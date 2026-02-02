Свят

Австралийска сноубордистка почина, след като се заклещи на ски лифт в Япония

Жената е била откарана по спешност в болница, но по-късно е починала от нараняванията си

2 февруари 2026, 12:00
Източник: iStock

Австралийска сноубордистка почина по време на пътуване с приятели до Япония, след като раницата ѝ се заклещи в ски лифт и я остави да виси във въздуха, според японската полиция и оператора на лифта, съобщава CNN.

Полицията в Нагано Омачи съобщи, че 22-годишната туристка е получила сърдечен арест след инцидента в петък в планинския курорт Цугайке в долината Хакуба, популярна ски дестинация в централна Япония.

Жената е била откарана по спешност в болница, но по-късно е починала от нараняванията си, според полицията и оператора на ски лифта.

В изявление, компанията за кабинкови лифтове Tsugaike заяви, че катарамата на раницата на туристката се е оплела в седалката на асансьора, което ѝ е попречило да слезе от него.

„Тъй като гръдният колан на раницата беше закопчан, тя не се отдели от тялото на госта и гостът беше повлечен заедно с раницата след слизане от асансьора“, каза в изявление главният изпълнителен директор на компанията Кубо Цунео.

„Служител незабавно натисна бутона за аварийно спиране, за да спре работата на асансьора. Незабавно беше оказана спешна помощ и гостът беше транспортиран до болница с линейка“, се казва в изявлението.

Компанията изрази своите „най-дълбоки съболезнования на опечаленото семейство“ и обеща да засили мерките за безопасност.

Министерството на външните работи и търговията на Австралия потвърди, че австралийска гражданка е починала в Япония и заяви, че оказва консулска подкрепа на семейството й.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството в този труден момент“, заяви говорител на ведомството в изявление.

Япония се смята за една от най-добрите дестинации за зимни спортове в Азия, благодарение на пухкавия си сняг, който привлича голям брой чуждестранни туристи всяка зима.

Източник: CNN    
