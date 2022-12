Politico: Най-влиятелните европейски личности на годината

Д ори и в най-добрите времена Европа не се подчинява лесно на списъци на властта. Многобройните - често конкуриращи се - центрове на власт на континента и предпочитанията му към постигане на консенсус и процеси създават пейзаж, в който влиянието е разпръснато, приглушено и оспорвано.

И това далеч не са най-добрите времена. При наличието на пандемия, война, предстояща климатична катастрофа и икономически сътресения е все по-трудно да се намери човекът - особено след излизането на бившия германски канцлер Ангела Меркел от политиката - който да поправи всичко.

Въпросът, който зададохме миналата година - кой ще влезе в обувките на Меркел - изглежда не е близо до отговор. Миналата година тази публикация спрягаше тогавашния италиански министър-председател Марио Драги за лидера, който ще разбие френско-германския дуопол; той не успя да се задържи и беше заменен от Джорджия Мелони, крайнодясна, която търси съюзници на изток.

Володимир Зеленски е "Личност на годината" на сп."Тайм"

Навсякъде другаде пейзажът на властта е раздробен. В тазгодишното издание на Politico 28 - нашата годишна класация на дейците, мечтателите и разрушителите, които движат европейската политика - не присъства нито един изпълнителен лидер от Берлин, Лондон, Париж или Брюксел.

Самият френско-германски дуопол е на най-ниското си ниво от години. Френският президент Еманюел Макрон, въпреки че си осигури втори мандат, загуби мнозинството си в парламента и е затрупан от проблеми у дома. Германският канцлер Олаф Шолц изглежда се опитва всячески да не бъде европейски лидер, съсредоточавайки енергията си върху поддържането на раздробената си коалиция и - с посещенията си в Китай, дори когато настроенията към Пекин другаде охладняват - изглежда, че върви в една посока, когато Европа върви в друга.

В Брюксел председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изглежда е обвързала съдбата си с Вашингтон за сметка на отчуждаване на собствените си колеги, включително председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. А от другата страна на Ламанша, в Обединеното кралство, политическите сътресения ускориха упадъка на влиянието, който беше ускорен от Брекзит.

Това ни води до това кой всъщност е в класацията на Politico 28 - Випуск 2023.

Класацията е разделена на три категории - Изпълнители с формална власт да правят нещата, Разрушители, които са готови да разрушат статуквото, и Мечтатели, които представляват идеи, движещи европейската власт и политика - и над всички тях - Най-могъщият човек в Европа.

Десет събития, които белязаха 2022 година

Изпълнителят: Роберт Хабек

Когато през февруари Русия нахлу в Украйна, веднага възникна един въпрос: Какво ще направи Европа? За да си отговорят на този въпрос, хората, разбира се, погледнаха към Германия, най-голямата и най-мощна страна в Европейския съюз. Но те не погледнаха към германския канцлер Олаф Шолц, а към Роберт Хабек. 53-годишният министър на икономиката и климата заемаше централно място при вземането на решението на ЕС колко далеч да стигне санкционирането на Русия. Той пое и трудната задача да измисли как Германия да намери достатъчно алтернативни енергийни източници за зимата, като същевременно се стреми да намали емисиите си до нула.

Докато журналистите търсеха ежедневно или ежечасно актуална информация за напредъка на пакетите от санкции на ЕС или енергийните планове, всички си задаваха въпроса: Какво каза Хабек? Зеленият политик засенчи своя шеф като човека, който води най-голямата европейска икономика през многобройните кризи, предизвикани от войната. Неговата харизма и пряката връзка с избирателите - чрез понякога емоционални видеоклипове, в които обяснява дилемите си на обикновен език - му помогнаха да се утвърди като най-популярния политик в Германия.

Подходът на Хабек да разказва, както си му е редът, смекчи част от ударите срещу непопулярните решения, които трябваше да вземе - да разчита повече на въглищата, да спасява вносителите на газ и да отлага постепенното спиране на ядрената енергия в страната. Той също така умело избегна критиките към германското правителство заради привидно колебливата му позиция по отношение на войната в Украйна. Гневът на европейските държави срещу германския фонд за спешни помощи в размер на 200 млрд. евро за субсидиране на цените на газа се стовари върху Шолц; същото се отнася и за въздържането на Берлин да въоръжи Украйна. Докато Хабек е общителен и красноречив, Шолц остава дистанциран и неудобен. Що се отнася до запазването на ядрените централи в Германия, Хабек обвинява за това Кристиан Линднер, своя либерален коалиционен партньор и финансов министър на Германия.

Въпросът е докога Хабек ще може да продължи така. Напоследък той изпитва трудности, тъй като денонощното управление на кризите се отразява на работата му. Той разгневи хлебопроизводителите в страната заради изключването им от субсидиите за газ, които ще подпомогнат по-енергоемките отрасли, и не изглеждаше съпричастен, когато го предизвикаха по телевизията. "Роберт просто трябва да се наспи и да си почине добре", каза един от колегите му от Зелената партия пред германската телевизия DW. Шансовете обаче са, че докато германците - и европейците - са в режим на криза, те ще продължават да търсят Хабек, за да ги изведе от нея.

Мечтателят: Сана Марин

"We fully support Ukraine🇺🇦 in its fight against Russia🇷🇺. We are for you and with you when you defend your country and European🇪🇺 values," — said Prime Ministers of Finland🇫🇮 and Poland🇵🇱, Sana Marin and Mateusz Morawiecki pic.twitter.com/LAFqH8fWfq