Драма на лифт в Италия, ранени, близо 100 блокирани

Изглежда, че кабината е пристигнала на горната станция с прекалено висока скорост

30 декември 2025, 17:01
Ч етирима души бяха ранени, а около 100 останаха блокирани на върха на планина в Северозападна Италия след инцидент с лифт, съобщиха властите.

Никой не е сериозно ранен след инцидента с лифта в Макуняга, който се движи до прохода Моро на 2800 метра надморска височина близо до швейцарската граница, заяви говорител на алпийските спасителни служби.

„Изглежда, че кабината е пристигнала на горната станция с прекалено висока скорост, което е причинило инцидента“, се казва в изявление на службата.

Тежък инцидент с лифт в Италия, много жертви

Пожарната служба съобщи, че в инцидента са участвали две кабини, които „са се ударили в конструкциите на горната и долната станция“, предаде АФП.

Трима от 15-те пътници в горната кабина са били ранени, а операторът на долната станция също е пострадал, се посочва в съобщението.

Около 100 души са останали блокирани на планината, но около три часа след инцидента, станал в 11:30 ч. (12:30 българско време), всички са били евакуирани с хеликоптер.

Филипо Безоци, администратор на компанията, която управлява лифта, заяви пред информационна агенция ANSA, че най-тежко ранен е 59-годишен мъж с рана на ръката. Той каза, че е имало „технически проблем” и лифтът не е забавил скоростта си при влизането в станцията и се е ударил в бариера.

Той посочи, че няма значителни щети по кабинковия лифт, който е бил реновиран през 2023 г., но в момента се извършват проверки.

Десетки прекараха нощта на счупен лифт в Алпите

Инцидентът се случва в разгара на ски сезона, когато много италианци и туристи се стичат в планините за коледните и новогодишните празници.

През май 2021 г. 14 души загинаха при инцидент с кабинковия лифт на планината Мотароне, надзираваща езерото Маджоре в Северна Италия, след като кабелът се скъса. Само петгодишно израелско момче оцеля.

Източник: БГНЕС    
