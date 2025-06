Израел атакува "Хизбула" в Южен Ливан

И зраелските военновъздушни сили съобщиха, че са нанесли удари по обекти на "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА.

Въздушните удари са били нанесени на две вълни срещу планините над Набатия и са използвали противобункерни бомби, съобщи ливанската държавна ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Israeli fighter jets launch massive airstrikes targeting hilltops surrounding the town of Nabatieh in southern Lebanon, in a serious breach of the ceasefire agreement with Lebanon.#GazaGenocide#Aqsaunderattack#europe #Gaza #Palestine pic.twitter.com/6IuHNGO3T2