Десетки хиляди протестираха срещу нов закон за имиграцията във Франция (ВИДЕО/СНИМКИ)

П ротивници на новия френски закон за имиграцията протестираха в цялата страна в неделя, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е бил последният опит за оказване на натиск върху правителството - четири дни преди Конституционният съвет да се произнесе за мярката. Според противниците на закона той е идеологическа победа на крайната десница.

Общо около 75 хиляди души са се включили в протестите във Франция, сочат данни на министерството на вътрешните работи. Според един от организаторите - синдикатът Обща конфедерация на труда, участниците са били двойно повече.

В цялата страна бяха планирани общо над 160 демонстрации. Тази в столицата Париж е събрала 16 хиляди души по данни на полицията и 25 хиляди според Общата конфедерация на труда.

France - Natives peacefully protest against mass migration. They are attacked by left wing pro invasion extremists 🇫🇷 pic.twitter.com/tv1haadV2Y