Свят

Снимки на ръцете на Тръмп провокираха нови въпроси за здравето му и вълна от спекулации

7 май 2026, 13:21
Снимки на ръцете на Тръмп провокираха нови въпроси за здравето му и вълна от спекулации
Снимката е архивна   
Източник: Getty Images

Н ови снимки, появили се в социалните мрежи, изобразяващи обезцветяване и видими синини по ръцете на президента Доналд Тръмп, предизвикаха въпроси относно физическото му здраве в сряда. Белият дом по-рано приписа проблема на употребата на аспирин и дразнене на меките тъкани вследствие на ръкостискания.

Белият дом с коментар за синината на ръката на Тръмп

Подновеното внимание следва разпространяващи се изображения и история на подобни документирани епизоди, включително меморандум на Белия дом от 2025 г., в който се казваше, че Тръмп има и хронична венозна недостатъчност. В него се добавяше, че синините съответстват на честите ръкостискания и употребата на аспирин, които администрацията и неговият лекар описаха като обичайни и доброкачествени явления.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с Белия дом по имейл в сряда за коментар.

Защо това е важно

На 79-годишна възраст Тръмп стана най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент, а визуални признаци като синини по ръцете и видимо подуване на краката поддържат постоянен обществен интерес към прозрачността на неговата медицинска информация.

Мистериозна синина на ръката на Тръмп. От какво е?

В неговия медицински преглед през април 2025 г. лекарят от ВМС капитан Шон Барбабела заяви отчасти, че президентът „остава в отлично здраве, демонстрирайки стабилни сърдечни, белодробни, неврологични и общи физически функции“.

Какво трябва да знаем

Журналистът Арън Рупар сподели в сряда в социалната мрежа X изображение на ръцете на Тръмп, докато той присъстваше на празненство за Деня на майката за майки от армията в Белия дом. Постът му гласеше: „Ужас! И двете ръце на Тръмп са обезцветени днес, а едната изглежда и със синина (Anna Moneymaker/Getty).“

Постът на Рупар имаше 1,3 милиона гледания към 21:40 ч. източно време, заедно с 4800 харесвания и 576 отговора.

Белият дом призна за хронично заболяване на Доналд Тръмп

Пресслужбата на губернатора Гавин Нюсъм също реагира в X на ръцете на президента в сряда със снимка и емоджи с очи („вижте това“).

Акаунтът в X на The Bulwark, с близо 234 000 последователи, написа: „Защо и двете ръце на Тръмп са покрити с грим? Тези нови синини се появяват в момент, когато Тръмп направи непланирано посещение при „зъболекар“ миналия уикенд, което подхрани още повече спекулации и въпроси около здравето му.“

The Lincoln Project, с 2,8 милиона последователи, също реагира на ръцете на Тръмп, заявявайки в X: „Всеки журналист трябва да пита какво, по дяволите, се случва със здравето на този човек, което те не ни казват.“

Акаунтът Republicans Against Trump реагира на поста на Рупар и заяви: „Американският президент видимо се влошава пред очите на всички. Повечето американци смятат, че той е неспособен да служи психически и физически, но въпреки това водещите медии почти не обелват дума. Защо?“

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви, че президентът е „най-проницателният, достъпен и енергичен президент в американската история“, съобщава The Daily Beast.

„Президентът е човек от народа и той се среща с повече американци и се ръкостиска с тях ежедневно повече от всеки друг президент в историята. Ангажираността на президент Тръмп е непоколебима и той доказва това всеки божи ден“, добави Дейвис, според изданието.

Доналд Тръмп Здраве на Тръмп Синини по ръцете Белия дом Хронична венозна недостатъчност Социални мрежи Аспирин Ръкостискания Медицинска прозрачност Президент на САЩ
Последвайте ни
Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства в България

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Пенсиите на полицаи и военни в София надхвърлиха 1100 евро

Пенсиите на полицаи и военни в София надхвърлиха 1100 евро

НЛО или Илон Мъск? Конусовидни обекти осветиха небето над Канада

НЛО или Илон Мъск? Конусовидни обекти осветиха небето над Канада

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Гражданска отговорност или Авто Каско: как да направите информиран избор

Гражданска отговорност или Авто Каско: как да направите информиран избор

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 2 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 2 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 2 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп е в капан на собствената си стратегия, докато търси изход от войната с Иран

Тръмп е в капан на собствената си стратегия, докато търси изход от войната с Иран

Свят Преди 5 минути

Ако думите можеха да печелят войни, конфликтът на Доналд Тръмп с Иран отдавна би бил приключил

ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София

ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София

България Преди 8 минути

Решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение

Честит рожден ден, принц Арчи! Меган Маркъл сподели мили кадри за празника на сина си

Честит рожден ден, принц Арчи! Меган Маркъл сподели мили кадри за празника на сина си

Любопитно Преди 21 минути

От първите моменти в прегръдките на принц Хари до игрите с малката Лилибет: Меган Маркъл отвори семейния албум, за да покаже порасналия Арчи и да сподели философията си за възпитанието на децата в Калифорния

<p>Спецчасти разрешиха &bdquo;заложническа криза&ldquo;&nbsp;във Варна</p>

Спецчасти разрешиха „заложническа криза“ по време на антитерористично учение във Варна

България Преди 36 минути

Четиримата терористи бяха „атакувани“ по суша, въздух и вода

Застрахователите от „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест

Застрахователите от „ДаллБогг Живот и Здраве“ излязоха на протест

България Преди 51 минути

Причината - забраната на КФН да сключват нови полици

Русия игнорира едностранното прекратяване на огъня, договорено от Украйна, и атакува детска градина

Русия игнорира едностранното прекратяване на огъня, договорено от Украйна, и атакува детска градина

Свят Преди 1 час

По-рано тази седмица двете воюващи страни обявиха паралелни едностранни прекратявания на огъня, без да постигнат съгласие по условията, продължителността или начина на контрол

Снимката е илюстративна

Какво знаят лекарите за опасния хантавирус „Андес“

Свят Преди 1 час

Учените проследяват как един рядък щам успява да прескочи от човек на човек и защо круизният кораб се оказа в капан

Хотелиери по Черноморието ни: Скъпите билети могат да ударят летния сезон

Хотелиери по Черноморието ни: Скъпите билети могат да ударят летния сезон

България Преди 1 час

От туристическия бранш посочват, че увеличението на транспортните разходи вече оказва влияние както върху туристите, така и върху работодателите

о

Аманда Байнс шокира с нова визия: Актрисата се появи с яркосини вежди

Любопитно Преди 1 час

Аманда Байнс демонстрира яркосини вежди, които контрастират на прясно изрусената ѝ коса – рязка промяна спрямо скорошния ѝ тъмен нюанс

САЩ: Миграцията е превърнала Европа в "инкубатор" на тероризъм

САЩ: Миграцията е превърнала Европа в "инкубатор" на тероризъм

Свят Преди 1 час

Администрацията на Тръмп паралелно провежда активна политика за пренареждане на ситуацията в Западното полукълбо

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

Любопитно Преди 1 час

От сиропиталището до срещата с президента: Последното интервю на Мерилин Монро разкрива една непозната и ранима страна на актрисата, която предпочиташе да бъде обичана, вместо да бъде боготворена

<p>Как Met Gala се превърна в кичозния &bdquo;Бал на Безос&ldquo;</p>

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Любопитно Преди 1 час

Анализ на Variety: Престижното модно събитие губи идентичността си в сянката на милиардерите и корпоративното влияние

<p>Вучич: Ще работим повече - започвам от себе си</p>

Александър Вучич представи петточков план за реформи в Сърбия

Свят Преди 2 часа

Първата точка от плана за реформи включва намаляване на броя на членовете на правителството, държавните секретари, помощник-министрите, както и кабинетите им

,

Мисия за помирение между Вашингтон и Ватикана: Марко Рубио разговаря с папа Лъв XIV

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар на САЩ пристигна в Рим след необичайно острите критики на Тръмп към Лъв, духовен водач на 1,4 млрд. католици по света, заради позицията му срещу войната

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с тротинетка в Стара Загора

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с тротинетка в Стара Загора

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал след сблъсък с таксиметров автомобил

<p>&quot;Възраждане&quot; и ДБ предлагат мерки за пазара на горива</p>

"Възраждане" и ДБ предлагат мерки за пазара на горива

България Преди 2 часа

Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи, коментира Петър Петров

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Хантавирусът: опасната инфекция, чиито симптоми често бъркаме с грип

Edna.bg

В търсене на изгубената светлина: Папи Ханс напомни за детето в себе си

Edna.bg

Обзор във Формула 1 (7.05.2026)

Gong.bg

ПСЖ e на втори пореден финал в ШЛ, след като отстрани Байерн (видео)

Gong.bg

Одобриха безплатни грипни ваксини за децата до 17-годишна възраст

Nova.bg

Жената, намушкала четирима във Варна, влиза в психиатрия за месец

Nova.bg