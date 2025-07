Израел обеща да отмъсти за ракетите на хусите

И зраелският министър на отбраната Израел Кац обеща да отмъсти на подкрепяните от Иран бунтовници хуси, след като израелската армия прехвана ракета, изстреляна от Йемен срещу територията на Израел, предаде агенция Ройтерс.

(Във видеото: Проф. Чуков за атаката срещу хусите: Ситуацията е доста тревожна)

„Съдбата на Йемен е същата като тази на Техеран“, каза Израел Кац в изявление, имайки предвид 12-дневния конфликт между Израел и Иран миналия месец, при който Израел атакува ядрената и ракетната програма на Иран.

Хутите изстреляха ракети към Израел, последва отговор

„След като ударихме главата на змията в Техеран, ние ще ударим също хусите в Йемен. Който и да вдигне ръка срещу Израел, тази ръка ще бъде отрязана“, е цитиран да казва Израел Кац в изявлението.

Israelis in Jerusalem ran to shelters as Yemen's Houthis fired a missile at Israel.



Israel has threatened the Iran-backed militants with a naval and air blockade if they persist with attacks, which the group says are in solidarity with Palestinians amid the war in Gaza. pic.twitter.com/TtXMeBLIBG