украйна за видеото от Русия: Това е смехотворно

Свят Преди 13 часа

Тихи: Напълно сме убедени, че подобна атака не се е случвала

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

Пожар в трафопост спря тока в Куклен

България Преди 14 часа

Електричеството в целия град е било спряно за около 40 мин

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Зеленски отправи новогодишно обръщение към украинците

Свят Преди 14 часа

Зеленски: Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем

<p>Скандалите, които шокираха света през 2025 г.</p>

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Свят Преди 14 часа

Между втория мандат на Доналд Тръмп и мащабните корупционни скандали, избухнали в различни части на света – с какво ще запомним 2025 г.

Всичко от днес

