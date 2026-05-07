Спецчасти разрешиха „заложническа криза“ по време на антитерористично учение във Варна

П ри съвместно учение спецчасти от МВР, Военноморските сили и Регионална служба „Военна полиция“ във Варна разрешиха „заложническа криза“ . Четиримата терористи бяха „атакувани“ по суша, въздух и вода.

В учението участваха всички структури на МВР, посочи ръководителят на дирекцията на полицията старши комисар Цветан Пировски, който бе и началник на щаба. По думите му основната цел на инициативата е звената да синхронизират връзките помежду си и съвместните си действия.

Източник: БТА

Според сценария на учението въоръжените терористи завзеха кораб с туристи. След това близо 30-те заложници бяха вкарани в сградата на Морска гара, където бяха заети два етажа.

С нападателите водиха преговори обучени психолози. По думите на Пировски те могат да преценят кога напрежението ескалира, може да се стигне до нараняване на невинни и тогава се дава заповед на спецчастите да действат. В това учение, за да освободят заложниците, терористите поискаха 3 милиона евро и самолет, готов за излитане от летището във Варна. Третото им условие бе двама техни приятели да бъдат освободени от Затвора във Варна.

„Терористите“ бяха оставени сами да си направят сценарий как ще се държат и какво ще искат, изтъкна Пировски. По думите му това прави ситуацията много по-реалистична и изисква повече от спецчастите, които участват. Той изрази задоволство, че щабът по разрешаването на заложническата криза, е сформиран много бързо. Навременно са реагирали и външните структури – Регионалната дирекция „Противопожарна охрана и защита на населението", Спешна помощ, Българския червен кръст.

Полковник Димитър Колев, директор на служба „Военна полиция“ във Варна, допълни, че в учението са участвали три формирования от Министерството на отбраната.

Първи на мястото пристигнаха членовете на групата за специализирани тактически действия на „Военна полиция“, която разполага с бронирани машини с картечници на куполите.

„Терористите“ бяха атакувани по вода с бързоходни лодки от спецчастите на Военноморските сили. Командоси пристигнаха и по въздух с вертолет от авиобаза „Чайка“.