Кадри от посещението на Макрон в Стокхолм "взривиха" социалните мрежи (СНИМКИ/ВИДЕО)

С токхолм беше изпълнен с блясък в сряда вечерта, тъй като шведското кралско семейство беше домакин на гала вечеря за някои много специални гости. Членовете на кралското семейство приветстваха френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит на държавно посещение в страната им.

И за да накарат гостите си да се почувстват добре дошли, крал Карл Густав, кралица Силвия и останалата част от семейството присъства на банкет с президента и първата дама в Стокхолмския дворец.

A glamorous night in Stockholm! Swedish royal family welcomes Emmanuel and Brigitte Macron to the Palace for a glitzy gala dinnerhttps://t.co/hBAkGisxvp — Fairy Royal (@FairyQueane) January 31, 2024

На вечерята присъстваха и престолонаследничката принцеса Виктория и принц Даниел, както и принц Карл Филип и принцеса София.

Залите на двореца блестяха от скъпоценни камъни, когато кралските особи и специалните гости пристигнаха за вечеря, предаде Daily Mail.

The French State Visit to Sweden has begun. President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte Macron, arrived in Stockholm. https://t.co/7gmkHMCZxD — Royal News (@royalnews_org) January 31, 2024

46-годишната принцеса Виктория беше облечена с бална рокля с едно рамо в бароков стил със златни детайли, докато вървеше ръка за ръка със съпруга си по червения килим.

Визията ѝ беше допълнена от зашеметяваща тиара от злато и диаманти, диамантени обеци и блестяща чанта.

Dîner d'état en l'honneur du président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron au Palais royal de Stockholm : le président français et le roi Carl XVI Gustaf de Suède. https://t.co/LYf1LhIA3o — Bernard Kervarec (@BernardKervare2) February 1, 2024

Междувременно Бриджит се придържаше към шикозния си стил. Тя бе облечена в дълга рокля в син нюанс. Тоалета ѝ беше украсен с пайети около деколтето и талията, а Брижит носеше диамантени обеци като аксесоар.

Принцеса София пристигна в двореца със съпруга си принц Карл Филип. Кралската особа бе облечена в дълга до земята рокля в светъл нюанс. Тоалета ѝ имаше мрежести ръкави и метални елементи.

It’s gowns galore in Stockholm as the red carpet is rolled out for President Macron and First Lady Brigitte at spectacular state banquet https://t.co/WBK1Smt4mE pic.twitter.com/dZt5aot6oD — Tatler (@Tatlermagazine) February 1, 2024

Докато шведското кралско семейство направи всичко възможно, за да накара своите гости да се почувстват като у дома си, те включиха някои класически френски ястия в менюто - включително миди „ала Маринара“.

Кадри от пищната вечеря, на която присъстваха Макрон и съпругата му, взривиха обществото във Франция. Недоволството на французите е предизвикано от факта, че държавния глава се радва на лукса, докато хиляди фермери протестират и прекарват дни наред по барикади из цялата страна, предаде NOVA .

