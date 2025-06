Иран настоява ООН да признае Израел и САЩ за агресори

В писмо, публикувано днес и адресирано до генералния секретар на ООН, Иран настоява Организацията на обединените нации официално да признае Израел и Съединените щати за отговорни за неотдавнашния 12-дневен военен конфликт, съобщава The times of Israel.

Iranian FM Abbas Araghchi has written a letter to UN chief Antonio Guterres asking the UN to formally recognise the US and Israel as the “initiators of the act of aggression” in the 12-day war.



