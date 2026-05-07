Снимки на ръцете на Тръмп провокираха нови въпроси за здравето му и вълна от спекулации

Н ови снимки, появили се в социалните мрежи, изобразяващи обезцветяване и видими синини по ръцете на президента Доналд Тръмп, предизвикаха въпроси относно физическото му здраве в сряда. Белият дом по-рано приписа проблема на употребата на аспирин и дразнене на меките тъкани вследствие на ръкостискания.
Подновеното внимание следва разпространяващи се изображения и история на подобни документирани епизоди, включително меморандум на Белия дом от 2025 г., в който се казваше, че Тръмп има и хронична венозна недостатъчност. В него се добавяше, че синините съответстват на честите ръкостискания и употребата на аспирин, които администрацията и неговият лекар описаха като обичайни и доброкачествени явления.
От Newsweek уточняват, че са се свързали с Белия дом по имейл в сряда за коментар.
На 79-годишна възраст Тръмп стана най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент, а визуални признаци като синини по ръцете и видимо подуване на краката поддържат постоянен обществен интерес към прозрачността на неговата медицинска информация.
В неговия медицински преглед през април 2025 г. лекарят от ВМС капитан Шон Барбабела заяви отчасти, че президентът „остава в отлично здраве, демонстрирайки стабилни сърдечни, белодробни, неврологични и общи физически функции“.
Журналистът Арън Рупар сподели в сряда в социалната мрежа X изображение на ръцете на Тръмп, докато той присъстваше на празненство за Деня на майката за майки от армията в Белия дом. Постът му гласеше: „Ужас! И двете ръце на Тръмп са обезцветени днес, а едната изглежда и със синина (Anna Moneymaker/Getty).“
Постът на Рупар имаше 1,3 милиона гледания към 21:40 ч. източно време, заедно с 4800 харесвания и 576 отговора.
Пресслужбата на губернатора Гавин Нюсъм също реагира в X на ръцете на президента в сряда със снимка и емоджи с очи („вижте това“).
Акаунтът в X на The Bulwark, с близо 234 000 последователи, написа: „Защо и двете ръце на Тръмп са покрити с грим? Тези нови синини се появяват в момент, когато Тръмп направи непланирано посещение при „зъболекар“ миналия уикенд, което подхрани още повече спекулации и въпроси около здравето му.“
The Lincoln Project, с 2,8 милиона последователи, също реагира на ръцете на Тръмп, заявявайки в X: „Всеки журналист трябва да пита какво, по дяволите, се случва със здравето на този човек, което те не ни казват.“
Акаунтът Republicans Against Trump реагира на поста на Рупар и заяви: „Американският президент видимо се влошава пред очите на всички. Повечето американци смятат, че той е неспособен да служи психически и физически, но въпреки това водещите медии почти не обелват дума. Защо?“
Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви, че президентът е „най-проницателният, достъпен и енергичен президент в американската история“, съобщава The Daily Beast.
„Президентът е човек от народа и той се среща с повече американци и се ръкостиска с тях ежедневно повече от всеки друг президент в историята. Ангажираността на президент Тръмп е непоколебима и той доказва това всеки божи ден“, добави Дейвис, според изданието.