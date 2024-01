"Нашият живот е сапунена опера": Всяка пета държава в света е монархия

Ф редерик X е новият крал на Дания - една от дванайсетте европейски държави, в които "управляват" монарси. Но и извън Европа е пълно с крале, емири и султани, много от които дори имат абсолютна власт. Това пише Бернд Ригерт за Deutsche Welle .

Смяна на върха в едно от управляващите седем кралски семейства в Европа - след 52 години на трона, 83-годишната датска кралица Маргрете II преотстъпи трона на своя син Фредерик. Това вече става тенденция в европейските кралски фамилии (с изключение на Великобритания) - монарсите да предават поста на наследниците си още приживе.

овият датски кпрал Фредерик X е на 55 години и се е подготвял цял живот за поста - макар нееднократно да е казвал, че не иска да става крал. Заедно със съпругата си - австралийката Мери - двамата са се погрижили да осигурят потомство на най-старата кралска династия в Европа. Доверието в Дания към кралското семейство е високо - цели 80 процента.

Своя ред чакат и шведската принцеса Виктория и норвежкият принц Хаакон. Те също са готови да заемат местата на бащите си - крал Карл XVI Густав е на трона в Швеция от 50 години, а 86-годишният крал на Норвегия Харалд V не е в най-добро здраве.

Denmark's King Frederik X ascended the throne on Sunday, succeeding his mother, H.M Queen Margrethe II 👑(Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid ) who formally abdicated after 52 years as monarch. #King and #Queen of #Denmark 🇩🇰 Their Majesties, King Frederik X 👑. and Queen… pic.twitter.com/XUjqZ2dQTj — Dady de Maximo Mwicira-Mitali 🇷🇼 🏳 (@DadydeMaximo) January 15, 2024

Почти всички европейски монарси са демократи

Всички европейски монарси имат само представителни функции и почти никаква политическа власт, включително що се отнася до княжествата Люксембург и Лихтенщайн. Относително по-силни позиции има княз Алберт в Монако, а пък в Андора (която е миниатюрна държава също като Монако) има двама съкнязе: единият е испанският епископ на Урхел, другият е актуалният френски президент - в случая Еманюел Макрон.

В една-единствена от монархиите в Европа тронът не се наследява, а се получава чрез избори - Ватикана. Папа Франциск е не само глава на Римокатолическата църква, но и абсолютен монарх в най-малката държава в света.

On January 6, 1911, Monaco's Prince Albert I created the nation's first constitution in response to protests against the absolute monarchy in the tiny European principality.



Good idea, but The Rock of Heaven is 2 square kilometres 🤣 pic.twitter.com/DmyJwup6F6 — Marie-Lynn, Thrillionnaire Philanthropist 🕊️ 🐇 (@_GirlMaher_) January 6, 2024

Живот като в сапунена опера

„Мисля, че повечето хора, които живеят в кралства, се радват истински на своите монархии", казва за ДВ историчката Моника Винфорт, визирайки седемте европейски монархии и петте княжества. В нито една от тези държави няма сериозни стремежи за промяна на държавното устройство, изтъква тя.

Винфорт обяснява, че монархиите са се запазили навсякъде в Европа, където не е имало гражданско-революционни промени както във Франция, Италия, Австрия или Германия. Династиите живеят от традициите, от клюките около тях, от скандалите и от идиличния семеен живот, който по-малко или повече се изтъква на показ. „Нашият живот е сапунена опера", бе казал навремето днешният британски крал Чарлз Трети.

EXCLUSIVE: A council spent more than £100,000 on the 'Scottish coronation' for King Charles



The local authority confirmed funds were taken from existing budgets for the service at St Giles’ Cathedral in Edinburgh pic.twitter.com/qKWsBDNfGF — The National (@ScotNational) January 14, 2024

Една пета от държавите в света са монархии

Монархически режими има в 22 процента от държавите по света. 43 от 194 признати държави се управляват от суверенни монарси - от Карибите през Европа до Африка, Близкия изток и Азия. В 14 държави извън Европа все още държавен глава е английският крал - като например в Канада и Австралия. Единствената империя в света е Япония - където монархът има чисто церемониални функции в демократичната държава.

Абсолютни владетели без никакъв парламентарен или юридически контрол са монарсите в Бруней, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Есватини и Ватикана. В някои държави като Йордания или Мароко кралят има определена политическа власт, регламентирана в конституцията. В Малайзия пък тронът не се наследява - султаните на деветте провинции определят кой да стане крал. По сходен начин стоят нещата и в Обединените арабски емирства.

Бизнесът с традициите върви добре

За разлика от Европа, в Близкия и в Средния изток няма жълта преса, която да изкарва наяве драмите в кралските семейства. Но в Европа интересът към клюките, свързани с благородници и монарси, е голям. В класацията води британското кралско семейство - неговите членове с техните вълнения от години трайно привличат любопитството на публиката. Принципно биографиите им са нормални - те се женят, отглеждат деца и умират, посочва Моника Винфорт, но тъй като всичко това става на луксозен фон и е помпозно, изкушава обикновените хора.

Има и още нещо - монарсите са богати, почти като в приказките. Най-богатият крал в света - Рама X в Тайланд, притежава между 30 и 43 милиарда долара. В Европа най-богат е князът на Лихтенщайн Адам II с 3,5 милиарда долара. Личното състояние на крал Чарлз Трети е 1,8 милиарда долара. Кралските семейства на Дания и Испания изобщо не могат да се мерят с тях - кралица Маргрете ще предаде на сина си едва 30 милиона долара, а испанският крал с неговите 10 милиона долара е на последно място в Европа.