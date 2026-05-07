Снимки на ръцете на Тръмп провокираха нови въпроси за здравето му и вълна от спекулации

Н ови снимки, появили се в социалните мрежи, изобразяващи обезцветяване и видими синини по ръцете на президента Доналд Тръмп, предизвикаха въпроси относно физическото му здраве в сряда. Белият дом по-рано приписа проблема на употребата на аспирин и дразнене на меките тъкани вследствие на ръкостискания.

Белият дом с коментар за синината на ръката на Тръмп

Подновеното внимание следва разпространяващи се изображения и история на подобни документирани епизоди, включително меморандум на Белия дом от 2025 г., в който се казваше, че Тръмп има и хронична венозна недостатъчност. В него се добавяше, че синините съответстват на честите ръкостискания и употребата на аспирин, които администрацията и неговият лекар описаха като обичайни и доброкачествени явления.

От Newsweek уточняват, че са се свързали с Белия дом по имейл в сряда за коментар.

Защо това е важно

На 79-годишна възраст Тръмп стана най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент, а визуални признаци като синини по ръцете и видимо подуване на краката поддържат постоянен обществен интерес към прозрачността на неговата медицинска информация.

В неговия медицински преглед през април 2025 г. лекарят от ВМС капитан Шон Барбабела заяви отчасти, че президентът „остава в отлично здраве, демонстрирайки стабилни сърдечни, белодробни, неврологични и общи физически функции“.

Какво трябва да знаем

Yikes! Both of Trump's hands are discolored today and one of them appears bruised as well



(Anna Moneymaker/Getty) pic.twitter.com/IZEw3j1JzD — Aaron Rupar (@atrupar) May 6, 2026

Журналистът Арън Рупар сподели в сряда в социалната мрежа X изображение на ръцете на Тръмп, докато той присъстваше на празненство за Деня на майката за майки от армията в Белия дом. Постът му гласеше: „Ужас! И двете ръце на Тръмп са обезцветени днес, а едната изглежда и със синина (Anna Moneymaker/Getty).“

Постът на Рупар имаше 1,3 милиона гледания към 21:40 ч. източно време, заедно с 4800 харесвания и 576 отговора.

Пресслужбата на губернатора Гавин Нюсъм също реагира в X на ръцете на президента в сряда със снимка и емоджи с очи („вижте това“).

Акаунтът в X на The Bulwark, с близо 234 000 последователи, написа: „Защо и двете ръце на Тръмп са покрити с грим? Тези нови синини се появяват в момент, когато Тръмп направи непланирано посещение при „зъболекар“ миналия уикенд, което подхрани още повече спекулации и въпроси около здравето му.“

Why are both of Trump's hands covered in makeup?



This new bruising comes as Trump made an unscheduled visit to the "dentist" last weekend, which fueled even more speculation and questions surrounding his health.@SarahAMatthews1 reacts. pic.twitter.com/BDjJBSoMQX — The Bulwark (@BulwarkOnline) May 6, 2026

The Lincoln Project, с 2,8 милиона последователи, също реагира на ръцете на Тръмп, заявявайки в X: „Всеки журналист трябва да пита какво, по дяволите, се случва със здравето на този човек, което те не ни казват.“

Акаунтът Republicans Against Trump реагира на поста на Рупар и заяви: „Американският президент видимо се влошава пред очите на всички. Повечето американци смятат, че той е неспособен да служи психически и физически, но въпреки това водещите медии почти не обелват дума. Защо?“

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви, че президентът е „най-проницателният, достъпен и енергичен президент в американската история“, съобщава The Daily Beast.

„Президентът е човек от народа и той се среща с повече американци и се ръкостиска с тях ежедневно повече от всеки друг президент в историята. Ангажираността на президент Тръмп е непоколебима и той доказва това всеки божи ден“, добави Дейвис, според изданието.